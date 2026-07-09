Co je spojuje
Jako malé nedělaly jen tenis: Naopak zkoušely mnoho různých sportů. A rozhodně hned nemířily k profesionální kariéře.
„Měla jsem šest, sedm nebo osm koníčků,“ vzpomíná Nosková. „Dělala jsem gymnastiku, jezdila na koni... Pak jsem si vybrala tenis, který mě dostal až sem. Ale nikdy to nebylo mým cílem.“
Podobně to měla dcera bývalého prvoligového fotbalisty Josefa Muchy. Kromě kopané zkoušela házenou, dokonce i synchronizované plavání. Do školy jezdila na kole a občas také na skateboardu.
„Co je grandslam, jsem zjistila až jako teenagerka,“ přiznala, že do tenisu nebyla paf od útlého dětství.
Mají pestré zájmy: Nosková, mladší z nich, loni vyrazila dobrovolničit na Zanzibar, a pokud by v Londýně měla volný den, celý by ho strávila v muzeích. Miluje New York, kde zavítala i na muzikály.
Starší z Češek má zase ráda hudbu, navštěvuje koncerty, na kytaru dokonce sama hraje.
Ne vždy je u nich jen veselo: Muchová je známá tím, že ji často trápí vážná zranění. Má operované zápěstí pravé ruky, potíže měla i s tím levým či břišními svaly. Teď už je ale rok v kuse bez vážnějších komplikací – a hned je to znát.
Na Noskovou občas dolehnou spíše psychické strasti. Předloni na podzim si vzala tříměsíční volno, přitom v žebříčku byla v té době na velmi solidním 25. místě.
„Všichni jsou zvyklí, že hrajeme jako roboti, dáme si pauzu maximálně na týden nebo dva a pak se rozjedeme nanovo. Já to chtěla změnit,“ vysvětlovala.
Vedou je zkušení trenéři: Muchová od začátku roku naslouchá radám Svena Groenevelda, nizozemský kouč se v minulosti staral o Marii Šarapovovou, Caroline Wozniackou či Moniku Selešovou.
A jistě není náhoda, že právě letos hraje Češka zatím životní sezonu. Ještě před wimbledonským tažením získala dva tituly, předtím přitom měla ve sbírce jediný, a to už ze sezony 2019.
„Sven mi přinesl trochu více sebevědomí a zkušenosti. Jsme na stejné vlně, po tenisové stránce si rozumíme,“ pochvaluje si Muchová.
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Na rozvoj Noskové dohlíží Tomáš Krupa, jenž v roce 2010 provázel Tomáše Berdycha do wimbledonského finále. Spolupracoval také s Barborou Strýcovou či Karolínou Plíškovou.
Nevyhledávají pozornost: Na tiskovkách neperlí, ale umí i pobavit. Muchová po osmifinálové výhře nad Barborou Krejčíkovou vtipkovala, že ji soupeřka po zápase zvala na večeři, přičemž nasadila tak vážný tón, že jí to všichni věřili.
Nosková zase svým typickým flegmatickým tónem občas překvapí až cynickou hláškou.
V čem jsou rozdílné
Herní styly: Tady je to na první pohled patrné. Nosková patří do kategorie ranařek od základní čáry se znamenitým servisem, i když už také občas zapojí kraťas a neztratí se ani při volejích.
Muchová je opěvovaná za pestrou hru plnou čopů, náběhů vpřed i úderů do hitparád.
Nicméně ukazují, že oběma způsoby – nyní zrovna na trávě – je možné uspět. A mají společné, že si to své herní pojetí osvojily už v mládí.
„Když mi bylo asi deset, moji trenéři mi neříkali: Ne, takhle to nepůjde. Naopak jsme pracovali na čopu, i když v mládežnických kategoriích mi tolik nefungoval,“ vylovila z paměti Muchová.
Noskové se zahraniční reportéři ptali, kdy zjistila, že agresivní pojetí jí bude vlastní. „Asi v osmi nebo devíti,“ reagovala s úsměvem.
„A jsem ráda, že jak jsem vyrostla, tak jsem to nikdy nezměnila.“
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Fáze kariéry: Což je logické, když je mezi nimi osmiletý věkový rozdíl. Pro Noskovou znamená letošní Wimbledon 16. účast v grandslamové hlavní soutěži a semifinále je její dosavadním maximem. Muchová hraje na kvartetu nejprestižnějších turnajích své 28. dějství a mezi nejlepší čtyřku se dostala už popáté. Ale finále zatím okusila jen na Roland Garros 2023.
Rodačka ze Vsetína je ve 21 letech budoucností českého tenisu, o jejím potenciálu se ví už dva tři roky. Olomoucká patriotka velké úspěchy atakuje v posledních pěti až sedmi letech, ale jelikož v srpnu oslaví třicetiny, nejlepší roky jí pomalu končí.
O to cennější pro ni probíhající Wimbledon je. A také pro Noskovou představuje obří úspěch.