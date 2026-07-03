Tisíce lidí, čekání několik dní i nepohodlí. Slavná fronta láká už více než sto let

Stanislav Kučera
  10:36
Tenisoví fanoušci čekají ve slavné frontě ve Wimbledonu.

Tenisoví fanoušci čekají ve slavné frontě ve Wimbledonu. | foto: Reuters

Tenisoví fanoušci čekají ve frontě před startem Wimbledonu v roce 1926.
Tenisoví fanoušci čekají ve slavné frontě ve Wimbledonu.
Tenisoví fanoušci čekají ve frontě před finálovým dnem Wimbledonu v roce 1938.
Tenisová fanynka čeká ve slavné frontě ve Wimbledonu.
13 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - K Wimbledonu neodmyslitelně patří, stejně jako bílé oblečení, jahody se šlehačkou či tráva pečlivě sestřižená na osm milimetrů. Slavná The Queue, v předkladu fronta. Každý den v ní dlouhé hodiny čekají tisíce lidí. Jde o ikonický proces, který se těší velké popularitě. Ale objevují se i názory, že v roce 2026 je zastaralý a nedůstojný.

„Sama bych do toho asi nešla, ale přijde mi to jako skvělý zážitek pro fanoušky,“ zamýšlí se česká jednička Karolína Muchová.

„Loni jsem tu měla kamaráda, kterému jsem chtěla sehnat lístky, jenže on si vyloženě chtěl projít tou frontou už od rána. A pak říkal, že to byla hrozná sranda. Myslím, že to k Wimbledonu patří.“

Dokonce už od roku 1922!

Tehdy ještě pořádek zajišťovali policisté na koních, dnes úřadují desítky organizátorů a vše má pevně stanový harmonogram.

Tenisoví fanoušci čekají ve frontě před startem Wimbledonu v roce 1926.
Tenisoví fanoušci čekají ve slavné frontě ve Wimbledonu.
Tenisoví fanoušci čekají ve frontě před finálovým dnem Wimbledonu v roce 1938.
Tenisová fanynka čeká ve slavné frontě ve Wimbledonu.
13 fotografií

Tak se pojďte podívat.

Pondělí, 8.30 ráno místního času. Do chvíle, než se odehraje první bod letošního ročníku travnatého grandslamu, pořád zbývají dvě a půl hodiny. Na vyznačených místech už ale přešlapuje deset tisíc lidí, z toho skoro tři tisícovky dorazily už o den dříve a přespaly ve stanovém městečku.

Pořadatelé proto požádali další zájemce, aby už nechodili. Zdánlivě nekonečný had tenisových fanatiků, který se utvořil za mřížemi naproti přes ulici od All England Clubu, byl zkrátka příliš dlouhý.

Není divu, vždyť Wimbledon je jednou z nejexkluzivnějších sportovních i společenských akcí. Nejen v Británii, ale i ve světě. Loni ho navštívilo přes půl milionu diváků.

Chci jen fotku s Djokovičem

Do ikonického areálu se dá dostat díky slosování o lístky, které turnaj pořádá několik měsíců před začátkem, ale pokud se na vás štěstí neusměje, máte ještě jednu možnost.

Právě frontu.

Během úvodních deseti dnů si prvních 1 500 lidí může zakoupit místa na centrkurt a dvorce číslo 1 a 2, uvidí tedy největší hvězdy.

Tři české postupy ve Wimbledonu, uspěl třeba Lehečka. Menšík a Plíšková končí

A právě to dělá z wimbledonské fronty unikátní a oceňovaný způsob distribuce vstupenek – na žádném jiném grandslamu nejsou takto dostupné pro širokou veřejnost.

Letos stál lístek na program prvního dne na centrkurtu v přepočtu zhruba 3 200 korun. Takzvaný ground pass, tedy přístup na všechny dvorce kromě tří největších, vyšel na necelou tisícovku.

Ještě jedna věc je ale potřeba. Notná dávka trpělivosti.

Vůbec první letošní čekatelkou se stala Florence Chanová, která dorazila už v sobotu v 7.30 ráno. Tedy s dvoudenním předstihem.

Tenisová fanynka čeká ve slavné frontě ve Wimbledonu.

„Přeju si jen, abych ulovila selfie s Djokovičem,“ popisovala pro The New York Times.

