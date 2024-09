Lazaret WTA. Tenisová kalamita. Obří akce v Číně tak dává šanci statečným

Gigantický turnaj v Pekingu láká tenistky na odměny v celkové výši devět milionů dolarů, na fůry bodů do žebříčku a vzornou organizaci v rozlehlém areálu. A přece v pavouku chybí spousta známých jmen. Zranění, únava, případně nevole vydat se do Asie v závěru náročné sezony způsobily kalamitu. „Ale co je otrava pro jednu, znamená příležitost pro druhou,“ tvrdí Klára Koukalová, komentátorka CANAL+ Sport.