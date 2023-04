Pořádání turnaje WTA v Ostravě je kvůli zrušenému bojkotu Číny nejisté

„Je několik variant nových scénářů, aktuálně řešíme to, že bychom nahradili plánovaný turnaj v Moskvě, který má v předběžném kalendáři místo mezi 16. a 22. říjnem,“ řekl Petera.

„Varianta, že by se tenis vrátil do Moskvy je nulová, takže o toto místo bojujeme. Problém je ale i ten, že celá tour už bude tou dobou v Asii a pro hráčky by to bylo velmi komplikované, co se cestování týče. Zároveň ale v ten termín jiná významná akce není a navíc se na tomto turnaji započítávaly body do Masters,“ doplnil Petera.

Turnaj v Ostravě se koná od roku 2020, kdy kvůli pandemii koronaviru nahradil v kalendáři podnik v Čeng-čou. Vloni domácí turnaj vyhrála Barbora Krejčíková, která po více než tříhodinovém boji porazila světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska.

Barbora Krejčíková s trofejí pro vítězku turnaje v Ostravě.

„Ostrava získala za ty tři roky pořádání velké renomé. První, čím jsme si získali jméno, bylo to, že jsme turnaj dokázali uspořádat v době, kdy ho nikdo jiný na světě udělat nedokázal. Bylo to uprostřed covidu. A pak se povedl i ten loňský ročník. Všechno se sešlo, měl vynikající finále a i celkově byl hodnocený organizačně mezi čtyřmi nejlepšími turnaji za celý rok. V tomhle máme sílu. Ale stejně, když vyjednáváme s WTA, nerozhoduje se na základě tenisových kritérií, ale jsou to spíš politická rozhodnutí,“ uvedl Petera.

Další variantou podle něj může být přesunutí ostravského turnaje na únor 2024, hrozí ale také i úplné odstranění z kalendáře. „Jasné to bude během následujících dvou, tří týdnů,“ dodal Petera.

Jediným jistým turnajem WTA v Česku je tak zatím Livesport Prague Open, který se uskuteční v areálu pražské Sparty ve Stromovce od 31. července do 6. srpna. Vloni na něm triumfovala Marie Bouzková.