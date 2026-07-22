Obhájkyně titulu Bouzková prošla v Praze do čtvrtfinále. Může vyzvat Valentovou

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  14:46aktualizováno  14:59
Marie Bouzková na turnaji WTA v Praze.

Marie Bouzková na turnaji WTA v Praze. | foto: ČTK

Marie Bouzková servíruje na turnaji WTA v Praze.
Marie Bouzková hraje forhend na turnaji WTA v Praze.
Marie Bouzková na turnaji WTA v Praze.
Tereza Krejčová během čtyřhry na turnaji WTA v Praze.
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Tenistka Marie Bouzková, která na Prague Open obhajuje titul, porazila na tvrdém povrchu na Štvanici Američanku Carol Leeovou 7:5, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále. V něm může narazit na Terezu Valentovou.

Turnajová jednička Bouzková v prvním setu se soupeřkou z druhé stovky žebříčku prohrávala 3:5, ale pak čtyřmi získanými gamy za sebou skóre otočila.

Kompletní tenisové výsledky

Ve druhé sadě 21. tenistka světa jako první ztratila podání, ale za stavu 1:2 hned srovnala a v koncovce rozhodla brejkem na 6:4.

„Nebylo to ani tak trápení, spíš jsem potřebovala najít správný rytmus a balanc. Dobře útočit a potom být zase občas solidní. Cítila jsem, že toho (soupeřka) hodně vrátila. Občas jsem tlačila moc, občas zase málo. Jsem ráda, že mi to vyšlo hlavně v koncovkách,“ řekla novinářům.

Marie Bouzková na turnaji WTA v Praze.

Ve čtvrtfinále Bouzková, která v úterý oslavila 28. narozeniny, může nastoupit proti krajance Valentové. Pátá nasazená hráčka ve druhém kole čelí Maye Jointové z Austrálie.

O čtvrtfinále bude dnes ještě usilovat Dominika Šalková, která nastoupí proti Océane Dodinové z Francie.

Tenisový turnaj žen v Praze

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Bouzková (1-ČR) - Leeová (USA) 7:5, 6:4

Čtyřhra - 1. kolo:
Čchan Chao-čching, Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.) - Žoldáková, Krejčová (ČR) 3:6, 6:3, 10:7

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Jointová vs. ValentováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 22. 7. 2026:Jointová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 0:6, 2:3
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Šalková vs. DodinováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 22. 7. 2026:Šalková vs. Dodinová //www.idnes.cz/sport
22. 7. 16:45
  • 1.33
  • -
  • 3.24
Timofejevová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 2. kolo - 23. 7. 2026:Timofejevová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
23. 7. 11:00
  • 2.27
  • -
  • 1.63
Havlíčková vs. KrejčíkováTenis - - 23. 7. 2026:Havlíčková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
23. 7. 11:00
  • 6.28
  • -
  • 1.11
Program a výsledky
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Výsledky

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