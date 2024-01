Plíšková i Macháč v Brisbane dohráli, Nosková je poprvé od srpna ve čtvrtfinále

Plíšková nevstoupila do zápasu dobře a rychle prohrávala 0:3. Ve druhé sadě dokázala bývalá světová jednička srovnat, ale v rozhodujícím setu ztratila za stavu 2:3 podání a Ostapenková už výhodu nepustila.

Jednatřicetiletá Plíšková prohrála s vítězkou Roland Garros z roku 2017 potřetí za sebou, když s Ostapenkovou ztratila i oba loňské zápasy. Lotyška si o postup do semifinále zahraje s další bývalou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska.

Tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Brisbane.

Nosková sice první sadu bez problémů vyhrála, ale nakonec i ve třetím zápase na turnaji potřebovala na postup tři sety. Ve druhé sadě totiž neudržela vedení 3:0 a ztratila ji 4:7 v tiebreaku.

Rozhodující set už ale opět byl jasnou záležitostí Noskové, která si tak zajistila první čtvrtfinálovou účast od srpna. Její soupeřkou bude Mirra Andrejevová, která porazila dvakrát 6:1 domácí Arinu Rodionovovou. Šestnáctiletou Rusku čeká čtvrtfinálová premiéra na WTA Tour.

Macháč v prvním setu otočil čtyřmi body za sebou nepříznivé skóre 3:5 a obrat z 0:2 na 3:2 předvedl i v rozhodující sadě. Na čtvrtfinále to však nestačilo, protože v tiebreaku třiadvacetiletý Čech prohrál 4:7.

Turnaj mužů a žen v Brisbane tvrdý povrch Muži (dotace 739,945 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Hijikata (Austr.) - Macháč (ČR) 5:7, 6:2, 7:6 (7:4)

Thompson (Austr.) - Humbert (4-Fr.) bez boje Ženy (dotace 1,736.763 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Nosková (ČR) - Rieraová (Arg.) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3

Ostapenková (3-Lot.) - Karolína Píšková (16-ČR) 6:2, 4:6, 6:3

Azarenková (8-Běl.) - Burelová (Fr.) 7:5, 6:2

Fruhvirtová na čtvrtfinále nedosáhla

Šestnáctiletá tenistka Brenda Fruhvirtová si v Aucklandu první čtvrtfinále v kariéře nezahraje. Ve druhém kole prohrála 3:6 a 0:6 se světovou trojkou Američankou Coco Gauffovou.

V prvním setu se Fruhvirtová sice po brejku ujala vedení 2:1, ale Gauffová čtyřmi body za sebou skóre otočila. Druhá sada už poté byla jasnou záležitostí obhájkyně titulu.

Tenistka Brenda Fruhvirtová bojuje na turnaji v Aucklandu s Američankou Coco Gauffovou.

„Odehrála dobrý zápas,“ pochválila soupeřku Gauffová. „Znám ji od deseti let, ve Francii jsme i s její sestrou trénovaly ve stejné akademii. Je skvělé ji vidět na tour a jsem si jistá, že to dotáhne daleko,“ přidala úřadující vítězka US Open.

Fruhvirtová, které v žebříčku patří 117. místo, si v Aucklandu posedmé zahrála v hlavní soutěži turnaje WTA. Díky výhře nad Annou Blinkovovou z Ruska v úvodním kole si připsala první vítězství mezi elitou.