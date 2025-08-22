Nosková titul neobhájí, v Monterrey padla ve čtvrtfinále. O postup usiluje Bouzková

Dvacetiletá Nosková začala duel ztrátou podání, brzy ale o deset let starší soupeřce brejk oplatila a úvodní sadu nakonec po hodinovém boji prohrála až v tiebreaku 6:7 (5:7). Ve druhém setu na kurtu obhájkyně titulu dominovala a rychle si vypracovala vedení 5:1, v závěru ale ještě jednou ztratila podání a využila pak až svůj čtvrtý setbol.
V rozhodujícím setu turnajová šestka nezvládla koncovku. Od stavu 2:2 neuhrála už ani game a po dvou hodinách a 18 minutách v prvním vzájemném duelu Alexandrovové podlehla.
V Monterrey, kde vloni při svém premiérovém startu získala první a dosud jediný titul na okruhu WTA, tak prohrála poprvé po sérii sedmi vítězných zápasů.
Tenisový turnaj žen v Monterrey
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále:
Čtyřhra - čtvrtfinále: