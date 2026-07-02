Wimbledon ONLINE: Hraje Bouzková, Plíšková vyzve obhájkyni Šwiatekovou

Bouzková do druhého kola v All England Clubu postoupila popáté za sebou, v roce 2022 si dokonce zahrála čtvrtfinále. V letošním úvodním duelu porazila ve třech setech Talii Gibsonovou z Austrálie, čímž navázala na skvělou formu z Nottinghamu, kde získala titul.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Tyra Grantová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Teď bojuje proti Grantové, jež v prvním kole překvapivě vyřadila domácí Katie Boulterovou. Italka hraje svůj premiérový profesionální turnaj na trávě a v žebříčku jí patří až 172. příčka. I proto je jasnou favoritkou česká tenistka.
Velká výzva pro Plíškovou
V úvodním kole Plíšková ovládla české derby, když ve dvou setech přehrála o 15 let mladší Terezu Valentovou. Zápas ve Wimbledonu vyhrála poprvé po čtyřech letech, loni se 34letá hráčka londýnského majoru kvůli zranění nohy neúčastnila.
ONLINE: Karolína Plíšková vs. Iga Šwiateková
Utkání budeme od 14:30 sledovat v podrobné reportáži.
Los jí do druhého duelu přiřadil obhájkyni titulu Šwiatekovou. „Úplně nadšená z toho nejsem. Na druhou stranu jsme spolu na trávě ještě nikdy nehrály, začínáme od nuly,“ komentovala finalistka turnaje z roku 2021. S Polkou má negativní bilanci 0:3, naposledy se s ní střetla v srpnu 2023.
Lehečka bude favoritem
V úterý si Lehečka odškrtl důležitou výhru, letos poprvé totiž uspěl na grandslamu. Na Australian Open i Roland Garros vypadl v prvním kole, ve Wimbledonu v něm zvítězil 3:0 nad Australanem Alexeiem Popyrinem. Stejný výsledek by mohl předvést i nyní.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Alex Molčan
Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.
V utkání s Alexem Molčanem, které je naplánované jako třetí v pořadí na dvorci číslo 18, bude jasným favoritem. Slovenský tenista se do All England Clubu vrátil po třech letech, v prvním kole vyzrál na Němce Daniela Altmaiera. S Lehečkou se utká poprvé v kariéře.
Uspět by měla i Nosková
Před Wimbledonem získala dva tituly v Berlíně – jeden v singlu a druhý v deblu. Dobrou formu si Nosková přenesla i do Londýna, kde s přehledem zdolala Němku Elle Seidelovou ve dvou setech 6:4, 6:3.
ONLINE: Linda Nosková vs. Camila Osoriová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Své kvality by měla ukázat také ve druhém duelu, v němž vyzve Camilu Osoriovou. Kolumbijská hráčka vyhrála zápas na trávě po dvou letech, s Noskovou má vyrovnanou bilanci 1:1. Česká hráčka ji porazila loni při Billie Jean King Cupu, Osoriová zvítězila v roce 2023.
Menšík proti zkušenému Bulharovi
Čtvrteční dění na druhém největším dvorci areálu uzavře Menšík. Semifinalista nedávného Roland Garros se na výhru v prvním kole dost nadřel, proti domácímu Tobymu Samuelovi uspěl až v super tiebreaku pátého setu. Opět tak ukázal, že díky mentálnímu nastavení zvládá vypjaté zápasy.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Grigor Dimitrov
Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.
Jeho soupeř, 35letý Grigor Dimitrov, dostal pro Wimbledon divokou kartu, do travnaté sezony vstupoval se sérií devíti porážek. Zelený povrch mu však sedí, v All England Clubu si před dvanácti lety zahrál semifinále. I tak je ale Menšík favoritem.
Co dalšího nabídne čtvrtý den Wimbledonu?
- Čeští tenisté zasáhnou také do soutěže párů, představí se mimo jiné Kateřina Siniaková se svou deblovou parťačkou Taylor Townsendovou.
- O postup do třetího kola bude hrát vítěz Roland Garros Alexander Zverev. Němec vyzve na kurtu číslo 1 Francouze Valentina Royera. Právě po nich na stejném dvorci nastoupí Menšík.
- Dění na centrkurtu ve čtvrtek uzavře šampionka letošního Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Její soupeřkou pro druhé kolo je Američanka Caty McNallyová.
Čtvrteční program Wimbledonu
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Plíšková (ČR) - Šwiateková (3-Pol.), Berrettini (It.) - Fils (20-Fr.), McNallyová (USA) - Rybakinová (2-Kaz.)
Kurt č. 1 (14:00): Swanová (Brit.) - Keysová (26-USA), Royer (Fr.) - Zverev (2-Něm.), Menšík (15-ČR) - Dimitrov (Bulh.)
Kurt č. 3 (12:00): čtvrtý zápas Nosková (9-ČR) - Osoriová (Kol.).
Kurt č. 16 (12:00): první zápas Bouzková (21-ČR) - Grantová (It.).
Kurt č. 18 (12:00): třetí zápas Lehečka (13-ČR) - Molčan (SR)