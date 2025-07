Devětadvacetiletá Krejčíková, která obhajovala na londýnské trávě loňský titul z dvouhry, prohrála v sobotním utkání třetího kola s nasazenou desítkou Američankou Emmou Navarrovou 6:2, 3:6, 4:6. V závěru utkání měla zdravotní potíže, které připisovala špatně načasovanému stravování.

Nyní s Čchan Chao-čching odstoupily ze čtyřhry a nenavázaly na předchozí triumf nad italskými vítězkami letošního Roland Garros Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou. Na turnaji porazily v prvním kole také americko-kazachstánskou dvojici Peyton Stearnsová, Julia Putincevová.

Z českých tenistek pokračuje ve čtyřhře ještě Kateřina Siniaková, která obhajuje wimbledonský titul s Američankou Taylor Townsendovou. Nasazené jedničky jsou ve čtvrtfinále.

Menšíkův přemožitel Cobolli uspěl

Ital Flavio Cobolli postoupil do svého prvního grandslamového čtvrtfinále. Přemožitel Jakuba Menšíka ze třetího kola porazil na londýnské trávě Chorvata Marina Čiliče 6:4, 6:4, 6:7, 7:6. Utkání vyhrál po necelých třech a půl hodinách.

Dvaadvacátý nasazený Cobolli si znovu vylepšil v All England Clubu grandslamové maximum. Nejdále se zatím dostal letos do 3. kola Roland Garros a vloni do stejné fáze na Australian Open a US Open. Ve Wimbledonu hraje hlavní soutěž podruhé.

Přestože ztratil na turnaji poprvé set a Čilič ho přehrál v poměru vítězných míčů 48:45, zaznamenal o 17 nevynucených chyb méně než jeho chorvatský soupeř. V tiebreaku čtvrtého setu rozhodl sérií čtyř vítězných míčků za sebou od stavu 3:3. Ve čtvrtfinále se utká buď s Australanem Alexem de Minaurem, nebo majitelem rekordních 24 grandslamových titulů Srbem Novakem Djokovičem.

Šestatřicetiletý finalista z roku 2017 Čilič se vrátil do Wimbledonu po čtyřech letech, během nichž se podrobil dvěma operacím kolena, a ve druhém kole překvapil výhrou nad čtvrtým nasazeným domácím tenistou Jackem Draperem. Nad Cobollim vyhrál chorvatský šampion US Open z roku 2014 třetí sadu v tiebreaku, pak už to ale nezopakoval.