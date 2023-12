WTA odmítla, že by Saúdské Arábii přidělila pořadatelství Turnaje mistryň

Letošní ročník závěrečného podniku sezony se uskutečnil v říjnu v Cancúnu, kterému ho WTA přidělila pouhé dva měsíce před startem. Turnaj se poté od začátku potýkal s řadou nedostatků a stal se proto terčem ostré kritiky.

Řada médií včetně BBC nyní uvedla, že příští ročník by se měl uskutečnit v Saúdské Arábii. To však představitelé WTA odmítli. „Ještě jsme nerozhodli, jednáme s řadou uchazečů. A jako vždy spolupracujeme s hráčkami a děláme všechno pro lepší budoucnost ženského tenisu,“ uvedli.

V Saúdské Arábii se letos uskutečnil Turnaj mistrů tenistů do 21 let a bude se tam hrát až do roku 2027. Země také hostí závody formule 1 a financuje i lukrativní golfový okruh LIV, kvůli čemuž čelí kritice lidskoprávních organizací. Podle nich si tzv. sportswashingem snaží vylepšit image kvůli dlouhodobému porušování lidských práv a svobod.