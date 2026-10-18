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Siniaková prohrála finále deblu ve Wu-chanu, na svůj 40. titul musí ještě počkat

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  12:56aktualizováno  13:33

Kateřina Siniaková | foto: Reuters

Tenistky Kateřina Siniaková a Storm Hunterová titul ve čtyřhře na turnaji ve Wu-chanu neobhájily. Ve finále proti kanadsko-brazilské dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová odvrátily tři mečboly, ale nakonec prohrály 5:7 a 4:6.

Siniaková s Hunterovou v první sadě prohrávaly 1:4, ale čtyřmi gamy za sebou skóre otočily. Za stavu 5:4 však Australanka přišla o podání a obrat předvedly i Dabrowská se Stefaniovou. Úvodní set pak ukončily při servisu Siniakové.

Kompletní tenisové výsledky

Ve druhé sadě jako první za stavu 3:4 neudržela podání Siniaková. Česko-australský pár pak ještě duel zdramatizoval snížením na 4:5, ale nakonec mu nepomohly ani tři odvrácené mečboly. Loňský úspěch ve Wu-chanu proto tenistky nezopakovaly.

Třicetiletá Siniaková nevyužila šanci získat jubilejní čtyřicátý deblový titul na okruhu WTA v kariéře. Letos vybojovala sedm triumfů včetně grandslamových trofejí na Roland Garros a US Open.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu

(tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů)

Čtyřhra - finále:
Dabrowská, Stefaniová (1-Kan./Braz.) - Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) 7:5, 6:4.

Davidovich získal v Šanghaji svůj největší titul

Turnaj série Masters v Šanghaji vyhrál Španěl Alejandro Davidovich. Ve finále porazil krajana Rafaela Jódara 1:6, 7:6, 6:4 a zaznamenal největší úspěch v dosavadní kariéře.

Sedmadvacetiletý Davidovich v prvním setu na soupeře nestačil. Ve druhém však srovnal hru a nakonec o sedm let mladšího Jódara porazil 7:5 v tiebreaku. Ve třetím setu sebral světové třináctce dvakrát servis a došel si pro třetí titul v kariéře.

Všechny úspěchy zaznamenal letos, když v červnu triumfoval na Mallorce a v září přidal vítězství v Čcheng-tu. Finále turnaje série Masters si Davidovich zahrál podruhé, před čtyřmi lety neuspěl v Monte Carlu.

Díky vítězství si Davidovich také vylepší osobní maximum ve světovém žebříčku. V novém vydání pořadí ATP by se měl posunout na třinácté místo, dosud byl loni v listopadu nejlépe čtrnáctý.

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