Wimbledon ONLINE: Hraje Bouzková, Plíšková vyzve obhájkyni Šwiatekovou

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Sledujeme online   12:00

Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole Wimbledonu. | foto: AP

Zbylých pět českých tenistů zabojuje ve čtvrtek o postup do třetího kola grandslamového Wimbledonu. Jako první hraje Marie Bouzková, její zápas proti Italce Tyře Grantové sledujeme podrobně. Velkou výzvu má před sebou Karolína Plíšková, kterou od 14:30 SELČ čeká na centrkurtu duel proti Ize Šwiatekové. Jakub Menšík se utká s Grigorem Dimitrovem, nastoupí i Jiří Lehečka a Linda Nosková.

Bouzková do druhého kola v All England Clubu postoupila popáté za sebou, v roce 2022 si dokonce zahrála čtvrtfinále. V letošním úvodním duelu porazila ve třech setech Talii Gibsonovou z Austrálie, čímž navázala na skvělou formu z Nottinghamu, kde získala titul.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Tyra Grantová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Teď bojuje proti Grantové, jež v prvním kole překvapivě vyřadila domácí Katie Boulterovou. Italka hraje svůj premiérový profesionální turnaj na trávě a v žebříčku jí patří až 172. příčka. I proto je jasnou favoritkou česká tenistka.

Velká výzva pro Plíškovou

V úvodním kole Plíšková ovládla české derby, když ve dvou setech přehrála o 15 let mladší Terezu Valentovou. Zápas ve Wimbledonu vyhrála poprvé po čtyřech letech, loni se 34letá hráčka londýnského majoru kvůli zranění nohy neúčastnila.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Iga Šwiateková

Utkání budeme od 14:30 sledovat v podrobné reportáži.

Los jí do druhého duelu přiřadil obhájkyni titulu Šwiatekovou. „Úplně nadšená z toho nejsem. Na druhou stranu jsme spolu na trávě ještě nikdy nehrály, začínáme od nuly,“ komentovala finalistka turnaje z roku 2021. S Polkou má negativní bilanci 0:3, naposledy se s ní střetla v srpnu 2023.

Lehečka bude favoritem

V úterý si Lehečka odškrtl důležitou výhru, letos poprvé totiž uspěl na grandslamu. Na Australian Open i Roland Garros vypadl v prvním kole, ve Wimbledonu v něm zvítězil 3:0 nad Australanem Alexeiem Popyrinem. Stejný výsledek by mohl předvést i nyní.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Alex Molčan

Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.

V utkání s Alexem Molčanem, které je naplánované jako třetí v pořadí na dvorci číslo 18, bude jasným favoritem. Slovenský tenista se do All England Clubu vrátil po třech letech, v prvním kole vyzrál na Němce Daniela Altmaiera. S Lehečkou se utká poprvé v kariéře.

Uspět by měla i Nosková

Před Wimbledonem získala dva tituly v Berlíně – jeden v singlu a druhý v deblu. Dobrou formu si Nosková přenesla i do Londýna, kde s přehledem zdolala Němku Elle Seidelovou ve dvou setech 6:4, 6:3.

ONLINE: Linda Nosková vs. Camila Osoriová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Své kvality by měla ukázat také ve druhém duelu, v němž vyzve Camilu Osoriovou. Kolumbijská hráčka vyhrála zápas na trávě po dvou letech, s Noskovou má vyrovnanou bilanci 1:1. Česká hráčka ji porazila loni při Billie Jean King Cupu, Osoriová zvítězila v roce 2023.

Menšík proti zkušenému Bulharovi

Čtvrteční dění na druhém největším dvorci areálu uzavře Menšík. Semifinalista nedávného Roland Garros se na výhru v prvním kole dost nadřel, proti domácímu Tobymu Samuelovi uspěl až v super tiebreaku pátého setu. Opět tak ukázal, že díky mentálnímu nastavení zvládá vypjaté zápasy.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Grigor Dimitrov

Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.

Jeho soupeř, 35letý Grigor Dimitrov, dostal pro Wimbledon divokou kartu, do travnaté sezony vstupoval se sérií devíti porážek. Zelený povrch mu však sedí, v All England Clubu si před dvanácti lety zahrál semifinále. I tak je ale Menšík favoritem.

Co dalšího nabídne čtvrtý den Wimbledonu?

  • Čeští tenisté zasáhnou také do soutěže párů, představí se mimo jiné Kateřina Siniaková se svou deblovou parťačkou Taylor Townsendovou.
  • O postup do třetího kola bude hrát vítěz Roland Garros Alexander Zverev. Němec vyzve na kurtu číslo 1 Francouze Valentina Royera. Právě po nich na stejném dvorci nastoupí Menšík.
  • Dění na centrkurtu ve čtvrtek uzavře šampionka letošního Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Její soupeřkou pro druhé kolo je Američanka Caty McNallyová.

Čtvrteční program Wimbledonu

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Plíšková (ČR) - Šwiateková (3-Pol.), Berrettini (It.) - Fils (20-Fr.), McNallyová (USA) - Rybakinová (2-Kaz.)

Kurt č. 1 (14:00): Swanová (Brit.) - Keysová (26-USA), Royer (Fr.) - Zverev (2-Něm.), Menšík (15-ČR) - Dimitrov (Bulh.)

Kurt č. 3 (12:00): čtvrtý zápas Nosková (9-ČR) - Osoriová (Kol.).

Kurt č. 16 (12:00): první zápas Bouzková (21-ČR) - Grantová (It.).

Kurt č. 18 (12:00): třetí zápas Lehečka (13-ČR) - Molčan (SR)

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Grantová vs. BouzkováTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Grantová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě5:6
  • 7.15
  • -
  • 1.09
Plíšková vs. ŚwiatekováTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Plíšková vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
2. 7. 14:30
  • 3.75
  • -
  • 1.30
Lehečka vs. MolčanTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Lehečka vs. Molčan //www.idnes.cz/sport
2. 7. 15:30
  • 1.21
  • -
  • 4.86
Menšík vs. DimitrovTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Menšík vs. Dimitrov //www.idnes.cz/sport
2. 7. 17:30
  • 1.59
  • -
  • 2.50
Osoriová vs. NoskováTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Osoriová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
2. 7. 17:30
  • 4.43
  • -
  • 1.24
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