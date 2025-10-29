Linda Fruhvirtová zvládla v Čennaí odložené první kolo, Bartůňková vypadla

Autor: ,
  9:16
Linda Fruhvirtová v odloženém utkání prvního kola tenisového turnaje v Čennaí porazila dvakrát 6:2 Astrid Lew Yan Foonovou z Francie. Vypadla naopak Nikola Bartůňková, která prohrála 6:1, 1:6, 3:6 se sedmou nasazenou Kimberly Birrellovou z Austrálie.

Linda Fruhvirtová v zápase s Uns Džábirovou. | foto: AP

Dvacetiletá Fruhvirtová měla k úvodnímu zápasu v Indii nastoupit už v pondělí, ale pořadatelé její utkání kvůli nepřízni počasí dvakrát odložili. Ve druhém kole vítězku turnaje z roku 2022 čeká Janice Tjenová z Indonésie, nebo Němka Caroline Wernerová.

Kompletní tenisové výsledky

Bartůňková, která měla do turnaje původně vstoupit v úterý, nedala v prvním setu australské soupeřce šanci a získala ho za 29 minut. Druhou sadu ale devatenáctiletá Češka nezvládla a Birrellová vyrovnala.

Do rozhodujícího setu pak Bartůňková vstoupila brejkem, výhodu ale nevyužila a dovolila soupeřce otočit skóre na 3:1. Ztrátu už smazat nedokázala a stejně jako před týdnem v Tokiu dohrála v prvním kole.

Tenisový turnaj žen v Čennaí

tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
L. Fruhvirtová (ČR) - Lew Yan Foonová (Fr.) 6:2, 6:2
Birrellová (7-Austr.) - Bartůňková (ČR) 1:6, 6:1, 6:3

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Simakin vs. BrunclíkTenis - Osmifinále - 29. 10. 2025:Simakin vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
29. 10. 11:00
  • 1.91
  • -
  • 1.81
Kolář vs. MidónTenis - Osmifinále - 29. 10. 2025:Kolář vs. Midón //www.idnes.cz/sport
29. 10. 18:00
  • 1.45
  • -
  • 2.53
Bejlek vs. PigossiováTenis - Osmifinále - 29. 10. 2025:Bejlek vs. Pigossiová //www.idnes.cz/sport
29. 10. 18:00
  • 1.21
  • -
  • 3.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Čas strávený u videa se vyplatil. Spokojený Kuchta prolomil čekání, pomohla i intuice

Nad hlavou stejně jako fotbaloví rozhodčí vykouzlil oběma rukama obrazovku a rezolutně ukázal na středový puntík. Sparťanský útočník Jan Kuchta nejdřív pobavil diváky, jenže nakonec i jeho trefu...

29. října 2025

Sladší než ligový start! Nové Sady vyhlíží Plzeň a kvůli FAČR i skromnější kulisu

Pro velký fotbal oba vychovala Sigma Olomouc. Jeden s ní zažil herní vrcholy kariéry i nešťastné období. Druhý neprošel sítem talentů až do A-týmu. Společná motivace se naplnila, když ve třetím kole...

29. října 2025  9:19

Linda Fruhvirtová zvládla v Čennaí odložené první kolo, Bartůňková vypadla

Linda Fruhvirtová v odloženém utkání prvního kola tenisového turnaje v Čennaí porazila dvakrát 6:2 Astrid Lew Yan Foonovou z Francie. Vypadla naopak Nikola Bartůňková, která prohrála 6:1, 1:6, 3:6 se...

29. října 2025  9:16

Řád pro zarputilou bojovnici za svobodu. Navrátilová: Říkám lidem věci napřímo

Kalendář ukazoval 27. července 1986. Na pražské Štvanici tenistky USA právě porazily ve finále Poháru federace domácí tým a pozdvihly nad hlavu vítěznou trofej. Vzápětí však došlo k čemusi, co v...

29. října 2025

První starty, první body. To si budeme pamatovat navždy, věří junioři Dynama

Pardubické Dynamo nezvládlo další domácí zápas. Prohrálo s Plzní 1:3, přesto však tenhle duel zůstane v paměti alespoň někomu. Jediný gól Pardubic obstarali při svém premiérovém extraligovém startu...

29. října 2025  8:14

Dva obraty a OKC s Philadelphií jsou dál bez porážky. Janis se předvedl proti Knicks

Basketbalisté Oklahoma City a Philadelphie zůstávají v nové sezoně NBA bez porážky. Thunder doma udolali Sacramento 107:101 i zásluhou 31 bodů Shaie Gilgeouse-Alexandera a mají už pátou výhru. Sixers...

29. října 2025  7:26

Pastrňák s Hertlem byli v NHL u dvou gólů, Nečas odstartoval kanonádu

Na sedmigólový debakl hokejisté Bostonu odpověděli výhrou 5:2 nad Islanders. K vítězství přispěli i David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1). Bilanci 1+1 si v úterním programu NHL připsal i Tomáš...

29. října 2025  5:31,  aktualizováno  7:20

Inspirace i Ligou mistrů. Jak kouč Priske se sparťany řešil mizérii v zakončení

Aby pozitivních zpráv ve sváteční večer pro fanoušky sparťanských fotbalistů nebylo málo, jednu přinesl i trenér Brian Priske. „Doufáme, že brzy na hřišti uvidíme i Lukáše Haraslína,“ pronesl na...

29. října 2025  6:25

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025

V Lize mistrů druhá prohra. Nymburská defenziva tlaku Alby Berlín neodolala

Nymburští basketbalisté podlehli ve 3. kole Ligy mistrů na palubovce Alby Berlín 78:94 a připsali si ve skupině B po úvodní výhře druhou porážku. Nezabránil tomu ani 20 body Sir’Jabari Rice. Na...

28. října 2025  16:08,  aktualizováno  29. 10.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vytratil se respekt, já chci být jiný. Řepa o pádech, tlaku i práci v ženském týmu

Premium

Měl bronz z mistrovství Evropy do 23 let, na Kolem Slovinska se jakožto nejlepší mladík potkával na pódiu s Tadejem Pogačarem, v dresu španělského Kernu objel Vueltu. Před třemi lety ale Vojtěch Řepa...

29. října 2025

Veselý i Satoranský se výrazně podíleli na výhře Barcelony nad Milánem

Jan Veselý a Tomáš Satoranský se v Eurolize výrazně podíleli na vítězství basketbalového týmu Barcelony 74:72 nad Olimpií Milán. Veselý byl se 14 body druhým nejlepším střelcem Katalánců, Satoranský...

28. října 2025  23:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.