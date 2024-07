ONLINE: Siniaková pohořela v prvním setu, v akci i Krejčíková a Fruhvirtová

Sedmnáctiletá Fruhvirtová se v Londýně uvedla stylovým obratem proti nasazené ruské vrstevnici Miře Andrejevové, jež si před měsícem na Roland Garros zahrála semifinále. Češka dokázala otočit ze stavu 1:6, 0:3, díky čemuž ozdobila svou wimbledonskou premiéru postupem do druhého kola.

ONLINE: Brenda Fruhvirtová vs. Paula Badosaová Zápas sledujeme v podrobné reportáži

Další soupeřkou mladé hráčky je Paula Badosaová, která loni velkou část sezony kvůli zdravotním problémům vynechala. Její pauza se promítla do žebříčkového postavení, nyní se ale postupně vrací. V pondělí Španělka vyřadila ve dvou setech Karolínu Muchovou, která rovněž pauzírovala kvůli zraněnému zápěstí.

Badosaová letos v Melbourne i v Paříži shodně došla do třetího kola a dnes má na dosah stejný počin. Pokud postoupí, své letošní grandslamové maximum vyrovná. Fruhvirtová by si případným vítězstvím posunula na turnajích velké čtyřky nejlepší výsledek kariéry. Obě hráčky se utkají poprvé.

Prolomí Krejčíková trápení?

Před úspěšným vstupem do travnatého grandslamu dokázala dvakrát zvítězit v Birminghamu, předtím se však Krejčíková dlouho trápila. V plné zapojení jí navíc bránilo zranění. O to víc si užívala středeční výhru v prvním kole nad Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou, které předtím podlehla třikrát v řadě.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Katie Volynetsová Utkání můžete sledovat podrobně

O postup do třetího kola bojuje s Katie Volynetsovou, se kterou se utkává poprvé v kariéře. Američanka v Londýně zdárně zvládla už čtyři zápasy, do hlavní soutěže prošla přes kvalifikaci a ve Wimbledonu poprvé proklouzla do druhého kola. Češka je tak favoritkou.

Siniaková v singlu i deblu

Na Australian Open i Roland Garros skončila letos vždy po druhém utkání, na travnatém majoru tak může předvést nejlepší grandslamový výsledek aktuální sezony. V prvním kole si Siniaková bez větších problémů poradila s kanadskou kvalifikantkou Marinou Stakusicovou 6:4 a 6:2, čímž zapsala sedmé letošní vítězství na trávě.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Julia Putincevová Duel druhého kola sledujeme podrobně

Mírnou favoritkou je i nyní, o další fázi Wimbledonu bojuje s Julií Putincevovou z Kazachstánu, kterou v jediném vzájemném střetnutí před pár týdny ve Štrasburku porazila. Po singlovém zápase nastoupí Češka po boku Američanky Taylor Townsendové ještě k prvnímu kolu deblové soutěže.

Macháč nastoupí třetí den v řadě

Kvůli přerušování měl Macháč zápas prvního kola rozložený do dvou dnů, musel si v něm navíc poradit s náročnou pětisetovou bitvou. Proti Davidu Goffinovi, který v prvním kole na poslední chvíli nahradil Andyho Murrayho, zlikvidoval manko dvou setů a v páté rozhodující sadě otočil nepříznivý stav 0:5. Poprvé v kariéře tak postoupil do druhého kola travnatého majoru.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Roman Safiullin Utkání budeme sledovat fiftýn po fiftýnu

V něm vyzve Romana Safiullina, se kterým prohrál dvě ze tří vzájemných utkání. Rus v Londýně obhajuje loňské nečekané čtvrtfinále, i on v prvním kole odvrátil stav 0:2 na sety. Od ledna ještě nevyhrál dva zápasy po sobě, v Londýně přerušil sérii pěti porážek v řadě.

I Macháče čeká na závěr čtvrtečního programu debl: s Číňanem Čang Č’-čenem změří síly s Adamem Pavláskem a Arielem Beharem z Uruguaye.

Bouzková v roli outsiderky

Na travnatých generálkách vyhrála jediný zápas, v prvním kole Wimbledonu Bouzková deklasovala Juliu Rieraovou suverénně 6:2 a 6:1. V Londýně se jí v posledních dvou letech dařilo, předloni se podívala do čtvrtfinále, loni skončila o kolo dřív na raketě pozdější šampionky Markéty Vondroušové.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Anna Kalinská Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži

Na deseti z posledních dvanácti turnajů nevyhrála více než jeden zápas, naopak její čtvrteční soupeřce Anně Kalinské se v poslední době daří.

V Berlíně si Ruska zahrála o titul, na prvním grandslamu sezony se probila do čtvrtfinále. Proti Češce má sice negativní bilanci 0:2, v zápase druhého kola Wimbledonu je však vzhledem ke zmíněným okolnostem favoritkou.