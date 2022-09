Češky vládnou deblovému žebříčku, Kvitová i Plíšková zpět ve dvacítce

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková po triumfu ve čtyřhře na tenisovém US Open, kterým završily kariérní Grand Slam, vládnou deblovému žebříčku. Siniaková je první o více než tisíc bodů před Krejčíkovou, která poskočila o pět míst.

Českou jedničkou ve dvouhře je nadále Petra Kvitová, která si po účasti v osmifinále newyorského grandslamu polepšila o dvě místa a je devatenáctá. O dvě příčky se posunula i čtvrtfinalistka US Open Karolína Plíšková, které patří 20. místo.

Do čela mužského žebříčku se dostal devatenáctiletý Španěl Carlos Alcaraz, z kterého premiérový grandslamový titul udělal nejmladší světovou jedničku v historii. Nejvýše postaveným Čechem je Jiří Lehečka na 63. příčce.

Vedení v ženském žebříčku si vítězstvím ve Flushing Meadows upevnila Polka Iga Šwiateková. Má dvakrát tolik bodů než její finálová soupeřka Tunisanka Uns Džábirová, která se vyhoupla z páté na druhou pozici.

Na osmé místo se díky postupu do čtvrtfinále US Open dostala osmnáctiletá Američanka Coco Gauffová a je nejmladší hráčkou v Top10 za posledních 16 let.