Bartůňková ve finále juniorky padla, Strýcová zabojuje o titul z deblu

Hráčka I. ČLTK Praha přišla o šanci získat první juniorský grandslam v kariéře když nenavázala na Kristýnu Plíškovou, která juniorský Wimbledon ovládla v roce 2010.

V sobotním semifinále sice Bartůňková senzačně předčila vítězku juniorky z letošního Australian Open i Roland Garros a první nasazenou Rusku Alinu Kornějevovou 6:4 a 7:6, ale o den později ve finále už proti druhé hráčce světového žebříčku do 18 let Ngounoueové neměla šanci.

Nikola Bartůňková (vpravo) po prohraném finále juniorek na Wimbledonu proti Clervie Ngounoueové

Nemohla se opřít o podání, ztratila sedm z osmi servisů. V prvním setu prohrála od stavu 2:2 čtyři gamy po sobě, ve druhém vyšla naprázdno od stavu 2:3.

Vedle Kristýny Plíškové vyhrály z Češek juniorský Wimbledon také Andrea Strnadová (1989, 1990), Andrea Holíková (1985) a Olga Míšková (1948). V juniorské čtyřhře v neděli hrají finále Alena Kovačková a Laura Samsonová, o titul zabojuje také Jakub Filip spolu s Italem Gabrielem Vulpettou.

Strýcová po čtyřech letech opět ve finále

Po mateřské pauze se rozhodla, že chce tenisovou kariéru zakončit po svém, a tak si na letošek naplánovala turnajové povinnosti. Strýcová při nich senzačně prolétla až do finále čtyřhry ve Wimbledonu, které po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu odehraje proti třetímu nasazenému páru Storm Hunterová, Elise Mertensová. Duel začne po mužském finále, sledovat ho budeme v podrobné reportáži.

„Chápete to? Já ne. Nedokážu to vysvětlit. Nevím. Možná věříme, že na to máme, protože jsme tu už jednou vyhrály. Každopádně nás čeká strašně těžké finále. Hunterová s Mertensovou sfoukly svoje semifinále tak rychle, že jsme se sotva stihly rozcvičit,“ vtipkovala Strýcová.

Češka, která letos zažívá rozlučkové turné, bude chtít navázat na deblový titul z All England Clubu z roku 2019, tehdy rovněž slavila se Sie Šu-wej. Ve 37 letech touží završit kariéru báječným úspěchem, definitivně chce skončit po US Open.

„Jsem si říkala, že to se mnou asi pleskne. (směje se) Ale když už jste v semifinále, tak chcete jít do finále. Nechala jsem tam všechno, co jsem měla. Chci svůj příběh zakončit co nejlépe,“ vyprávěla Strýcová.

Společně se Sie Šu-wej v semifinále vyřadily Marii Bouzkovou se Španělkou Sarou Sorribesovou, do finále prošly jako nenasazený pár, v pěti utkáních prohrály jediný set. Na trůnu mohou vystřídat Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.

„Zakončujeme turnaj. Finále budeme hrát až po chlapském singlu. Sen se mi plní. Ještě by se hodilo zmáknout ten poslední krok,“ přeje si Strýcová.