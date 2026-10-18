Siniaková prohrála finále deblu ve Wu-chanu, na svůj 40. titul musí ještě počkat

Siniaková s Hunterovou v první sadě prohrávaly 1:4, ale čtyřmi gamy za sebou skóre otočily. Za stavu 5:4 však Australanka přišla o podání a obrat předvedly i Dabrowská se Stefaniovou. Úvodní set pak ukončily při servisu Siniakové.
Kompletní tenisové výsledky
Ve druhé sadě jako první za stavu 3:4 neudržela podání Siniaková. Česko-australský pár pak ještě duel zdramatizoval snížením na 4:5, ale nakonec mu nepomohly ani tři odvrácené mečboly. Loňský úspěch ve Wu-chanu proto tenistky nezopakovaly.
Třicetiletá Siniaková nevyužila šanci získat jubilejní čtyřicátý deblový titul na okruhu WTA v kariéře. Letos vybojovala sedm triumfů včetně grandslamových trofejí na Roland Garros a US Open.
Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu
(tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů)
Čtyřhra - finále:
Davidovich získal v Šanghaji svůj největší titul
Turnaj série Masters v Šanghaji vyhrál Španěl Alejandro Davidovich. Ve finále porazil krajana Rafaela Jódara 1:6, 7:6, 6:4 a zaznamenal největší úspěch v dosavadní kariéře.
Sedmadvacetiletý Davidovich v prvním setu na soupeře nestačil. Ve druhém však srovnal hru a nakonec o sedm let mladšího Jódara porazil 7:5 v tiebreaku. Ve třetím setu sebral světové třináctce dvakrát servis a došel si pro třetí titul v kariéře.
Všechny úspěchy zaznamenal letos, když v červnu triumfoval na Mallorce a v září přidal vítězství v Čcheng-tu. Finále turnaje série Masters si Davidovich zahrál podruhé, před čtyřmi lety neuspěl v Monte Carlu.
Díky vítězství si Davidovich také vylepší osobní maximum ve světovém žebříčku. V novém vydání pořadí ATP by se měl posunout na třinácté místo, dosud byl loni v listopadu nejlépe čtrnáctý.