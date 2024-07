ONLINE: Alcaraz srovnává skóre s Medveděvem, Siniaková je blízko finále

Španělský mladík v All England Clubu naposledy vyřadil Američana Tommyho Paula, se kterým musel otáčet vývoj zápasu, když prohrál první set. Ve zbytku utkání však Alcaraz dominoval a vyhrál 5:7, 6:4, 6:2, 6:2. Nejvíc se nadřel v duelu s Francesem Tiafoem, ve kterém zvítězil až v pěti setech.

ONLINE: Carlos Alcaraz vs. Daniil Medveděv Semifinálový duel sledujeme v podrobné reportáži

V semifinále grandslamů má Alcaraz bilanci 3:2, ve všech třech případech, kdy se probojoval až do finále, celý major ovládl. Trofej pozvedl poprvé na US Open v roce 2022, loni se radoval z wimbledonského titulu a letos opanoval Roland Garros. Dvě prohraná semifinále zapsal minulý rok, v Paříži padl s Djokovičem a v New Yorku s pátečním soupeřem Medveděvem.

Rus si ve čtvrtfinále připsal cenný skalp, když v pětisetové bitvě vyřadil světovou jedničku Jannika Sinnera, kterému vrátil porážku z letošního Australian Open. Ve finále úvodního grandslamu sezony vedl Medveděv už 2:0 na sety, jenže Ital duel senzačně otočil a nakonec se radoval z výhry.

Na jedinou trofej z majoru tak ruský tenista dosáhl v roce 2021, kdy opanoval US Open. Wimbledonské finále si ještě nezahrál, postupem do semifinále vyrovnal maximum z minulého roku. I nyní je však favoritem jeho soupeř, Alcaraz vede 4:2 vzájemnou bilanci a navíc prožívá mnohem lepší sezonu.

Překvapí italský outsider?

Jeho jméno v semifinále příliš mnoho lidí nečekalo, přesto se italský mladík mezi nejlepší čtyřku probojoval. Musetti si ve Wimbledonu poradil s dlouhými a náročnými zápasy, ve čtvrtfinále přehrál 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1 Američana Taylora Fritze. Na kurtech v All England Clubu strávil letos už víc jak 16 hodin.

ONLINE: Lorenzo Musetti vs. Novak Djokovič Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži

Doposud bylo jeho nejlepším výsledkem na travnatém grandslamu loňské třetí kolo, letos se kvůli špatným výsledkům párkrát přesunul i na nižší challengery. Pokud by se nyní dostal až do finále, navázal by na úspěchy svého krajana Sinnera.

Jenže v cestě 22letého Itala stojí snad největší hrozba, sedminásobný wimbledonský šampion Djokovič. Srb si navíc na rozdíl od Musettiho před semifinálovým utkáním odpočinul, ve středu měl totiž volno. Jeho čtvrtfinálový soupeř Alex de Minaur se ještě před zápasem kvůli zranění odhlásil.

Nad Italem vede Djokovič ve vzájemných utkáních 5:1, jedinou prohru zaznamenal loni v Monte Carlu. Musetti oplývá zajímavou hrou a jednorukým bekhendem a ve Wimbledonu zažívá životní turnaj. Favoritem je však mnohem zkušenější Srb, který útočí na rekordní 25. grandslamovou trofej.

Třetí semifinále s třetí parťačkou

V singlu sice vypadla už ve druhém kole, v All England Clubu ale stále ukazuje svoje kvality v deblu. Siniaková ve čtyřhře bojuje o finálovou účast po boku Američanky Taylor Townsendové, na druhém největším dvorci hrají s turnajovými jedničkami Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Elise Mertensovou z Belgie.

Češka už letos jeden major v deblu ovládla, na Roland Garros zazářila s jinou Američankou Coco Gauffovou. V letošní sezoně měla Siniaková bojovat s Australankou Storm Hunterovou, ta si ale v dubnu přetrhla achillovku. Tenistky spolu hrály Australian Open, kde rovněž postoupily do semifinále.