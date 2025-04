Kvitová: Bohužel předvádím jen záblesky naděje. Pak přijde nějaká ťafka

Na jednu stranu ji trápilo rychlé vypadnutí z oblíbeného turnaje, na němž v minulosti třikrát triumfovala. Zároveň se ale těšila domů, neboť poprvé vyrazila do práce bez synka Petra. „Starají se o něj babička s dědou,“ vysvětlovala v zákulisí ikonického stadionu Caja Mágica. „Pro mě je to něco nového a docela náročného. Péťa mi chybí. Myslím, že odteď už ho budu brát s sebou.“

Půl hodinky po středeční porážce v prvním kole s Američankou Katie Volynetsovou 4:6, 0:6 působila trochu smutně, nicméně ne zničeně. Svůj návrat hned od začátku označovala jako běh na dlouhou trať. Žádala fanoušky, aby měli trpělivost a nečekali zázraky.

V těhotenství přibrala 24 kilo, rodila akutním císařským řezem, v březnu jí bylo pětatřicet. Proto vlastně není divu, že po dvou měsících v akci má bilanci 0:4.

Stále platí, že by chtěla svou nejlepší možnou formu předvést na travnaté šňůře v červnu a červenci.

„Jsem ráda, že jsem tady v Madridu mohla nastoupit. Samotný tenis mě pořád baví,“ kývla.

Příliš nedbá na názory veřejnosti. Nepotřebuje sbírat peněžní odměny za účast na velkých akcích. Chtěla se vrátit na okruh pro radost. Jenže tu by měla větší, kdyby dosáhla aspoň nějakého dílčího úspěchu.

Tím spíš, že se k ní losy dosud chovaly vcelku milosrdně a nepředhodily ji nějaké superhvězdě.

Petra Kvitová hraje forhend na turnaji v Madridu.

Prohrála s Britkou Burrageovou v Austinu, s Gračovovou z Francie v Indian Wells, s Keninovou z USA v Miami a nyní s Volynetsovou ve španělské metropoli.

„Jednou jsem v kariéře vypadla pětkrát za sebou v prvním kole, takže se pomalu, ale jistě blížím k osobáku,“ poznamenala s úsměvem.

Načež si posteskla: „Jo, chybí mi euforie po vítězném balonu. Ale už se asi moc upínám k touze po nějaké výhře, spíš bych se měla soustředit na dobrý pocit ze samotné hry.“

Proti Volynetsové na madridském centrkurtu vytasila svůj nejhorší letošní výkon. V prvním setu sice vedla 4:1, avšak poté už se skóre hýbala výhradně soupeřka.

A Kvitová nešetřila sebekritikou:

„Výsledek ani moje hra nevypadaly hezky. Bylo to velké trápení. Začátek jsem zvládla, ale pak na mě sedla krize a netrefila jsem míček do kurtu. Nedokázala jsem se z toho psychicky dostat.“

„Dávám moc dvojchyb. Nefunguje mi servis, ten býval mou klíčovou zbraní. Pomáhala jsem si přímými body, které mi zvedaly sebedůvěru a teď mi chybí.“

„Hodně jsem kazila z forhendu, rozsypalo se mi úplně všechno. Postupně se lepším, ale pořád to není ono. Tenis se pořád posouvá, zatímco já jsem docela dlouho stagnovala, takže nemůžu chtít zázraky.“

Petra Kvitová v akci na turnaji v Indian Wells.

Kvitová při svém comebacku potvrzuje, jak obtížné je naskočit zpátky do tenisového cirkusu po porodu.

Serena Williamsová po něm nezískala žádný grandslamový titul. Na špičkovou úroveň se znovu nevyškrábala Němka Angelique Kerberová, souží se rovněž o dost mladší Japonka Naomi Ósakaová. Naopak znamenitě se daří Švýcarce Belindě Bencicové.

Kvitová zpočátku musela výrazně brzdit v tréninku, protože ji bolela jizva po císařském řezu. Postupně se dostává do většího zápřahu, ačkoliv zůstává ve střehu: „Nesmím to přehnat, aby se tělo nesložilo. Je to trochu alchymie.“

Další příležitost protlouct se ke kýženému povzbuzení se jí naskytne na následující „tisícovce“ v Římě. Přihlásila se rovněž na Roland Garros. A pak hurá na zbožňovanou trávu!

„Už teď mi to z rakety opravdu hezky letí. Maličko líp se na kurtu pohnu. Občas se zablýskne. Jenže pak přijde nějaká ťafka, třeba brutálně zkažený jednoduchý forhend. A já se z toho těžko dostávám. Musím se zlepšit, abych na trávě aspoň něco uhrála.“