Okťabreva v Praze končí po prvním kole, nestačila na Francouzku Dodinovou

Po Bouzkové nastoupí ještě Lucie Havlíčková proti Američance Alycii Parksové a Dominika Šalková proti Chorvatce Antonii Růžičové.
Kompletní tenisové výsledky
Ruská rodačka Okťabreva, která v červnu obdržela české občanství, debutovala v Praze na elitním okruhu WTA, do hlavní soutěže se dostala díky divoké kartě. Proti 362. hráčce světa Dodinové přišla pětkrát o servis, sama si připsala jen dva brejky. Nepomohla jí ani čtyři esa.
Okťabreva získala úvodní hru zápasu, poté ale prohrála čtyři gamy v řadě a manko už nedohnala. Ve druhé sadě ještě smazala ztrátu 0:2, v osmé hře ale přišla o podání znovu a Dodinová poté po hodině a 12 minutách hry využila na servisu první mečbol.
Turnaj žen v Praze
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: