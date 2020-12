Vedení WTA by rádo odstartovalo sezonu 4. ledna, ale mimo Austrálii

15:14

Do nové sezony by měly tenistky vstoupit už 4. ledna, ale oproti zvyklostem mimo Austrálii. Tam kvůli pandemii koronaviru panují přísná opatření a je povinná dvoutýdenní karanténa, proto vedení WTA hledá možnost, že by tenisový rok začal na jiném kontinentu.