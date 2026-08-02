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Průlom pro Viďmanovou. V Memphisu si zahraje o premiérový titul na okruhu WTA

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  0:01aktualizováno  0:14

Darja Viďmanová na turnaji v Memphisu. | foto: Justin Ford / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Česká tenistka Darja Viďmanová postoupila na turnaji v Memphisu do finále a zahraje si o první titul na okruhu WTA. Mexičanku Renatu Zarazúaovou porazila v semifinále 6:3, 6:3. O titul se utká v neděli s teprve šestnáctiletou Kristinou Ljutovovou z Ruska, která zdolala domácí Američanku Elvinu Kalievovou 7:5, 6:1.

Třiadvacetiletá Viďmanová pokračuje v Memphisu v životních výkonech. Třiaosmdesátou hráčku světového žebříčku Zarazúaovou zdolala za hodinu a půl. Navázala na triumfy nad Američankami Katie Volynetsovou, Sloane Stephensovou a Španělkou Marinou Bassolsovou.

Kompletní tenisové výsledky

Moskevská rodačka Viďmanová je ve finále turnaje WTA poprvé. Proti o pět let starší Zarazúové jí pomohly čtyři brejky a pět es. Sama odvrátila pět ze šesti brejkbolů. V živém žebříčku se posunula ze 114. na 92. místo, jejím maximem je zatím devadesátá příčka.

„Byl to velmi těžký zápas. Renata je velmi zkušená hráčka. Snažila jsem se soustředit na svou hru, servis a využít své šance,“ řekla Viďmanová v rozhovoru na kurtu.

Utkání dobře začala a po brejku utekla do vedení 3:0. Soupeřce nenabídla v prvním setu jediný brejkbol a za 35 minut ho dopodávala. Také ve druhé sadě získala Viďmanová brejk jako první, servis prolomila ve třetí hře. Později tři možnosti soupeřky na returnu odvrátila a zásluhou dalšího brejku získala vedení 5:2. Zarazúaová sice v osmém gamu poprvé Viďmanové podání sebrala, vývoj už ale nezvrátila. Česká hráčka následně získala na přijmu vedení 40:30 a hned první mečbol využila.

„Dostat se do finále je už teď obrovský úspěch. Jsem hrdá na to, co se mi tento týden povedlo. Ve finále to bude také těžké. Kristina je velmi mladá a skvělá hráčka,“ doplnila Viďmanová.

Tenisový turnaj žen v Memphisu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Viďmanová (ČR) - Zarazúaová (Mex.) 6:3, 6:3

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