Obhájkyně titulu Bouzková prošla v Praze do čtvrtfinále. Může vyzvat Valentovou

Turnajová jednička Bouzková v prvním setu se soupeřkou z druhé stovky žebříčku prohrávala 3:5, ale pak čtyřmi získanými gamy za sebou skóre otočila.
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Ve druhé sadě 21. tenistka světa jako první ztratila podání, ale za stavu 1:2 hned srovnala a v koncovce rozhodla brejkem na 6:4.
„Nebylo to ani tak trápení, spíš jsem potřebovala najít správný rytmus a balanc. Dobře útočit a potom být zase občas solidní. Cítila jsem, že toho (soupeřka) hodně vrátila. Občas jsem tlačila moc, občas zase málo. Jsem ráda, že mi to vyšlo hlavně v koncovkách,“ řekla novinářům.
Ve čtvrtfinále Bouzková, která v úterý oslavila 28. narozeniny, může nastoupit proti krajance Valentové. Pátá nasazená hráčka ve druhém kole čelí Maye Jointové z Austrálie.
O čtvrtfinále bude dnes ještě usilovat Dominika Šalková, která nastoupí proti Océane Dodinové z Francie.
Tenisový turnaj žen v Praze
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: