Wimbledon ONLINE: Svrčina a Viďmanová čelí v prvním kole nasazeným favoritům

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Sledujeme online   12:00

Dalibor Svrčina na tenisovém challengeru mužů v Prostějově. | foto: ČTK

V Londýně startuje slavný grandslamový turnaj Wimbledon, během prvního hracího dne se na kurtech prostřídá celkem šest Čechů. Dalibor Svrčina čelí Learnerovi Tienovi, Darja Viďmanová se snaží zaskočit čtvrtou hráčku světa Jessicu Pegulaovou. Později přijdou na řadu Nikola Bartůňková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Zápasy českých tenistů sledujte v podrobných online reportážích.

Jako první z českých mužů vstupuje do letošního Wimbledonu Svrčina. Soupeřem českého debutanta je Tien ze Spojených států, který figuruje na 17. místě žebříčku a platí za jasného favorita. Svrčina je o téměř sto míst níže a ze své pozice může především překvapit.

ONLINE: Dalibor Svrčina vs. Learner Tien

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Grandslamová kariéra třiadvacetiletého českého tenisty je zatím stále na začátku. Zkušenosti má dosud jen s Australian Open, kde startoval dvakrát. Tien je v tomto ohledu o trochu více prověřený, i když je mu teprve dvacet let. Oba soupeři proti sobě hrají poprvé.

Viďmanová vzdoruje hvězdné Američance

Také Viďmanová čelí při své premiéře na slavných travnatých dvorcích ve Wimbledonu velmi silné soupeřce ze druhé strany Atlantiku. Mimořádně zkušená Pegulaová je světovou čtyřkou a zřejmě i nejlepší současnou tenistkou, která dosud nedosáhla na grandslamový titul.

ONLINE: Jessica Pegulaová vs. Darja Viďmanová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Proti Viďmanové (90. místo) je Američanka jednoznačnou favoritkou na postup. Nicméně na nedávném Roland Garros tuto pozici nezvládla a v prvním kole překvapivě podlehla Australance Birrelové. Obě tenistky proti sobě hrají poprvé.

Zastaví Muchová sérii wimbledonských nezdarů?

Muchová se po čerstvém triumfu na turnaji v Bad Homburgu posunula zpět do první desítky.

Nyní drží deváté místo a je nejvýše postavenou Češkou. V prvním kole bude favoritkou – narazí na Rusku Anastasii Zacharovovou z deváté desítky žebříčku, která má výrazně méně zkušeností.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Anastasia Zacharovová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 15:30.

Česká tenistka si v Londýně dvakrát zahrála čtvrtfinále, poslední roky je však pro ni travnatý grandslam spíše synonymem zklamání. Čtyřikrát po sobě zde skončila hned v prvním kole. Jak si povede dnes? Potvrdí současnou formu a přeruší nehezkou sérii?

Obě soupeřky se utkají podruhé v kariéře, před měsícem na Roland Garros vyhrála ve dvou setech Muchová.

Bartůňková další debutantkou ve Wimbledonu

Třetí česko-americké měření sil obstarají Bartůňková a Peyton Stearnsová.

Češka letos poprvé startuje na grandslamových turnajích a na začátku roku v Austrálii se blýskla postupem do třetího kola. V žebříčku momentálně drží 48. místo a je mírnou favoritkou.

ONLINE: Peyton Stearnsová vs. Nikola Bartůňková

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:00.

Američanka Stearnsová figuruje o patnáct příček níže. Na největších turnajích sezony hraje od roku 2022 a letos se na Australian Open i na Roland Garros prodrala do třetího kola. Ve Wimbledonu však dosud nikdy nepřešla přes úvodní utkání. Obě tenistky se utkají poprvé.

Siniaková vyzve bývalou světovou čtyřku

V roli mírné favoritky jde do prvního kola i Siniaková, jejíž soupeřkou bude Čeng Čchin-wen. Číňanka je až ve druhé stovce žebříčku, což ale v jejím případě zkresluje. Vrací se totiž po zranění, a i když zatím hledá někdejší formu, jde o bývalou světovou čtyřku, která si zahrála čtvrtfinále na Roland Garros i US Open a na Australian Open předloni došla až do finále.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Čeng Čchin-wen

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 17:30.

Na trávě se ale Číňance moc nedaří, ve Wimbledonu přešla přes první kolo pouze jednou – při své první účasti před čtyřmi lety. Siniaková je na tomto povrchu silnější, což potvrzuje i statistika vzájemných zápasů. Češka vede 3:1 a všechny tři triumfy zaznamenala na trávě. Podaří se jí dnes navázat?

Krejčíková jde na domácí teenagerku

Krejčíková letos střídá výborné momenty s těmi méně šťastnými. Před dvěma týdny v Hertogenboschi postoupila do finále, kvůli nemoci ho však vynechala. Zdravotní trable ji v této sezoně zastavily už několikrát. Nyní je ale zkušená bojovnice zpět. Do utkání půjde jako favoritka, neboť figuruje na 38. místě žebříčku a má mnoho zkušeností s velkými zápasy.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Hannah Klugmanová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 17:30.

Soupeřkou předloňské šampionky Wimbledonu bude domácí teenagerka Hannah Klugmanová, která na turnaji startuje stejně jako loni díky divoké kartě. Britská tenistka z páté stovky žebříčku má zatím kariéru před sebou, a proto není překvapením, že jde o první vzájemné utkání obou hráček.

Pondělní program Wimbledonu

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Sinner (1-It.) - Kecmanovič (Srb.), Sabalenková (1-Běl.) - Kostovičová (Srb.), Wu I-ping (Čína) - Djokovič (7-Srb.).

Kurt č. 1 (14:00): Ružičová (Chorv.) - Raducanuová (30-Brit.), Čilič (Chorv.) - Medveděv (8-Rus.), Linetteová (Pol.) - M. Andrejevová (5-Rus.).

Kurt č. 2 (12:00): první zápas Viďmanová (ČR) - Pegulaová (4-USA).

Kurt č. 3 (12:00): čtvrtý zápas Krejčíková (ČR) - Klugmanová (Brit.).

Kurt č. 7 (12:00): třetí zápas Bartůňková (ČR) - Stearnsová (USA).

Kurt č. 12 (12:00): třetí zápas Muchová (10-ČR) - Zacharovová (Rus.).

Kurt č. 14 (12:00): čtvrtý zápas Siniaková (32-ČR) - Čeng Čchin-wen (Čína).

Kurt č. 17 (12:00): první zápas Svrčina (ČR) - Tien (16-USA)

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. TienTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Svrčina vs. Tien //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 12.20
  • -
  • 1.04
Pegulaová vs. ViďmanováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Pegulaová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • -
  • 25.00
Muchová vs. ZacharovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Muchová vs. Zacharovová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 15:30
  • 1.13
  • -
  • 5.63
Stearnsová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Stearnsová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
29. 6. 16:00
  • 3.09
  • -
  • 1.36
Siniaková vs. ČengTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Siniaková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:30
  • 1.65
  • -
  • 2.24
Krejčíková vs. KlugmanováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Krejčíková vs. Klugmanová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:30
  • 1.07
  • -
  • 7.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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28. června 2026  21:18,  aktualizováno  29. 6. 12:01

Wimbledon ONLINE: Svrčina a Viďmanová čelí v prvním kole nasazeným favoritům

Sledujeme online
Dalibor Svrčina na tenisovém challengeru mužů v Prostějově.

V Londýně startuje slavný grandslamový turnaj Wimbledon, během prvního hracího dne se na kurtech prostřídá celkem šest Čechů. Dalibor Svrčina čelí Learnerovi Tienovi, Darja Viďmanová se snaží...

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