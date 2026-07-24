Turnaj v Praze bude mít novou šampionku. Valentová vyřadila obhájkyni Bouzkovou

O postup do semifinále hraje také další Češka Sára Bejlek, která bojuje s Rakušankou Lilli Taggerovou. Poté se v derby utkají turnajová dvojka Barbora Krejčíková s Dominikou Šalkovou.
Kompletní tenisové výsledky
Valentová, která plní roli nasazené pětky, porazila Bouzkovou poprvé v kariéře. Oplatila jí loňské semifinálové vyřazení z Prahy a letošní porážku z travnatého turnaje v Nottinghamu.
„Je to super. Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo. Maruška je výborná hráčka a moje kamarádka, takže je vždycky těžké proti ní hrát,“ řekla novinářům Valentová.
První set utkání patřil Bouzkové, která vzala soupeřce třikrát servis a od stavu 3:2 získala tři hry po sobě. Třiašedesátá hráčka světa Valentová však duel nevzdala. Ve druhém setu smazala manko 0:2 a díky dalšímu brejku v deváté hře srovnala. Proti Bouzkové získala set poprvé v kariéře.
Ve třetím setu, který trval 79 minut, sice Valentová nevyužila vedení 4:2, soupeřku ale ve zkrácené hře měla navrch. Za stavu 6:4 ještě neproměnila dva mečboly, vzápětí si ale vypracovala třetí možnost, kterou už zužitkovala. Následně padla radostí k zemi.
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„Škoda hezky rozjetého zápasu, že jsem to nezmáčkla víc. Terka se pak rozehrála, neměla co ztratit a šla do toho,“ uvedla Bouzková. „Z mé strany byly špatně odehrané returnové gamy v koncovce třetího setu. Vždycky jsem to za stavu 30:15 nebo 15:30 blbě odehrála. Dostala jsem se do té šlamastyky sama a Terka to pak hezky vybojovala,“ dodala.
Tenisový turnaj žen v Praze
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: