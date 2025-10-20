Český souboj skončil v Tokiu předčasně. Vondroušová proti Muchové skrečovala

  12:07
Karolína Muchová postoupila po skreči krajanky Markéty Vondroušové na tenisovém turnaji v Tokiu do druhého kola. Osmá nasazená získala úvodní set 6:2 a ve druhém vedla 1:0, bývalá wimbledonská šampionka pak duel kvůli problémům s pravým ramenem vzdala.

Karolína Muchová v osmifinále turnaje v Pekingu | foto: AP

Obě reprezentantky si na okruhu WTA zopakovaly vzájemný souboj opět po týdnu a stejně jako v Ning-po měla od počátku navrch devětadvacetiletá Muchová. O tři roky mladší soupeřce sebrala hned na úvod podání, ujala se vedení 3: 0 a náskok si pohlídala.

Kompletní tenisové výsledky

Druhým úspěšným brejkem set uzavřela a vítězně vstoupila i do druhé sady.

Vondroušová si pak nechala na kurt zavolat fyzioterapeutku a po krátké konzultaci se rozhodla v zápase nepokračovat. Teprve před týdnem v Číně se přitom Vondroušová vrátila na kurty po šestitýdenní pauze zaviněné zraněním kolena, kvůli němuž odstoupila z US Open.

Muchová se o postup do čtvrtfinále utká s Australankou Mayou Jointovou. Turnajová šestka Linda Nosková, která měla na úvod volný los, bude hrát s Američankou McCartney Kesslerovou.

Tenisový turnaj žen v Tokiu

tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Muchová (8-ČR) - Vondroušová (ČR) 6:2, 1:0 skreč

