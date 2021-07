ONLINE: Krejčíková s Bartyovou ztrácí první set, Plíšková jde dál

V úvodním zápase na kurtu číslo jedna spolu bojují Barbora Krejčíková a Australanka Ashleigh Bartyová.

V součtu s turnajem ve Štrasburku a grandslamovým Roland Garros Češka neprohrála už patnáct utkání v řadě. Uspěje i v tom šestnáctém?

Nečeká ji ovšem nic jednoduchého, vždyť soupeří se světovou jedničkou.

Nečeká ji ovšem nic jednoduchého, vždyť soupeří se světovou jedničkou. „Ash znám hodně dlouho. Ráda se na ni dívám. Zaslouží si být číslem 1, hodně se na něj nadřela,“ chválí sokyni Krejčíková.

Wimbledon 2021 příloha iDNES.cz

Obě tenistky zatím na turnaji ztratily jen jeden set. Krejčíková v předchozím utkání proti Lotyšce Anastasiji Sevastovové (7:6, 3:6, 7:5), Bartyová zase v prvním kole proti Španělce Carle Suárezové-Navarrové (6:1, 6:7, 6:1).

Australanka si ve třetím kole poradila s deblovou spoluhráčkou Krejčíkové Kateřinou Siniakovou. „Bára na ni určitě má,“ předpovídá Siniaková.

O čtvrtfinále hraje i Muchová

Po zápase Plíškové se Samsonovovou na kurt číslo dvanáct nastupují Karolína Muchová a Španělka Paula Badosaová.



Muchová loni ve Wimbledonu prošla až do čtvrtfinále. Co letos?

Zatím se jí na londýnské trávě daří a ztratila jen jeden set ve druhém kole proti Italce Camile Giorgiové (6:3, 5:7, 6:3).

Spolu se dnešní soupeřky zatím ani jednou neutkaly.

Plíšková znovu neztratila set

Karolína Plíšková do All England Clubu přijela se sérií tří porážek v řadě. Na londýnské trávě však ožila a už je ve čtvrtfinále. Ve čtvrtém kole porazila Rusku Ljudmilu Samsonovovou 6:2, 6:3 a dál pokračuje bez ztráty setu.

Zápas proti 22leté Rusce měla kromě úvodu jasně pod kontrolou. Hrála přesněji, byla aktivnější a těžila z tvrdého prvního servisu.

V prvním dějství si připsala tři esa a měla 75procentní úspěšnost získaných fiftýnů po svém prvním podání.

Byla to však Samsonovová, kdo šel nejprve do vedení, a za stavu 1:1 Češku brejkla. Plíškovou ale dílčí neúspěch nenalomil, spíše naopak. Ihned si ztracený servis vzala zpátky a pěti vyhranými gamy v řadě první sadu ukončila.

Devětadvacetiletá Češka pokračovala v dobrém výkonu i ve druhé sadě. Ještě vylepšila svůj servis a připsala si sedm es.

I Ruska ale měla šance a vypracovala si tři brejkboly. Plíšková však všechny situace ustála a když si naopak ona vypracovala příležitost na prolomení soupeřčina servisu, nemýlila se.

Třináctá tenistka světa tak šla do vedení 3:1 a to už nepustila. Za hodinu a čtrnáct minut se tak mohla radovat z postupu do čtvrtfinále.

V akci i favorité mužské dvouhry

Po volné neděli, která letos v programu Wimbledonu figurovala naposledy, se v pondělí hrají všechny osmifinálové duely.

Ve dvouhře mužů si o postup mezi poslední osmičku zahrají Novak Djokovič, Daniil Medveděv či Roger Federer či 18letá domácí naděje Emma Raducanuová.

Postup si už zajistila čtvrtá tenistka světa Běloruska Aryna Sabalenková, která si poradila 6:3, 4:6 a 6:3 s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Turnajová dvojka si tak poprvé v kariéře zahraje grandslamové čtvrtfinále.

Třiadvacetiletá Sabalenková proti Rybakinové nastoupila potřetí v kariéře a stejně jako letos v Abú Zabí a předloni ve Wu-chanu potřebovala na výhru tři sety. Její další soupeřkou bude Tunisanka Ons Džabúrová, která otočila zápas s Igou Šwiatekovou z Polska.

Džabúrová ztratila první set 5:7, pak ale loňskou vítězku Roland Garros porazila dvakrát 6:1. Šestadvacetiletá Tunisanka je první arabskou hráčkou ve čtvrtfinále Wimbledonu od Egypťana Ismaila El Šafaje v roce 1974.

Dlouhé čekání ukončil v soutěži mužů i Matteo Berrettini, který si poradil 6:4, 6:3 a 6:1 s Iljou Ivaškou z Běloruska a do čtvrtfinále v All England Clubu prošel jako první Ital po 23 letech. Devátý hráč světa napodobil Davide Sanguinettiho, který v roce 1998 ve čtvrtfinále vypadl.