WTA Londýn 2026: hvězdy, program a kde turnaj v Queen’s Clubu sledovat živě

  13:52
Londýnský turnaj WTA má za sebou zajímavou historii. Ženy se totiž do Queen’s Clubu vrátily až loni – po více než půlstoletí pauzy. Tráva je tady rychlá a termín ideální, jen pár dní před Wimbledonem, takže do Londýna míří i hráčky z první světové desítky. Které české tenistky jsou v pavouku, jaký je program turnaje, kdo patří mezi nasazené hráčky a kde můžete zápasy sledovat živě, se dozvíte v našem přehledu.

Amanda Anisimová patří k favoritkám turnaje | foto: Reuters

WTA Londýn 2026Detail
Termín (ženy)6.-14. června 2026
MístoQueen’s Club, Londýn (Velká Británie)
CentrkurtAndy Murray Arena
KategorieWTA 500
Pavouk28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrchtráva (venkovní kurty)
Obhájkyně tituluTatjana Mariová

Kde sledovat turnaj WTA v Londýně živě

Přímé přenosy ženského turnaje z Queen’s Clubu naladíte na stanicích CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3.

Naladíte je u těchto operátorů:

  • Skylink
  • freeSAT
  • Magenta TV
  • Oneplay

Česká stopa v Queen’s Clubu: na koho se těšit?

A teď to nejlepší pro české publikum – i v Londýně budeme mít komu fandit. Nejvýše nasazenou Češkou je Marie Bouzková (WTA č. 26), jejíž variabilní a chytrý tenis může být i na trávě hodně nepříjemný.

Velkým lákadlem je ale i návrat zkušené Karolíny Plíškové (č. 40), která se do hlavní soutěže vešla díky chráněnému žebříčku. Bývalá světová jednička s dělovým servisem, jenž na rychlém povrchu funguje skvěle, dává českým fanouškům další pádný důvod, proč zápasy sledovat.

Program WTA Londýn 2026

Ženská část se rozjela kvalifikací hned o víkendu a vrcholí druhou červnovou neděli. Rozpis vypadá takto:

  • So 6. a Ne 7. června - kvalifikační kola dvouhry.
  • Po 8. a Út 9. června - úvodní kola dvouhry, rozjíždí se i čtyřhra.
  • St 10. a Čt 11. června - druhá kola dvouhry, čtvrtfinále čtyřhry.
  • Pá 12. června - čtvrtfinále dvouhry, semifinále čtyřhry.
  • So 13. června - semifinále dvouhry.
  • Ne 14. června - finálový den. Na programu je finále dvouhry i čtyřhry.

WTA Londýn 2026: Hvězdy a nasazené hráčky

Startovní listina slibuje pořádné bitvy. V jejím čele stojí kazašská jednička Elena Rybakinová (WTA č. 2), které rychlá tráva sedí. Hned za ní je loňská finalistka Amanda Anisimovová (USA, č. 6).

Mezi další nejvýše postavené přihlášené patří:

  • Victoria Mbokoová (Kanada) - č. 9
  • Belinda Bencicová (Švýcarsko) - č. 12
  • Marta Kosťuková (Ukrajina) - č. 15
  • Iva Jovicová (USA) - č. 17
  • Diana Šnajderová (neutrální) - č. 20
  • Ljudmila Samsonovová (neutrální) - č. 21
  • Leylah Fernandezová (Kanada) - č. 23

Loňské překvapení a obhajoba

Připomeňme, jak dopadl premiérový ženský ročník po návratu do Londýna. V roce 2025 došlo na pořádné překvapení, titul získala Němka Tatjana Mariová, která ve finále zdolala Amandu Anisimovovou 6:3 a 6:4.

Historie a návrat žen po 52 letech

Tenis se v Queen’s Clubu hraje opravdu dlouho. Začalo to už v roce 1881, tehdy ještě pod názvem London Grass Court Championships, a do dnešního areálu se turnaj přesunul v roce 1890. Ženy u toho byly dlouhá desetiletí. Pak ale přišel rok 1973, naposledy zvedla trofej Olga Morozovová – a ženská soutěž na dlouhou dobu zmizela z programu.

Než se tenistky do Londýna vrátily, uběhlo neuvěřitelných 52 let. Povedlo se to teprve loni: v roce 2025 do Queen’s Clubu zamířila licence kategorie WTA 500. Centrální dvorec navíc od léta 2025 nese jméno Andy Murray Arena, a to po pětinásobném vítězi a bývalé světové jedničce. Hlavním partnerem je od stejného roku, s platností do roku 2028, banka HSBC.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Wang vs. SamsonTenis - - 8. 6. 2026:Wang vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 5:6
  • 8.40
  • -
  • 1.06
Plíšková vs. KesslerováTenis - - 8. 6. 2026:Plíšková vs. Kesslerová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 15:30
  • 1.73
  • -
  • 2.10
Guerrieri vs. SvrčinaTenis - - 8. 6. 2026:Guerrieri vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
8. 6. 18:00
  • 2.45
  • -
  • 1.48
Viďmanová vs. FruhvirtováTenis - - 8. 6. 2026:Viďmanová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 20:00
  • 2.12
  • -
  • 1.65
Jastremská vs. BejlekTenis - - 9. 6. 2026:Jastremská vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:00
  • 1.53
  • -
  • 2.47
Krejčíková vs. ZarazúováTenis - - 9. 6. 2026:Krejčíková vs. Zarazúová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:00
  • 1.15
  • -
  • 5.29
Program a výsledky
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Výsledky

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