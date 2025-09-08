Premiérová výhra pro Viďmanovou. Teď ji v Guadalajaře čeká derby s Bartůňkovou

Dvaadvacetiletá Viďmanová už v této sezoně získala tři tituly na nižším okruhu ITF a ve světovém žebříčku figuruje na 161. místě. Favorizovanou Parksovou, jíž patří v pořadí WTA 58. příčka, přehrála za necelou hodinu a půl.
O tři roky mladší Bartůňková, která je v žebříčku na 228. místě, má z okruhu ITF na kontě letos rovněž tři trofeje. V duelu s Fossaovou Huergovou splnila roli mírné favoritky a připsala si druhou výhru na okruhu WTA.
Tenisový turnaj žen v Guadalajaře
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: