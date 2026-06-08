WTA Londýn 2026: hvězdy, program a kde turnaj v Queen’s Clubu sledovat živě

|WTA Londýn 2026
|Detail
|Termín (ženy)
|6.-14. června 2026
|Místo
|Queen’s Club, Londýn (Velká Británie)
|Centrkurt
|Andy Murray Arena
|Kategorie
|WTA 500
|Pavouk
|28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch
|tráva (venkovní kurty)
|Obhájkyně titulu
|Tatjana Mariová
Kde sledovat turnaj WTA v Londýně živě
Přímé přenosy ženského turnaje z Queen’s Clubu naladíte na stanicích CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3.
Naladíte je u těchto operátorů:
- Skylink
- freeSAT
- Magenta TV
- Oneplay
Česká stopa v Queen’s Clubu: na koho se těšit?
A teď to nejlepší pro české publikum – i v Londýně budeme mít komu fandit. Nejvýše nasazenou Češkou je Marie Bouzková (WTA č. 26), jejíž variabilní a chytrý tenis může být i na trávě hodně nepříjemný.
Velkým lákadlem je ale i návrat zkušené Karolíny Plíškové (č. 40), která se do hlavní soutěže vešla díky chráněnému žebříčku. Bývalá světová jednička s dělovým servisem, jenž na rychlém povrchu funguje skvěle, dává českým fanouškům další pádný důvod, proč zápasy sledovat.
Program WTA Londýn 2026
Ženská část se rozjela kvalifikací hned o víkendu a vrcholí druhou červnovou neděli. Rozpis vypadá takto:
- So 6. a Ne 7. června - kvalifikační kola dvouhry.
- Po 8. a Út 9. června - úvodní kola dvouhry, rozjíždí se i čtyřhra.
- St 10. a Čt 11. června - druhá kola dvouhry, čtvrtfinále čtyřhry.
- Pá 12. června - čtvrtfinále dvouhry, semifinále čtyřhry.
- So 13. června - semifinále dvouhry.
- Ne 14. června - finálový den. Na programu je finále dvouhry i čtyřhry.
WTA Londýn 2026: Hvězdy a nasazené hráčky
Startovní listina slibuje pořádné bitvy. V jejím čele stojí kazašská jednička Elena Rybakinová (WTA č. 2), které rychlá tráva sedí. Hned za ní je loňská finalistka Amanda Anisimovová (USA, č. 6).
Mezi další nejvýše postavené přihlášené patří:
- Victoria Mbokoová (Kanada) - č. 9
- Belinda Bencicová (Švýcarsko) - č. 12
- Marta Kosťuková (Ukrajina) - č. 15
- Iva Jovicová (USA) - č. 17
- Diana Šnajderová (neutrální) - č. 20
- Ljudmila Samsonovová (neutrální) - č. 21
- Leylah Fernandezová (Kanada) - č. 23
Loňské překvapení a obhajoba
Připomeňme, jak dopadl premiérový ženský ročník po návratu do Londýna. V roce 2025 došlo na pořádné překvapení, titul získala Němka Tatjana Mariová, která ve finále zdolala Amandu Anisimovovou 6:3 a 6:4.
Historie a návrat žen po 52 letech
Tenis se v Queen’s Clubu hraje opravdu dlouho. Začalo to už v roce 1881, tehdy ještě pod názvem London Grass Court Championships, a do dnešního areálu se turnaj přesunul v roce 1890. Ženy u toho byly dlouhá desetiletí. Pak ale přišel rok 1973, naposledy zvedla trofej Olga Morozovová – a ženská soutěž na dlouhou dobu zmizela z programu.
Než se tenistky do Londýna vrátily, uběhlo neuvěřitelných 52 let. Povedlo se to teprve loni: v roce 2025 do Queen’s Clubu zamířila licence kategorie WTA 500. Centrální dvorec navíc od léta 2025 nese jméno Andy Murray Arena, a to po pětinásobném vítězi a bývalé světové jedničce. Hlavním partnerem je od stejného roku, s platností do roku 2028, banka HSBC.