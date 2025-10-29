Linda Fruhvirtová zvládla v Čennaí odložené první kolo, Bartůňková vypadla

Dvacetiletá Fruhvirtová měla k úvodnímu zápasu v Indii nastoupit už v pondělí, ale pořadatelé její utkání kvůli nepřízni počasí dvakrát odložili. Ve druhém kole vítězku turnaje z roku 2022 čeká Janice Tjenová z Indonésie, nebo Němka Caroline Wernerová.
Bartůňková, která měla do turnaje původně vstoupit v úterý, nedala v prvním setu australské soupeřce šanci a získala ho za 29 minut. Druhou sadu ale devatenáctiletá Češka nezvládla a Birrellová vyrovnala.
Do rozhodujícího setu pak Bartůňková vstoupila brejkem, výhodu ale nevyužila a dovolila soupeřce otočit skóre na 3:1. Ztrátu už smazat nedokázala a stejně jako před týdnem v Tokiu dohrála v prvním kole.
Tenisový turnaj žen v Čennaí
tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: