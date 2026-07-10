Wimbledon ONLINE: Souboj generací. Sinner v semifinále vede nad Djokovičem

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Sledujeme online   17:18aktualizováno  18:17
Jannik Sinner hraje forhend v osmifinále Wimbledonu.

Jannik Sinner hraje forhend v osmifinále Wimbledonu. | foto: AP

Vítězný Alexander Zverev (vpravo) si podává ruku s Arthurem Ferym v semifinále...
Německý tenista Alexander Zverev slaví postup do finále Wimbledonu.
Alexander Zverev během wimbledonského semifinále proti Arthuru Feryovi.
Britský tenista Arthur Fery se natahuje po míči v semifinále Wimbledonu proti...
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Jeden ve Wimbledonu bojuje o obhájení loňského triumfu, druhý o rekordní 25. grandslamový titul. V semifinále travnatého majoru proti sobě hrají Jannik Sinner a Novak Djokovič, jejich duel sledujeme podrobně. Vítěz se ve finále utká s Alexandrem Zverevem, německý tenista porazil domácí senzaci Arthura Feryho 7:6 (7:0), 6:2 a 6:4.

Djokovič se o postup mezi nejlepší čtyřku pral v All England Clubu dlouhých pět hodin, kanadského soupeře Félixe Augera-Aliassimea porazil až v super tiebreaku pátého setu. Opět tak dokázal, proč i ve 39 letech patří mezi nejlepší tenisty na okruhu.

ONLINE: Jannik Sinner vs. Novak Djokovič

Semifinále Wimbledonu sledujeme v podrobné reportáži.

O patnáct let mladší Sinner musel pětisetovou bitvu odehrát už v prvním kole, kde ho potrápil Djokovičův krajan Miomir Kecmanovič. Od té doby neztratil Ital ani set a také do semifinále proti srbskému soupeři vstupuje jako favorit.

Ovšem na obou dvou předchozích letošních grandslamech došel Djokovič dál než současná světová jednička. Sinner na Roland Garros senzačně ztroskotal už ve druhém duelu, Srb skončil o kolo dál. Na Australian Open dokonce Sinnera sám vyřadil právě v semifinále.

O to se pokouší i nyní. Podaří se mu to a oživí tak naděje na rekordní 25. grandslamovou trofej?

Druhé grandslamové finále v řadě pro Zvereva

Jen měsíc poté, co dominoval na antukovém Roland Garros, kde se dočkal premiérové grandslamové trofeje, si Zverev o triumf zahraje také ve Wimbledonu. Třetí hráč světového žebříčku zastavil senzační tažení domácího Brita Feryho vítězstvím 7:6, 6:2 a 6:4.

„Tento grandslam byl vždycky ten, na němž jsem se nejvíce trápil. A teď jsem najednou ve finále. Jsem neskutečně hrdý a šťastný. Ale mám před sebou ještě jeden zápas a na ten se hlavně soustředím,“ řekl s viditelnou úlevou Zverev.

Vítězný Alexander Zverev (vpravo) si podává ruku s Arthurem Ferym v semifinále...
Německý tenista Alexander Zverev slaví postup do finále Wimbledonu.

Třiadvacetiletý Fery startoval ve Wimbledonu na volnou kartu a do turnaje vstoupil jako 114. hráč žebříčku. Na cestě do semifinále však dokázal vyřadit pět soupeřů, až Zverev ho zastavil. Díky postupu do finále vystřídá po travnatém grandslamu na druhém místě světového pořadí zraněného Španěla Carlose Alcaraze.

V úvodní sadě se Zverevovi jako prvnímu povedl brejk ve čtvrtém gamu, vzápětí však servis neudržel a rozhodl až tiebreak, v němž zkušený Němec neztratil jediný bod. Od druhé sady pak už získal převahu.

Výhrou zkompletoval finálové účasti na všech čtyřech grandslamech. Ve Wimbledonu reprezentuje německý tenis v boji o titul mezi muži jako první od Borise Beckera po 31 letech, posledním šampionem byl Michael Stich v roce 1991. Tehdy hrál finále rovněž proti Beckerovi.

Tenisový Wimbledon v Londýně

tráva, dotace 54,2 milionu liber

Muži
Dvouhra - semifinále:
Zverev (2-Něm.) - Fery (Brit.) 7:6 (7:0), 6:2, 6:4

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Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Sinner vs. DjokovićTenis - Dvouhra - semifinále - 10. 7. 2026:Sinner vs. Djoković //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 2:2
  • 1.03
  • -
  • 14.20
Muchová vs. NoskováTenis - - 11. 7. 2026:Muchová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
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