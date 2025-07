Vyhrál jsem sázku, Darren zůstává! Jak Sinner přesvědčuje trenéra, aby nekončil

Když se Sinner probojoval do nedělního finále nejslavnějšího tenisového turnaje, zkušeného Cahilla napadlo, jak svého svěřence co nejlépe namotivovat. Uzavřeli tedy žertovnou sázku, ve které se hrálo o Australanovu budoucnost.

A nebo to tak úplně vtípek nebyl?

„Řekl jsem mu, že když vyhraju, tak sám rozhodnu, jestli v mém týmu zůstane, nebo ne. Takže je to teď celé na mně!“ smál se Sinner.

Cahill už před časem oznámil, že na konci roku dá trénování nejlepšího tenisty současnosti sbohem, protože už nechce cestovat daleko od rodiny jako kouč na plný úvazek. Jelikož pochází z Austrálie, je od svých blízkých během sezony opravdu hodně daleko.

Navíc v tenisovém světě se pohybuje už dlouhé roky, před 24 lety pomohl Lleytonu Hewittovi k titulu na US Open, krajana pak stejně jako Andreho Agassiho či Simonu Halepovou dotáhl až na první místo světového žebříčku.

„Darren by měl být v Síni slávy,“ ocenil jeho práci i legendární John McEnroe.

The Tennis Letter @TheTennisLetter Darren Cahill & Simone Vagnozzi’s reaction watching Jannik Sinner win Wimbledon.



In Darren’s final year coaching on tour…



Emotional scenes. 🥹 https://t.co/UNwoe3blun oblíbit odpovědět

Rovněž Sinner si jeho činnosti hodně považuje. „Vždycky jsem hledal člověka, který je upřímný, člověka, který mi dá hodně nejen na tenisovém kurtu, ale i v životě.“ Proto je logické, že by chtěl, aby u něj trenérský mág zůstal i nadále.

Navíc když vidíte, jak se Cahill v Italově boxu při vítězstvích, jako bylo to nedělní ve Wimbledonu, raduje, trochu tušíte, že i pro něj by případné loučení bylo těžké.

Italští novináři k němu samozřejmě v All England Clubu přispěchali s otázkou, zda si konec po velkém úspěchu nerozmyslí. „Na to nechci odpovídat. Víte co? Na to se musíte zeptat Jannika,“ odbyl je.

Je ale logické, že podobné dotazy slýchá. Vždyť právě on je tím, kdo Sinnera do pozice světové jedničky a majitele čtyř grandslamových titulů dostal. V polovině sezony 2022 uviděl potenciál, který tehdy ještě dvacetiletý Sinner ukrývá.

A taky postupně poznal, jaký je mladý Ital mimo kurt.

„Je to dobrý kluk, vždycky má úsměv na tváři. Ten soustředěný člověk, kterého vidíte při zápasech, je mimo kurt úplně jiný. Mimo něj je veselý, pořád vtipkuje, miluje být mezi lidmi. Vaří, všechno poplete, pořád někde chybuje a my se tomu smějeme. Je kolem něj dobrá parta,“ poodkrývá 59letý Australan.

„Užívá si život jako každý jiný třiadvacetiletý kluk. Ale na kurtu má speciální mentalitu.“

V těžkých chvílích Sinnerovi psychická odolnost pomáhá, navíc ví, že se může opřít o kvalitní tým.

A jestli udrží Cahilla po svém boku i v další sezoně?

„Pokud ano, už asi nebude na tolika turnajích. Řekl jsem mu, že bych ho rád měl v Austrálii. Sezona je dlouhá, turnajů je hodně, nikdy nevíte. Teď jsem jen vyhrál sázku. Dál se uvidí.“