Wimbledon ONLINE: Finále mužů. Zlomí Zverev sérii neúspěchů proti Sinnerovi?

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Sledujeme online   16:00

Jannik Sinner se raduje během semifinále Wimbledonu proti Novaku Djokovičovi. | foto: AP

Nedělní program Wimbledonu nabízí vyvrcholení i mezi muži. Ve finále travnatého grandslamu proti sobě stojí dva nejvýše nasazení tenisté - Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Zatímco světová jednička je letos na majoru v boji o titul překvapivě poprvé, jeho protivník si na nedávném Roland Garros připsal premiérový triumf. Kdo uspěje na centrkurtu v All England Clubu, sledujte v podrobné reportáži.

Sinner si letos podmanil všech dosavadních pět podniků Masters – tedy nejprestižnějších turnajů mimo grandslamy. Uspěl v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu i Římě. Zaslouženě je neohroženým vládcem světového žebříčku, jen jeho bilance na letošních majorech je překvapivá.

ONLINE: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev

Finále mužské dvouhry ve Wimbledonu sledujeme v podrobné reportáži.

Na Australian Open vypadl v semifinále, kde nezvládl bitvu s Novakem Djokovičem, a na Roland Garros se dokonce poroučel už po druhém kole. Wimbledon je tak prvním z turnajů velké čtyřky, na kterém se tento rok dostal až do zápasu o titul.

Coby obhájce slavné trofeje a majitel celkově čtyř grandslamových prvenství je proti Zverevovi favoritem, navíc německý tenista na italského soupeře neumí. Padl s ním v posledních devíti duelech od roku 2024 a celkově má nelichotivou bilanci 4:10.

Alexander Zverev v semifinále Wimbledonu proti Arthuru Feryovi.
Jannik Sinner podává ve wimbledonském semifinále proti Novaku Djokovičovi.

Poprvé ale proti němu nastupuje jako grandslamový šampion. Po selhání Sinnera a odhlášce zraněného Carlose Alcaraze byl právě Zverev tím, kdo se stal největším favoritem na výhru Roland Garros. A Němec po dlouhých letech snažení vysněnou trofej získal.

Od té doby hraje s lehkostí, i ve Wimbledonu se mu doposud velmi dařilo. Zda překoná i svého neoblíbeného soupeře a bude tím, se kterým si podle tradice Linda Nosková zatančí na večerním bále šampionů, sledujte podrobně.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Sinner vs. ZverevTenis - Dvouhra - finále - 12. 7. 2026:Sinner vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
12. 7. 17:00
  • 1.21
  • -
  • 4.91
Cerúndolo vs. KolářTenis - - 13. 7. 2026:Cerúndolo vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
13. 7. 10:00
  • 1.32
  • -
  • 3.30
Svrčina vs. DimitrovTenis - - 13. 7. 2026:Svrčina vs. Dimitrov //www.idnes.cz/sport
13. 7. 10:00
  • 2.74
  • -
  • 1.44
Program a výsledky
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Výsledky

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