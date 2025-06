Rozum napovídá, že je to bláznivá vize, ale čekali jste snad, že v roce 2023 travnatý grandslam opanuje Markéta Vondroušová, která v All England Clubu do té doby vyhrála jediný zápas?

Nebo že loni triumfuje Barbora Krejčíková, jež do turnaje vstupovala se dvěma výhrami z posledních devíti utkání?

Proto před pondělním startem letošního ročníku platí, že se klidně mohou vyplnit i ty nejdivočejší prognózy.

„Bylo by nádherné, kdyby se hattrick povedl. Ale to se uvidí až za dva týdny,“ předesílá Krejčíková.

Barbora Krejčíková se raduje ze senzačního vítězství ve Wimbledonu.

Ačkoli zrovna ona podle aktuální formy nepatří k těm z osmičky Češek, které by trojkorunu mohly dovršit, je na ni před začátkem upřena největší pozornost.

V neděli v hlavním sále tiskového střediska odpovídala zástupcům médií, jak se před obhajobou cítí, areál je protkaný připomínkami její loňské spanilé jízdy.

„Je velmi příjemné, že tu visí moje plakáty. Bylo vážně speciální, když jsem sem po loňsku opět vkročila. Moc si to užívám,“ líčila.

Dokonce i při výstupu ze stanice metra Southfields, odkud je to do All England Clubu jen pár minut pěšky, narazíte na její fotky.

Stejné zdi, z nichž se na desetitisíce fandů, kteří na travnatou slávu každý den proudí, před rokem usmívala Vondroušová, nyní vzdávají hold podobně spektakulárnímu počinu Krejčíkové.

I proto zkrátka musíte přemítat: nebude tam náhodou česká zástupkyně také za rok?

Devětadvacetiletá tenistka z Ivančic u Brna jistě udělá vše pro to, aby pořadatelé výzdobu měnit nemuseli, případně jen vyměnili snímky za aktuálnější.

Barbora Krejčíková se natahuje po míčku ve finále Wimbledonu.

Ale okolnosti stojí proti ní.

Zaprvé řeší trable s pravým stehnem, kvůli kterému ve čtvrtek nenastoupila ke čtvrtfinále generálky v Eastbourne.

„Měla jsem pár dní volna a každým dnem se cítím líp, tak věřím, že v úterý bude všechno dobré,“ prohlásila v neděli.

A zadruhé letos absolvovala jen čtyři podniky, až do závěru května ji na kurty nepustila bolavá záda.

Nicméně přesně z takovýchto nepříliš radostných vyhlídek se v minulosti dokázala odrazit až k největším titulům.

„Myslím, že tohle je moje cesta,“ přitakává. „Vždycky jsem si musela procházet složitými situacemi, kdy se mi nedařilo, jak bych chtěla. Ale potom je vítězství o to příjemnější.“

Krejčíková letos odehrála pouze šest zápasů, bilanci má 3:3.

Určitě ji nabudí, že v Eastbourne před zraněním zvládla ubojovat dvě utkání, v nichž čelila mečbolům. „Tohle vám obrovsky pomůže,“ uvědomuje si.

V úterním prvním kole bude potřebovat veškeré dostupné povzbuzení, neboť na ni vyrukuje rozjetá, teprve dvacetiletá levačka Alexandra Ealaová z Filipín.

Krajanka Vondroušová loni při obhajobě vyhořela hned v prvním kole a posteskla si, že ji semlel přílišný tlak.

Avšak Krejčíková momentálně hledí hlavně sama na sebe. A zkouší v sobě opět zažehnout kouzlo šampionky. Podobně, jako se jí to v Londýně povedlo před rokem.

Barbora Krejčíková (vlevo) a Jasmine Paoliniová přichází na centrální dvorec před finále Wimbledonu.

„Loni jsem byla před turnajem stále zraněná a nemocná,“ vzpomíná. „Letos jsem měla jednu dlouhou pauzu, ale zase jsem si odpočinula a teď se cítím dravější. A možná nemám taková očekávání.“

Kromě ní by se mohly blýsknout znovu Vondroušová či Karolína Muchová, rozlučku s Wimbledonem si bude chtít co nejvíc prodloužit Petra Kvitová. Na trávě se probudila letos dosud dřímající Linda Nosková.

Mimochodem, naposledy nad turnajem vlála stejná vlajka třikrát za sebou v letech 2008 až 2010, kdy nejprve slavila Američanka Venus Williamsová a potom dvakrát její sestra Serena.

A právě ona je poslední, komu se wimbledonský titul povedlo obhájit, a to v letech 2015 a 2016. I podle této statistiky je jasné, že Krejčíkovou nečeká nic snadného.