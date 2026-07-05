Snadněji do osmifinále prošla nasazená desítka Muchová, jež ve třech dosavadních zápasech v All England Clubu neztratila ani set. Její nejvýše postavenou soupeřkou ale byla až 64. hráčka světa Čang Šuaj.
Krejčíková ve druhém kole po obratu zaskočila turnajovou pětku a šampionku nedávného Roland Garros Mirru Andrejevovou, poté vyřadila i Nikolu Bartůňkovou. Nyní tedy zažívá další derby proti krajance.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Barbora Krejčíková
Osmifinále Wimbledonu sledujeme v podrobné reportáži.
Mezi dospělými se v oficiálním zápase střetly jen jednou, a to v roce 2018 na malém podniku kategorie ITF.
Od té doby se obě vypracovaly mezi hráčky absolutní světové špičky – třicetiletá Krejčíková dosáhla na dva grandslamové tituly, předloni slavila právě ve Wimbledonu, o rok mladší Muchová byla ve finále a letos hraje životní sezonu.
Proto je mírnou favoritkou. Usiluje o postup do svého třetího wimbledonského čtvrtfinále po ročnících 2019 a 2021.
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Mám jí říct, že hrajeme spolu? Muchová přemýšlela, jestli Krejčíkové pokazí rituál
„Občas spolu trénujeme. Bára je šikovná hráčka, která hru dobře vidí a čte. Dobře umisťuje balony, na trávě umí hrát skvěle. Bude to těžký zápas,“ očekává rodačka z Olomouce.
Utkání se hraje jako druhé v pořadí na kurtu číslo 2.
Vítězka v úterním čtvrtfinále změří síly s lepší hráčkou ze souboje grandslamových šampionek Sabalenkové a Naomi Ósakaové.
Co dalšího nabízí sedmý den Wimbledonu?
- V mužské dvouhře zabojují o postup do čtvrtfinále světová jednička a obhájce titulu Jannik Sinner či grandslamový rekordman Novak Djokovič.
- Vyrovnaný souboj slibuje osmifinále ženské dvouhry mezi Jessicou Pegulaovou a Ivou Jovicovou, stejně tak duel Coco Gauffové s Belindou Bencicovou.
- Adam Pavlásek a Patrik Rikl svedli v deblové soutěži vyrovnanou bitvu proti nasazeným jedničkám Harrimu Heliovaarovi z Finska a domácímu Henrymu Pattenovi. Zápas rozhodl až super tiebreak třetího setu, Češi nakonec prohráli 7:5, 3:6 a 6:7 (6:10).
Nedělní program Wimbledonu
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Safiullin (Rus.) - Djokovič (7-Srb.), Sabalenková (1-Běl.) - Ósakaová (14-Jap.), Sinner (1-It.) - Močizuki (Jap.)
Kurt č. 1 (14:00): Pegulaová (4-USA) - Jovicová (16-USA), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Davidovich (22-Šp.), Bencicová (11-Švýc.) - Gauffová (7-USA)
Kurt č. 2 (12:00): druhý zápas Muchová (10-ČR) - Krejčíková (ČR)
Tenisový Wimbledon v Londýně
tráva, dotace 54,2 milionu liber
Muži
Juniorky