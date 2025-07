Jízda české naděje pokračuje. Valentová postoupila v Praze do semifinále

Těžší etapu Tour de France snad patnáct let nehostila. Takřka 5 500 výškovým metrům a hned třem stoupáním mimořádné kategorie čelí cyklisté během čtvrtečního dne. Závěrečné stoupání na Col de la Loze...

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Jsou jedni z nejživějších a nejaktivnějších na fotbalové fanouškovské scéně. Žyleta. Polští ultras z Varšavy. Právem obávaná, ale také silně kontroverzní bílá zeď za bránou, která zápas co zápas...

Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová deklasovala na turnaji Livesport Prague Open francouzskou soupeřku Jessiku Ponchetovou 6:2, 6:0 a na akci WTA poprvé postoupila do semifinále. Na tvrdém povrchu...

Ve věku 85 let zemřel legendární hokejista Josef Černý, držitel osmi medailí z mistrovství světa a tří z olympiád. Někdejší vynikající útočník je historicky nejlepším střelcem, nahrávačem a...

Jeřábkovy vzpomínky na Aktobe: Na hřišti podřízli berana, vlakem na zápas 22 hodin

Premium

Není to tak dávno, co kopal ligu za Duklu, Teplice a Jablonec. Přesto v jednatřiceti jezdí hrát pátou nejvyšší soutěž do Rakouska a fotbal odstavil na vedlejší kolej. „Taky jsem si myslel, že kariéra...