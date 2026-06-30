Bouzková přijela do All England Clubu podpořena nedávným titulem z menšího podniku v Nottinghamu. Od července 2025 získala už třetí trofej, navíc se jí na trávě evidentně daří. Ve Wimbledonu došla nejdál do čtvrtfinále v roce 2022, v pěti z posledních šesti ročníků vždy zvládla duel prvního kola.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Talia Gibsonová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
To by se nasazené jednadvacítce mělo podařit i nyní, proti Gibsonové, které patří 58. příčka, je favoritkou. V jediném dosavadním vzájemném utkání česká tenistka vyhrála. Australanku porazila loni v lednu po třech setech na turnaji v Brisbane.
České derby coby střet generací
Los pro první kolo určil, že proti sobě nastoupí Plíšková a Valentová. Dvě české tenistky, které jsou každá v jiných fázích svých kariér. Zatímco první zmiňovaná si ve Wimbledonu už zahrála finále a má nespočet grandslamových zkušeností, její mladší kolegyně je v hlavní soutěži travnatého majoru poprvé.
ONLINE: Karolína Plíšková vs. Tereza Valentová
Utkání sledujeme v podrobné reportáži.
Plíšková letos na trávě vyhrála pět zápasů, došla do semifinále turnaje v Nottinghamu, kde ji porazila Bouzková. Na její raketě skončila na stejném turnaji také Valentová, ovšem už v prvním kole. Devatenáctiletá Češka pak zvítězila ve dvou duelech v Eastbourne. S Plíškovou hraje poprvé.
Menšík proti domácí divoké kartě
Na Roland Garros předvedl parádní výkon, když se propracoval až mezi nejlepší čtyřku. Travnatý povrch by měl Menšíkově hře svědčit ještě lépe, český mladík totiž spoléhá na dělový servis a rychlé údery. Letos ale jediný zápas na zeleném povrchu prohrál.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Toby Samuel
Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.
Jeho nejlepším výsledkem ve Wimbledonu je loňské třetí kolo. V prvním duelu vyzve domácího Tobyho Samuela, který obdržel divokou kartu. Britský hráč si minulý týden zahrál semifinále v Eastbourne, kam se dostal coby „šťastný poražený“ z kvalifikace. Menšík by ale podle předpokladů měl vyhrát.
Uspěje Bejlek proti loučící se Rumunce?
Na stejném kurtu jako Bouzková odehraje třetí zápas jiná česká tenistka Bejlek. Ta se minulý týden po výhře v prvním kole odhlásila z podniku v Eastbourne, navíc ji čeká poměrně těžký zápas. Vyzve Rumunku Soranu Cirsteaovovu, které se v její poslední sezoně velmi daří.
ONLINE: Sára Bejlek vs. Sorana Cirsteaová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
I Bejlek už letos předvedla velkou senzaci, když v únoru ovládla prestižní podnik v Abú Zabí. Od té doby ale vyhrála jen čtyři utkání z dvanácti, ke kterým nastoupila. Ve Wimbledonu se předtím nikdy nedostala dál než do prvního kola kvalifikace, hlavní soutěž si tak zahraje vůbec poprvé.
Lehečka chce napravit grandslamové výkony
Bejlek na dvorci číslo 17 vystřídá nejlépe nasazený český muž Lehečka. V All England Clubu si bude chtít napravit výsledek z nedávného Roland Garros, odkud se poroučel už po porážce v prvním kole. Stejně ztroskotal i na Australian Open. Teď coby turnajová třináctka pomýšlí na první letošní grandslamovou výhru.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Alexei Popyrin
Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.
V prvním kole vyzve Australana Alexeie Popyrina, se kterým má vzájemné skóre 1:1. Podle předpokladů by ho měl porazit, soupeř se navíc letos trápí a ještě nenašel ideální formu. Lehečka si před třemi lety zahrál ve Wimbledonu osmifinále.
Využije Kopřiva životní formu?
Skvělou sezonu zatím zažívá Kopřiva, který se posunul už na 64. příčku světového žebříčku. Navíc se mu konečně začíná dařit i na trávě. Do letoška na žádném turnaji ATP nevyhrál na zeleném povrchu v hlavní soutěži ani jeden zápas, letos se podíval do čtvrtfinále podniku na Mallorce. Předtím navíc v Halle sebral set Alexanderu Zverevovi.
ONLINE: Vít Kopřiva vs. Jan Choinski
Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.
Ve Wimbledonu si zahraje potřetí v kariéře, předtím vždy skončil v prvním kole. Letos by to mohl dotáhnout dál, čelit bude domácímu Janu Choinskému. Má s ním sice negativní skóre 1:2, ovšem všechny vzájemné zápasy odehráli tenisté ještě na challengerech.
Povzbuzená Nosková bude favoritkou
Jako poslední z českých zástupců bude v úterý hrát Nosková. I ona se na Wimbledon skvěle naladila, na „pětistovce“ v Berlíně posbírala titul v singlu i v deblu. Poprvé v kariéře se dostala do elitní desítky žebříčku a napravila si nepěkné skóre z finálových zápasů.
ONLINE: Linda Nosková vs. Elle Seidelová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Loni došla ze všech Čechů nejdál, zahrála si osmifinále. Letos v prvním kole při posledním duelu na kurtu číslo 18 vyzve Němku Elle Seidelovou, kterou by měla porazit. V jediném vzájemném zápase předloni v Praze jasně vyhrála.
Co dalšího nabídne druhý den Wimbledonu?
- Návrat královny. Svůj první duel v All England Clubu po čtyřech letech odehraje Serena Williamsová, sedminásobná šampionka Wimbledonu. Los jí na úvod přidělil mladou Australanku Mayu Jointovou.
- První kolo odehraje také obhájkyně titulu Iga Šwiateková, která na centrálním dvorci od 14:30 SELČ vyzve deblovou parťačku Kateřiny Siniakové Taylor Townsendovou.
- Představí se také vítěz Roland Garros Zverev, který v Paříži získal svůj první grandslamový titul. Na londýnské trávě proti němu bude v prvním kole stát Belgičan Alexander Blockx.
Úterní program Wimbledonu
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Townsendová (USA) - Šwiateková (3-Pol.), Fritz (6-USA) - Draper (Brit.), S. Williamsová (USA) - Jointová (Austr.)
Kurt č. 1 (14:00): Blockx (Belg.) - Zverev (2-Něm.), Boissonová (Fr.) - Rybakinová (2-Kaz.), Wawrinka (Švýc.) - Berrettini (It.)
Kurt č. 3 (12:00): třetí zápas Menšík (15-ČR) - Samuel (Brit.)
Kurt č. 4 (12:00): první zápas Valentová - Plíšková (obě ČR)
Kurt č. 16 (12:00): čtvrtý zápas Kopřiva (ČR) - Choinski (Brit.)
Kurt č. 17 (12:00): první zápas Bouzková (21-ČR) - Gibsonová (Austr.), třetí zápas Bejlek (ČR) - Cirsteaová (17-Rum.), čtvrtý zápas Lehečka (13-ČR) - Popyrin (Austr.)
Kurt č. 18 (12:00): čtvrtý zápas Nosková (9-ČR) - Seidelová (Něm.)