Bouzková, která v Praze plní roli nasazené pětky, zdolala 155. hráčku světa Kao Sin-jü, jež prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, za hodinu a 25 minut. Soupeřce vzala pětkrát servis, sama byla na podání stoprocentní. Pomohlo jí také pět es.

„Byl to těžší zápas, než ukazovalo skóre. Na to, že skončilo takhle, bylo utkání docela dlouhé. Jsem ráda, že to takhle vyšlo, a je to můj první dárek k narozeninám,“ řekla novinářům Bouzková.

Sedmačtyřicátá hráčka světa vzala v prvním setu soupeřce všechny tři servisy a po pátém využitém setbolu jí nadělila kanára. Ve druhé sadě získala česká tenistka první brejk ve třetí hře. Za stavu 3:2 odvrátila dva brejkboly a duel poté dovedla k vítězství. Po třetím využitém mečbolu dostala na kurtu od pořadatelů kytici z 27 růží.

Z českých tenistek by v pondělí měly hrát ještě Sára Bejlek, kterou čeká Japonka Mojuka Učidžimaová, a Jessika Malečková poté vyzve nasazenou dvojku Slovenku Rebeccu Šramkovou.