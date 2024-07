Kudy do Síně slávy? Vyhrát ještě jeden grandslam, říká Kodeš o Krejčíkové

„Bára by ji měla porazit. Sice s ní má negativní skóre, ale mám pocit, že bude o trochu jistější,“ prohlásil trojnásobný grandslamový šampion v rozhovoru s českými novináři v Londýně.

Proč ještě Barboře věříte?

Ostapenková hodně riskuje a hraje vabank, takže jí to může padat, ale taky nemusí. Myslím, že by měla rozhodnout solidnost Báry. Tím mám na mysli, že by neměla dělat chyby a nechat soupeřku, ať se sama trochu vyblázní.

Čím bude naopak hrozit Lotyška?

Je to taková střelkyně. Seděl jsem u toho, když před sedmi lety vyhrála Roland Garros. Tehdy ji nikdo neznal, ona nastoupila a začala všechno zabíjet. Taky se pořád hádala s mámou, která v té době byla její trenérkou. A když se jí párkrát něco nepovede, tak znejistí a začne trochu zuřit. Na to musíme spoléhat.

Jak na vás Barbora působila v osmifinále s Danielle Collinsovou?

V prvním setu měla hodně brejkbolů a připadalo mi, že jí šance někdy utekly. Ale ve druhé sadě byla klidnější a hrála daleko líp. Taky dobře servírovala a nedávala dvojchyby. Collinsová je nebezpečná, všichni tipovali, že vyhraje ona. Ale já Báře věřil.

Sedí podle vás její hra zeleným kurtům?

Ona na trávě umí, naučila se na ní díky čtyřhře. V ní rozhoduje servis a return, což Bára oboje umí. A používá to i v singlu. Ví, že na trávě je potřeba nedávat body zadarmo. Jakýkoli return, který dostanete do kurtu, dělá soupeři problémy.

Barbora Krejčíková dobíhá míček v osmifinále Wimbledonu.

Líbí se vám její čopovaný bekhend?

V něm má velkou zbraň. Proti Collinsové ho hrála hodně a změna rytmu je velmi důležitá. Když jsou hráčky zvyklé, že k nim balon přichází rychle, tak mezi sebou pořád kontrují, ale když jedna zpomalí výměnu čopem, tak se míč pozastaví a najednou k vám nepřijde. Čop je na trávě hrozně nepříjemný, Bára k němu umí i kraťas, který by mohla používat daleko víc.

Jste členem nominační komise Mezinárodní síně slávy. Až Barbora s tenisem skončí, má podle vás šanci se do ní dostat?

Zatím má jeden singlový grandslam, což je málo. Potřebovala by ještě aspoň jeden.

Ale sedm titulů posbírala v deblu a tři v mixu.

To je pořád málo, těch deblových by mělo být aspoň patnáct.

Myslíte, že může přidat ještě nějakou trofej ve dvouhře?

Těžko říct. V osmadvaceti je v nejlepším věku, už všechno ví a nemá vyloženou slabinu. Nemá úplně zázračný servis, ale na trávu jí stačí. Podání má umístěné a druhé hraje dobře liftované. Umí voleje i forhend a bekhend, běhá, chodí na síť… Je celodvorcová hráčka.

Jen se nesmí vykazit jako nedávno v Paříži.

Teď je takzvaně na vlně, vyhrála čtyři utkání za sebou. Když jsem s ní mluvil, říkala, že všechny zápasy, které nedávno ztratila, prohrála těsně. Měla je skoro hotové, ale nedorazila je. Kdežto teď vyhrála tiebreaky a získala sebedůvěru.

Co říkáte na to, že ji na turnajích doprovází o dva roky mladší Pavel Motl?

Vyhovují si, znají se od mladých let. A Bára už je ve věku, kdy nepotřebuje nějak moc radit. A taky je ostřílená v tom, že už jí nevadí, když hraje na velkém kurtu, na kterém je hodně lidí.

Jak hráčky zpracovávají, když na grandslamu postoupí do závěrečných kol?

Najednou začnou přemýšlet, že by se jim eventuálně mohlo povést turnaj vyhrát. V prvním týdnu vůbec neuvažují nad tím, že by mohly být v semifinále nebo ve čtvrtfinále, ale s každým vítězstvím narůstá nejen sebevědomí, ale i motivace.

K tomu některé silné soupeřky vypadnou…

Přesně tak. Když vidím, že Šwiateková prohrála a Sabalenková nehraje, tak motivace stoupá. Tady už skončily i Džábirová a Sakkariová, proti kterým se hraje blbě. Když povypadají, tak je to příjemné.

Kdo je podle vás favoritkou?

Jednoznačně Rybakinová. Ale letos na Roland Garros mě zklamala. Prohrála ve čtvrtfinále s Paoliniovou, což byl výbuch.

Barbora Krejčíková si omotává raketu při pauze v osmifinále Wimbledonu.

Ale ve Wimbledonu v roce 2022 slavila a má zde bilanci 18:2.

Tomu rozumím. Ale když s ní někdo drží servis do stavu 4:4, tak i ona jakožto favoritka ví, že set můžou rozhodnout dva balony.

Barbora by se právě s Rybakinovou mohla utkat v semifinále.

Proti ní už bych jí moc nevěřil, ale i s favoritkami jde bojovat. Jinak bychom nemuseli hrát. Je potřeba věřit svým úderům a svému já. Myslím, že kdyby Bára udělala semifinále, tak má super výsledek.

Překvapilo vás, že obhájkyně loňského titulu Markéta Vondroušová vypadla už v prvním kole?

Ani o tom nechci mluvit. Zápas jsem samozřejmě viděl a její výkon jsem absolutně nepochopil. Oba sety začala tím, že dala dvojchybu nebo dvě a hned si prohrála servis.

Po utkání říkala, že byla nervózní.

Připadalo mi, že jí nevadí, že prohrává. Nechci říct, že tam byl nezájem, ale neviděl jsem ten její obvyklý zápal.

Mohlo ji rozhodit, že všude po areálu viděla fotky a plakáty, které připomínaly její loňský úspěch?

To já bych byl rád, kdyby mě tady takhle pověsili! I jí by se to mělo líbit. Chápal bych, kdyby prohrála 5:7, 4:6 a měla nějaké setboly nebo prohrála vyhraný set. Ale od začátku to nebylo ono a během zápasu se vůbec nechytla.

Může jí pro další turnaje pomoct, že z ní teď trochu spadne tlak?

Samozřejmě to bude o něčem jiném. Bude olympiáda na antuce, kde si může dát zezadu dvacet výměn, aby se dostala do tempa. To je zase jiný tenis. A bude hrát třeba na kurtu číslo 3, kde ani nemusí být tolik lidí, kdežto tady je centrkurt každý den vyprodaný.

Letošní Wimbledon hodně trápí déšť, jak se s ním pořadatelé vyrovnávali za vašich časů?

Když jsem tady hrál já, tak nebyl zastřešený ani centrkurt, ani jednička. A oni nás tady všechny drželi do pěti hodin, lidi seděli na tribunách s deštníky a furt čekali, jestli program zruší, nebo ne. Dneska je to pohoda, mají dva kurty se střechou a na nich jedou. A když budou v problémech, tak začnou dřív a budou hrát až do jedenácti večer. Zpoždění dohoní, maximálně zruší mixa.