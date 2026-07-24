Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Turnaj v Praze bude mít novou šampionku. Valentová vyřadila obhájkyni Bouzkovou

Autor: ,
  16:29
Tereza Valentová se raduje na turnaji v Praze.

Tereza Valentová se raduje na turnaji v Praze. | foto: ČTK

Tereza Valentová hraje forhend na turnaji v Praze.
Tereza Valentová mává fanouškům na turnaji v Praze.
Marie Bouzková hraje forhend na turnaji v Praze.
Linda Nosková přišla pozdravit diváky na turnaji WTA v Praze.
5 fotografií
Devatenáctiletá Tereza Valentová porazila na tenisovém turnaji Prague Open obhájkyni titulu Marii Bouzkovou 2:6, 6:4, 7:6 a postoupila do semifinále. Utkání na Štvanici proti nasazené jedničce vyhrála za dvě hodiny a 44 minut. V sobotním boji o finále narazí na Ukrajinku Darju Snigurovou.

O postup do semifinále hraje také další Češka Sára Bejlek, která bojuje s Rakušankou Lilli Taggerovou. Poté se v derby utkají turnajová dvojka Barbora Krejčíková s Dominikou Šalkovou.

Kompletní tenisové výsledky

Valentová, která plní roli nasazené pětky, porazila Bouzkovou poprvé v kariéře. Oplatila jí loňské semifinálové vyřazení z Prahy a letošní porážku z travnatého turnaje v Nottinghamu.

„Je to super. Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo. Maruška je výborná hráčka a moje kamarádka, takže je vždycky těžké proti ní hrát,“ řekla novinářům Valentová.

Tereza Valentová mává fanouškům na turnaji v Praze.

Linda Nosková přišla pozdravit diváky na turnaji WTA v Praze.

První set utkání patřil Bouzkové, která vzala soupeřce třikrát servis a od stavu 3:2 získala tři hry po sobě. Třiašedesátá hráčka světa Valentová však duel nevzdala. Ve druhém setu smazala manko 0:2 a díky dalšímu brejku v deváté hře srovnala. Proti Bouzkové získala set poprvé v kariéře.

Ve třetím setu, který trval 79 minut, sice Valentová nevyužila vedení 4:2, soupeřku ale ve zkrácené hře měla navrch. Za stavu 6:4 ještě neproměnila dva mečboly, vzápětí si ale vypracovala třetí možnost, kterou už zužitkovala. Následně padla radostí k zemi.

Valentová bojovala s Bouzkovou i zdravím: Sekla se mi záda, rvala jsem to přes bolest

„Škoda hezky rozjetého zápasu, že jsem to nezmáčkla víc. Terka se pak rozehrála, neměla co ztratit a šla do toho,“ uvedla Bouzková. „Z mé strany byly špatně odehrané returnové gamy v koncovce třetího setu. Vždycky jsem to za stavu 30:15 nebo 15:30 blbě odehrála. Dostala jsem se do té šlamastyky sama a Terka to pak hezky vybojovala,“ dodala.

Tenisový turnaj žen v Praze

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Valentová (5-ČR) - Bouzková (1-ČR) 2:6, 6:4, 7:6 (8:6)

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Taggerová vs. BejlekTenis - - 24. 7. 2026:Taggerová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 5:4
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Šalková vs. KrejčíkováTenis - - 24. 7. 2026:Šalková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
24. 7. 18:00
  • 6.91
  • -
  • 1.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Karviná nesouhlasí s odchodem Traorého do Baníku. A chystá právní kroky

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalová Karviná se bude právní cestou bránit odchodu Aboubacara Traorého do Ostravy. Baník představil obránce z Pobřeží slonoviny jako svou posilu.

24. července 2026  13:23,  aktualizováno  17:08

Tour ONLINE: Bez konkurence. Pogačar jede vlastní tempo a rychle snižuje ztrátu

Sledujeme online
Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) na startu 19. etapy Tour de France

Velký závěr se blíží, cyklistická Tour de France se v 19. etapě míří na jeden z nejikoničtějších kopců. Alpe d’Huez s pověstnými 21 serpentinami prověří peloton v rychlé horské etapě o délce pouhých...

24. července 2026,  aktualizováno  17:02

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

24. července 2026

Valentová bojovala s Bouzkovou i zdravím: Sekla se mi záda, rvala jsem to přes bolest

Tereza Valentová mává fanouškům na turnaji v Praze.

Pořádně divoký zápas zažila ve čtvrtfinále Prague Open Tereza Valentová. Proti Marii Bouzkové prohrávala 2:6 a 0:2, pak se zlepšila a vynutila si vedení 4:2 ve třetím setu. Nakonec se ale musela...

24. července 2026  16:57

Krejčíková vs. Šalková live: čtvrtfinále WTA Prague Open 2026

Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open

O postup mezi čtyři nejlepší zabojují na WTA Prague Open 2026 také Barbora Krejčíková a Dominika Šalková. Sledujte jejich první vzájemný zápas živě a online, hraje se v pátek 24. července odpoledne....

24. července 2026  16:48

Turnaj v Praze bude mít novou šampionku. Valentová vyřadila obhájkyni Bouzkovou

Tereza Valentová se raduje na turnaji v Praze.

Devatenáctiletá Tereza Valentová porazila na tenisovém turnaji Prague Open obhájkyni titulu Marii Bouzkovou 2:6, 6:4, 7:6 a postoupila do semifinále. Utkání na Štvanici proti nasazené jedničce...

24. července 2026  16:29

Ukažte se, vyzývají osobnosti Zbrojovku i Artis před startem první ligy

Zbrojovka vstupuje do nové sezony v první lize.

Fotbalové Brno má před sebou historickou sezonu. Po 90 letech je tu okamžik, kdy nejvyšší soutěž budou hrát dva kluby z jihomoravské metropole. A začíná se už o víkendu. Ač mnozí brněnští fanoušci...

24. července 2026  16:28

Velká cena Maďarska formule 1 2026: Program, výsledky, kde závod sledovat

Lando Norris z McLarenu při tréninku na Velkou cenu Maďarska

Po předchozí zastávce v Belgii se formule 1 přesouvá do Maďarska. Na okruhu Hungaroring bývá velmi důležitá kvalifikace i závodní strategie. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu,...

24. července 2026  16:12

První trénink na Velkou cenu Maďarska ovládl Leclerc, lídr Antonelli odpočíval

Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vynechal první trénink na Velkou cenu...

První trénink na nedělní Velkou cenu Maďarska formule 1 vyhrál Charles Leclerc z Ferrari s téměř půlsekundovým náskokem před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Za nimi následovali ve shodném pořadí...

24. července 2026  16:09

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

24. července 2026  16:08

Mandlíková o fandění Navrátilové: Nejsem naštvaná. Díky ní jsem nemusela utíkat

Hana Mandlíková si prohlíží výstavu k finále Poháru federace 1986, kde...

Téměř na den přesně před čtyřiceti lety byla Hana Mandlíková u toho, když se tenisová Štvanice po kompletní rekonstrukci poprvé otevírala světu. Na Pohár federace 1986 dorazily Navrátilová, Evertová...

24. července 2026  16:06

Prokletý a odepisovaný? Ne! Nepřestanu bojovat, Vegas lidi závidí, říká Hertl

Tomáš Hertl odpovídá na neformálním setkání s novináři.

S Martinem Nečasem na jihu Prahy drilují těla před novou sezonou NHL. Tomáš Hertl sice musí kousat další nezdar z finále Stanley Cupu, ale žal ho nepřemáhá. Na tváři 32letého hokejisty Vegas Golden...

24. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.