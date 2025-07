Slavný podnik tak přišel o jednu z tradic, ale účastníci se shodují, že jde o vítanou změnu. I když někteří upozorňují, že i elektronika chybuje a bere ze sportu napětí.

Když Marie Bouzková v Londýně před svým utkáním prvního kola mířila do areálu, zahlédla dvojici, která držela ceduli.

„A na ní měli napsáno: AI stole my job,“ líčila Češka.

V překladu: umělá inteligence mi ukradla práci.

Fanoušci oblečení za wimbledonské rozhodčí protestují.

Nejspíš tedy šlo o nyní už bývalé rozhodčí, kteří se letošního Wimbledonu nemohou účastnit.

„Z jejich pohledu mi to je líto, ale pro nás tenisty je to plus,“ doplňuje Bouzková. „Ulehčí nám to hru, že se s nikým nemůžeme hádat a máme čistou hlavu.“

Letos na turnaji, jehož založení se datuje až do roku 1877, poprvé chybějí čároví sudí.

V uplynulých ročnících se o provoz staraly tři stovky nadšenců, kteří nosili slušivé úbory: muži pruhovanou košili, kravatu a na hlavě bekovku, dámy dlouhé sukně.

Některé na tento „džob“ zlákal příslib sendviče zdarma, jiným přišla vhod snazší možnost koupit lístky na turnaj. A ti nejlepší si mohli vydělat až dvě stě liber denně (zhruba 5 700 korun), k tomu měli hrazené náklady.

„Nic se nevyrovná tomu, když na tyhle ikonické travnaté kurty přicházíte v uniformě, díky které jsou rozhodčí ve Wimbledonu považováni za nejlépe oblékané sudí napříč všemi sporty,“ popisuje pro BBC Sport Malgorzata Grzybová, šéfka Asociace britských tenisových rozhodčích.

Jaký způsob posuzování autů v tenise vám přijde lepší? celkem hlasů: 101 Čároví rozhodčí 12 %(12 hlasů) Elektronický systém kamer 79 %(80 hlasů) Je mi to jedno 9 %(9 hlasů)

Ale nyní jedna z hlavních ozdob bájného podniku zmizela. Ze tří stovek zůstalo čárových rozhodčích jen osmdesát a už nejsou v akci přímo na dvorcích, slouží jako záložní varianta pro případný výpadek nového systému a k eskortování tenistů po areálu.

Místo nich dohlíží na každý z kurtů 18 kamer a určování, jestli míč dopadl do autu, nebo ne, přebrala technologie. Stejně jako na naprosté většině akcí pod hlavičkou ATP a WTA.

Grandslamové Australian a US Open už elektronický systém provozují několik let, letos se přidal i Londýn. Jedinou baštou, kde stále rozhoduje lidské oko, zůstává antukové Roland Garros.

Tenisté tak během měsíce a půl dostávají porovnání obou variant.

A názory, co je lepší, se různí.

Barbora Krejčíková (vlevo) zkoumá spolu s rozhodčím sporný balonek v semifinále Roland Garros 2021.

„Video je správná volba, už jsme si na něj všichni zvykli,“ říká Jiří Lehečka. „Jakmile počítač zahlásí aut, nemůžete si stěžovat. Díky tomu jsem o dost klidnější, nemusím přemýšlet, jestli má tenhle čárový rozhodčí zrovna svůj den. I statisticky je dokázáno, že počítač posuzuje dopady o dost lépe než lidi.“

„Já jsem se na video tady ve Wimbledonu upřímně těšila,“ doplňuje Linda Nosková. „Sice bere pryč nějakou tradici, ale podle mě je to krok správným směrem.“

Toho, že kurt jen s podavači míčků někdy může působit opuštěně, si nevšímá.

A má jeden vzkaz i pro pořadatele Roland Garros: „Nevím, jestli uvažují, že techniku taky zavedou, ale myslím si, že do budoucna by měla být všude.“

Další český tenista Vít Kopřiva však oponuje: „Elektronice jsem ještě úplně nepřišel na chuť, není totiž neomylná. A jelikož na trávě stopu dopadu nevidíte, nemáte si to jak ověřit. Vím, že čároví rozhodčí třeba udělají více chyb, ale jsem z toho takový rozpolcený.“

Číňanka Jüan Jüe si zase v Londýně během prvního kola stěžovala, že výkřiky „aut“ nejsou v ruchu u menších kurtů, kolem kterých se proplétají davy diváků, dostatečně zřetelné. Když chtěla od sudího na umpiru, aby zvuk zesílil, dostala odpověď, že to není možné.

„Hlas čárových rozhodčích je hlasitější než ten automatický, takže ho slyšíme jasně,“ přiblížila.

Američan Frances Tiafoe poukazuje, že z tenisu kvůli moderní technologii vymizel jeden z taktických prvků – jestřábí oko.

„Když v důležitém momentu zahraju prudký servis, který jde těsně k lajně, soupeř si ho může nechat přezkoumat a fanoušci potom napjatě vyhlížejí, jak to dopadne. Video tohle vzrušení zabíjí.“

A Lehečka na závěr připomíná další úskalí: „Nevím, jak se budou vychovávat další generace rozhodčích, když většinou začínali jako lajnoví a pak se postupně vypracovali na umpire.“