Wimbledonský triumf, pak prohra v Torontu. Návrat na kurty Noskové nevyšel

Nosková vyhrála Wimbledon před necelým měsícem, v prvním českém grandslamovém finále v historii zdolala Karolínu Muchovou. První duel v přípravě na US Open přitom sedmá hráčka světového žebříčku dobře začala, nad McNallyovou vedla 5:1.
Kompletní tenisové výsledky
Pak poprvé neudržela podání, nicméně za stavu 5:2 ještě měla dva setboly. Nakonec ztratila úvodní set v tie-breaku 5:7. Pak už získala jediný game. Nedařil se jí ani servis, udělala jedenáct dvojchyb.
Stejně tak jen dva sety si v Torontu zahrála Krejčíková. Coby 22. nasazená tenistka měla v úvodu volný los. Se Samsonovovou rychle prohrála první dějství 1:6, pak ale vedla 4:1. V maratonském šestém gamu však nevyužila tři brejkboly, vzápětí přišla o servis a v závěru už jen odvrátila dva mečboly.
Ve třetím kole se tak z osmi Češek představí jen Nikola Bartůňková.
Tenisový turnaj žen v Torontu
Tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Divoké utkání Menšík zvládl
Jakub Menšík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6:3, 3:6 a 6:3 nad britským tenistou Jacobem Fearnleym. Na postup do třetího kola se ale sedmnáctý hráč světového žebříčku nadřel, soupeře z druhé stovky porazil za dvě hodiny a devět minut.
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Utkání bylo plné zvratů. Dvacetiletý Menšík bez problémů získal první set a vedl ještě 2:0. Poté ale z dalších devíti gamů vyhrál jediný a v rozhodující sadě ztrácel 0:2. Průběh však Menšík otočil na 5:2 a při svém dalším servisu využil první mečbol. Proměnil ho přímým bodem z druhého podání.
Ve třetím kole se Menšík utká s Francouzem Terencem Atmanem.
Tenisový turnaj mužů v Montrealu
Tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: