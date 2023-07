ONLINE: Hvězdné finále Wimbledonu. O titul hrají Djokovič a Alcaraz

Djokovič může Wimbledon ovládnout poosmé, čímž by vyrovnal rekord Rogera Federera, podmanil si poslední čtyři ročníky turnaje. V případě vítězství by získal 24. grandslamový titul a dorovnal by absolutní rekord Margaret Courtové, mezi muži už se od rivalů odpoutal.

ONLINE: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovič Zápas sledujte v podrobné reportáži.

Letos triumfoval na Australian Open a Roland Garros, chce tak udržet naděje na zisk kalendářního Grand Slamu, který mu v kariéře dosud chybí. Po cestě pavoukem ztratil jen dva sety, poradil si třeba s Hubertem Hurkaczem, Andrejem Rubljovem či Jannikem Sinnerem.

Alcaraz zažívá druhé grandslamové finále, loni na US Open slavil. V Londýně rovněž přišel jen o dvě sady, v posledních dvou duelech bez potíží vyzrál na Holgera Runeho a Daniila Medveděva. S Djokovičem se potkal už v semifinále Roland Garros, kdy prohrál ve čtyřech setech i vinou křečí, které ho pod tíhou zápasu ochromily.

Novak Djokovič během osmifinále Wimbledonu

Utkávají se potřetí v kariéře, na trávě poprvé, favoritem je Srb, i když o 16 let mladší Španěl disponuje zbraněmi, kterými ho může zahnat do úzkých.

Kdo si na večerním slavnostním bále zatančí se šampionkou dvouhry žen Markétou Vondroušovou? Sledujte v podrobné reportáži.

Strýcová si chce splnit sen

Strýcová po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu vyzve ve finále třetí nasazený australsko-belgický pár Storm Hunterová, Elise Mertensová.

Češka, která letos zažívá rozlučkové turné, bude chtít navázat na deblový titul z All England Clubu z roku 2019, tehdy rovněž slavila se Sie Šu-wej. Ve 37 letech touží završit kariéru báječným úspěchem.

„Jsem si říkala, že to se mnou asi pleskne. (směje se) Ale když už jste v semifinále, tak chcete jít do finále. Nechala jsem tam všechno, co jsem měla. Chci svůj příběh zakončit co nejlépe,“ vyprávěla Strýcová.

Společně se Sie Šu-wej v semifinále vyřadily Marii Bouzkovou se Španělkou Sarou Sorribesovou, do finále prošly jako nenasazený pár, v pěti utkáních prohrály jediný set. Na trůnu mohou vystřídat Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.

„Zakončujeme turnaj. Finále budeme hrát až po chlapském singlu. Sen se mi plní. Ještě by se hodilo zmáknout ten poslední krok,“ přeje si Strýcová.