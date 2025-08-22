Nosková titul neobhájí, v Monterrey padla ve čtvrtfinále. O postup usiluje Bouzková

Obhajoba titulu se Lindě Noskové nesplní. Na tenisovém turnaji v Monterrey podlehla česká hráčka ve čtvrtfinále druhé nasazené Jekatěrině Alexandrovové z Ruska 6:7, 6:4, 2:6. O místo v semifinále v Mexiku bojuje ještě Marie Bouzková.
Linda Nosková hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Monterrey.

Linda Nosková hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Monterrey. | foto: Reuters

Linda Nosková ve čtvrtfinále turnaje v Monterrey.
Linda Nosková hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Monterrey.
Jekatěrina Alexandrovová slaví ve čtvrtfinále turnaje v Monterrey.
Jekatěrina Alexandrovová slaví ve čtvrtfinále turnaje v Monterrey.
Dvacetiletá Nosková začala duel ztrátou podání, brzy ale o deset let starší soupeřce brejk oplatila a úvodní sadu nakonec po hodinovém boji prohrála až v tiebreaku 6:7 (5:7). Ve druhém setu na kurtu obhájkyně titulu dominovala a rychle si vypracovala vedení 5:1, v závěru ale ještě jednou ztratila podání a využila pak až svůj čtvrtý setbol.

V rozhodujícím setu turnajová šestka nezvládla koncovku. Od stavu 2:2 neuhrála už ani game a po dvou hodinách a 18 minutách v prvním vzájemném duelu Alexandrovové podlehla.

V Monterrey, kde vloni při svém premiérovém startu získala první a dosud jediný titul na okruhu WTA, tak prohrála poprvé po sérii sedmi vítězných zápasů.

Tenisový turnaj žen v Monterrey

tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Alexandrovová (2-Rus.) - Nosková (6-ČR) 7:6 (7:5), 4:6, 6:2

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Panovová, Kuo Chan-jü (3-Rus./Čína) - Sisková, Kempenová (ČR/Belg.) 7:6 (8:6), 6:3

Nosková titul neobhájí, v Monterrey padla ve čtvrtfinále. O postup usiluje Bouzková

Celje - Baník 1:0, rozhodl Chalušův vlastní gól, hosté předvedli nevýrazný výkon

Fotbalisté Baníku Ostrava úvodní zápas play off Konferenční ligy nezvládli. Na půdě slovinského Celje prohráli 0:1, když si už v 8. minutě vstřelil vlastní gól stoper Chaluš. Domácí tým byl lepší a...

21. srpna 2025,  aktualizováno  22:23

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

21. srpna 2025  21:51,  aktualizováno  22:04

