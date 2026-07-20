Okťabreva v Praze končí po prvním kole, nestačila na Francouzku Dodinovou

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  13:07

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Česká tenistka Alisa Okťabreva hraje forhend v prvním kole Prague Open. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sedmnáctiletá česká tenistka Alisa Okťabreva vypadla na turnaji WTA v Praze v 1. kole. Letošní vítězka juniorského Roland Garros podlehla na tvrdém povrchu na Štvanici Océane Dodinové z Francie 3:6, 3:6. Turnaj zahájila také obhájkyně titulu Marie Bouzková, která hraje se Španělkou Jessicou Bouzasovou.

Po Bouzkové nastoupí ještě Lucie Havlíčková proti Američance Alycii Parksové a Dominika Šalková proti Chorvatce Antonii Růžičové.

Kompletní tenisové výsledky

Ruská rodačka Okťabreva, která v červnu obdržela české občanství, debutovala v Praze na elitním okruhu WTA, do hlavní soutěže se dostala díky divoké kartě. Proti 362. hráčce světa Dodinové přišla pětkrát o servis, sama si připsala jen dva brejky. Nepomohla jí ani čtyři esa.

Okťabreva získala úvodní hru zápasu, poté ale prohrála čtyři gamy v řadě a manko už nedohnala. Ve druhé sadě ještě smazala ztrátu 0:2, v osmé hře ale přišla o podání znovu a Dodinová poté po hodině a 12 minutách hry využila na servisu první mečbol.

Turnaj žen v Praze

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Dodinová (Fr.) - Okťabreva (ČR) 6:3, 6:3

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Program a výsledky
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Výsledky

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