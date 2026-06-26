Los Wimbledonu: české derby hned na úvod, Muchová zažije déjà vu z antuky

Českých tenistek je v hlavní soutěži travnatého grandslamu deset, muži jsou ve čtyřech. Chybí distancovaná šampionka z roku 2023 Markéta Vondroušová nebo zraněný Tomáš Macháč. Zdeněk Kolář, Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Anna Sisková, Gabriela Knutsonová, Vendula Valdmannová, Laura Samson ani Lucie Havlíčková nepostoupili z kvalifikace.
Čerstvá vítězka turnaje v Berlíně a nasazená devítka Linda Nosková vstoupí do Wimbledonu proti Němce Elle Seidelové, nasazená jednadvacítka Marie Bouzková bude hrát s Australankou Talií Gibsonovou a Nikolu Bartůňkovou čeká Američanka Peyton Stearnsová.
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Těžký úvod čeká debutantku na turnaji Darju Viďmanovou, která bude čelit nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové. Sáru Bejlek čeká turnajová sedmnáctka Rumunka Sorana Cirsteaová, Kateřina Siniaková se utká s olympijskou šampionkou z Paříže 2024 Číňankou Čeng Čchin-wen.
V mužské části pavouka prožije náročný úvod Dalibor Svrčina, jenž bude hrát s nasazenou šestnáctkou Američanem Learnerem Tienem. Vít Kopřiva vstoupí do turnaje proti domácímu Janu Choinskému.
Obhájce titulu Ital Jannik Sinner narazí v 1. kole na Srba Miomira Kecmanoviče, šampion letošního Roland Garros Němec Alexander Zverev bude bojovat s Belgičanem Alexandrem Blockxem. Sedminásobného wimbledonského šampiona Srba Novaka Djokoviče čeká v úvodu Číňan Wu I-ping a Američan Taylor Fritz vyzve bývalou světovou čtyřku a domácího tenistu Jacka Drapera.
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Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie
Úřadující šampionka Polka Iga Šwiateková bude hrát s deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové Američankou Taylor Townsendovou, světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková zahájí Wimbledon proti Srbce Teodoře Kostovičové. Vracející se americká legenda a vítězka 23 grandslamových titulů Američanka Serena Williamsová bude hrát s Australankou Mayou Jointovou.