Jistý Bobby Sandhu, třicetiletý Brit z Brixtonu, se k frontě připojil v neděli v 18.30. Ale rovnou zamířil do řady na úterý, protože si chtěl pojistit, že uvidí jinou legendu – Serenu Williamsovou.

The Queue je také ideálním prostředím pro socializaci, protože jak jinak si zkrátit čekání než debatováním s lidmi okolo. Navíc se zde mísí tenisoví nadšenci ze všech koutů světa. Stanové městečko svou atmosférou připomíná festival.

Někteří si na přespání nosí velkou výbavu, jiní věří, že jim budou stačit deky či deštníky nad hlavou. Doporučuje se přibrat karty či jiné hry, aby čekání lépe utíkalo.

Banalita, či výhoda? Djokovič chce po hodu mincí zastrašit, Serena umí rozhodit

Z celého procesu se postupem času stala organizovaná mašinerie, kterou provází mnoho pravidel.

Každý zájemce dostane při příchodu kartičku s číslem v pořadníku, a pokud své místo opustí na více než třicet minut, ztrácí ho. Žádné kouření, grilování ani hudba po desáté hodině. V jednom stanu mohou spát maximálně dva lidé.

Čekatelé mají k dispozici úschovnu zavazadel, stánky s občerstvením a také klasické toalety. Jen sprchy chybějí.

A právě to je jedním ze slabých míst fronty.

Tenisové fanynky míří do slavné fronty ve Wimbledonu.

Je nutné v současné době plné moderních technologií, aby lidé čekali předlouhé hodiny a pak do areálu mířili unavení a neumytí? Na vyšší čísla se navíc zpravidla dostane až někdy odpoledne, když už je plno zápasů dohraných.

Místní obyvatelé protestují

Britská média opakovaně uvádějí, že ve frontě často dochází ke zmatkům. Když je naplněna její kapacita, tisíce lidí jen bezradně korzují kolem. Pokud se dostaví tradiční londýnský „kamarád“ déšť, nepohodlí se ještě znásobuje.

Proti davům lidí, kteří v parku naproti wimbledonským dvorcům kempují, protestují obyvatelé místní čtvrti. Stěžují si na poškozování zeleně i infrastruktury.

Vedení ale žádné změny neplánuje. Naopak si frontu pochvaluje.

Roztržený náramek, gól Anglie, dvě vajíčka a sedm mečbolů. O velkém boji Krejčíkové

„Po covidu jsme se báli, že zanikne, ale paradoxně je teď populárnější. A zájem se pořád zvyšuje,“ líčila zkraje týdne šéfka travnatého grandslamu Sally Boltonová.

Ani ze stran samotných fanoušků příliš kritiky nezaznívá. Spíše si libují, že mají ještě vylepšený a autentický zážitek.

Pokud dovolíte osobní postřeh, několikrát jsem si od brzkého rána vystál místo hned u pódia na hudebním koncertu. Proto mohu potvrdit, že když úmorným procesem konečně zdárně projdete, užijete si akci ještě mnohem víc. A i to čekání je svým způsobem návykové.

Proto je velmi pravděpodobné, že The Queue v budoucnu ještě poroste. Nelze jí upřít unikátní demokratičnost rozdělování lístků.

Stejně tak zahrnuje jedinečné dobrodružství, jež se pro někoho vyrovná i samotnému turnaji.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Muchová vs. SawangkaewováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Muchová vs. Sawangkaewová //www.idnes.cz/sport
3. 7. 15:30
  • 1.08
  • -
  • 8.31
Bartůňková vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Bartůňková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
3. 7. 15:30
  • 2.38
  • -
  • 1.61
Samsonovová vs. BouzkováTenis - 3. kolo dvouhry - 4. 7. 2026:Samsonovová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
4. 7. 12:00
  • 2.18
  • -
  • 1.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

Favorit? V Nové Pace jsem začal jako akrobat, vzpomíná autokrosař Novotný

Autokrosař Jakub Novotný na snímku z Nové Paky.

Jako obhájce evropského titulu bude Jakub Novotný o víkendu patřit v Nové Pace k favoritům. I proto, že pojede doma. Z nedalekého Konecchlumí, kde bydlí, to má na trať ve Štikovské rokli jen několik...

3. července 2026  10:39

Tisíce lidí, čekání několik dní i nepohodlí. Slavná fronta láká už více než sto let

Tenisoví fanoušci čekají ve slavné frontě ve Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii K Wimbledonu neodmyslitelně patří, stejně jako bílé oblečení, jahody se šlehačkou či tráva pečlivě sestřižená na osm milimetrů. Slavná The Queue, v předkladu fronta. Každý den v ní dlouhé hodiny...

3. července 2026  10:36

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

3. července 2026  10:26

Vonnová pózovala v nové zimní kolekci. Těším se na sezonu, vzkázala

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Zda bude Lindsey Vonnová po svém zranění z olympijských her pokračovat v kariéře, je stále otevřenou otázkou. Zatím se alpská lyžařka věnuje rekonvalescenci a vedlejším projektům. Jedním z nich je i...

3. července 2026  10:13

Tornádo jim zničilo stadion a přišel úspěch. Hodonínští fotbalisté baví internet

Koláž. Hodonínský stadion před tornádem a po rekonstrukci.

Před pěti lety se přes Hodonínsko přehnalo ničivé tornádo. Zatímco lidé zachraňovali své domovy, ve fotbalovém klubu šel sport na čas stranou. Stadion U Červených domků přišel o střechu hlavní...

3. července 2026  10:13

Velká cena Británie formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Oscar Piastri z McLarenu na trati Velké ceny Velké Británie formule 1.

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Velká Británie. Okruh Silverstone patří mezi nejikoničtější tratě celého šampionátu a pravidelně nabízí atraktivní souboje díky rychlým zatáčkám i...

3. července 2026

Argentina - Kapverdy v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Lionel Messi oslavuje trefu proti Jordánsku.

Dalším zajímavým zápasem prvního kola play off na fotbalovém MS 2026 je duel Argentina - Kapverdy. Přečtěte si, kde ho můžete sledovat živě v TV, jaké jsou sázkové kurzy i pravděpodobné sestavy.

3. července 2026

Vingegaard pobavil neoholenýma nohama a Pogačar šokoval Del Tora: Vyhraj!

Tadej Pogačar zdraví fanoušky na slavnostním představení týmů před startem Tour...

Od naší zpravodajky ve Španělsku Naposled na dlouhou dobu se před novináře usadili úplně odpočatí, načesaní a navonění. Ještě před týmovou prezentací se k tiskové konferenci dostavili (papírově) největší favorité Tour de France, aby...

3. července 2026  9:32

Po úspěchu brzký krach. Kdo má přehnaná očekávání, nezná tenis, řekl Menšík

Zklamaný Jakub Menšík ve druhém kole Wimbledonu

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Semifinalista Roland Garros končí ve Wimbledonu už ve druhém kole. Jakub Menšík nedokázal navázat na měsíc staré tažení antukovou Paříží, z travnatého grandslamu ho vyřadil 35letý bulharský veterán...

3. července 2026  5:14,  aktualizováno  9:20

Proč ne my? I Kaká letos věří: Spojené státy mají na fotbalovou medaili

Folarin Balogun a Weston McKennie (USA) reagují na neuznaný gól kvůli ofsajdu...

Není to poprvé, co poskládali tým, který šlape. Když si uděláte exkurzi do dávnověku, zjistíte, že už v roce 1930, při prvním mistrovství světa, to američtí fotbalisté dotáhli do semifinále. O dvacet...

3. července 2026  8:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Němci jsou po vyřazení z MS bez trenéra, Nagelsmann skončil. Nahradí ho Klopp?

Německý trenér Julian Nagelsmann po porážce s Ekvádorem.

Po vyřazení s Paraguayí na úvod vyřazovací fáze mistrovství světa se něco podobného dalo čekat. Trenér Julian Nagelsmann podle médií skončil na lavičce německé fotbalové reprezentace. Po schůzce s...

3. července 2026  8:12

Vyhráli jsme pro Jotu! Ronaldo přepsal tabulky, pak poprvé na turnaji střídal

Portugalští fotbalisté pózují s dresem Dioga Joty po výhře nad Chorvatskem.

V mnoha ohledech pro něj byl zápas s Chorvatskem (2:1) výjimečný. Stal se nejstarším hráčem, jenž nastoupil k vyřazovacímu utkání mistrovství světa a na svém šestém turnaji se v této fázi poprvé...

3. července 2026  8:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.