Wimbledon ONLINE: Plíšková v derby s Valentovou vede, daří se také Bouzkové

Autor:
Sledujeme online   12:00aktualizováno  12:50

Česká tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu. | foto: Profimedia.cz

Zbylých osm českých tenistů nastoupí druhý den grandslamového Wimbledonu k utkání prvního kola. Už od dvanácti SELČ hraje Marie Bouzková proti Australance Talii Gibsonové, na kurtu zápolí také Karolína Plíšková v českém derby s Terezou Valentovou. Obě utkání sledujeme v podrobné reportáži. Později se předvedou ještě Jakub Menšík, Sára Bejlek, Jiří Lehečka, Linda Nosková a Vít Kopřiva.

Bouzková přijela do All England Clubu podpořena nedávným titulem z menšího podniku v Nottinghamu. Od července 2025 získala už třetí trofej, navíc se jí na trávě evidentně daří. Ve Wimbledonu došla nejdál do čtvrtfinále v roce 2022, v pěti z posledních šesti ročníků vždy zvládla duel prvního kola.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Talia Gibsonová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

To by se nasazené jednadvacítce mělo podařit i nyní, proti Gibsonové, které patří 58. příčka, je favoritkou. V jediném dosavadním vzájemném utkání česká tenistka vyhrála. Australanku porazila loni v lednu po třech setech na turnaji v Brisbane.

České derby coby střet generací

Los pro první kolo určil, že proti sobě nastoupí Plíšková a Valentová. Dvě české tenistky, které jsou každá v jiných fázích svých kariér. Zatímco první zmiňovaná si ve Wimbledonu už zahrála finále a má nespočet grandslamových zkušeností, její mladší kolegyně je v hlavní soutěži travnatého majoru poprvé.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Tereza Valentová

Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Plíšková letos na trávě vyhrála pět zápasů, došla do semifinále turnaje v Nottinghamu, kde ji porazila Bouzková. Na její raketě skončila na stejném turnaji také Valentová, ovšem už v prvním kole. Devatenáctiletá Češka pak zvítězila ve dvou duelech v Eastbourne. S Plíškovou hraje poprvé.

Menšík proti domácí divoké kartě

Na Roland Garros předvedl parádní výkon, když se propracoval až mezi nejlepší čtyřku. Travnatý povrch by měl Menšíkově hře svědčit ještě lépe, český mladík totiž spoléhá na dělový servis a rychlé údery. Letos ale jediný zápas na zeleném povrchu prohrál.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Toby Samuel

Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.

Jeho nejlepším výsledkem ve Wimbledonu je loňské třetí kolo. V prvním duelu vyzve domácího Tobyho Samuela, který obdržel divokou kartu. Britský hráč si minulý týden zahrál semifinále v Eastbourne, kam se dostal coby „šťastný poražený“ z kvalifikace. Menšík by ale podle předpokladů měl vyhrát.

Uspěje Bejlek proti loučící se Rumunce?

Na stejném kurtu jako Bouzková odehraje třetí zápas jiná česká tenistka Bejlek. Ta se minulý týden po výhře v prvním kole odhlásila z podniku v Eastbourne, navíc ji čeká poměrně těžký zápas. Vyzve Rumunku Soranu Cirsteaovovu, které se v její poslední sezoně velmi daří.

ONLINE: Sára Bejlek vs. Sorana Cirsteaová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

I Bejlek už letos předvedla velkou senzaci, když v únoru ovládla prestižní podnik v Abú Zabí. Od té doby ale vyhrála jen čtyři utkání z dvanácti, ke kterým nastoupila. Ve Wimbledonu se předtím nikdy nedostala dál než do prvního kola kvalifikace, hlavní soutěž si tak zahraje vůbec poprvé.

Lehečka chce napravit grandslamové výkony

Bejlek na dvorci číslo 17 vystřídá nejlépe nasazený český muž Lehečka. V All England Clubu si bude chtít napravit výsledek z nedávného Roland Garros, odkud se poroučel už po porážce v prvním kole. Stejně ztroskotal i na Australian Open. Teď coby turnajová třináctka pomýšlí na první letošní grandslamovou výhru.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Alexei Popyrin

Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.

V prvním kole vyzve Australana Alexeie Popyrina, se kterým má vzájemné skóre 1:1. Podle předpokladů by ho měl porazit, soupeř se navíc letos trápí a ještě nenašel ideální formu. Lehečka si před třemi lety zahrál ve Wimbledonu osmifinále.

Využije Kopřiva životní formu?

Skvělou sezonu zatím zažívá Kopřiva, který se posunul už na 64. příčku světového žebříčku. Navíc se mu konečně začíná dařit i na trávě. Do letoška na žádném turnaji ATP nevyhrál na zeleném povrchu v hlavní soutěži ani jeden zápas, letos se podíval do čtvrtfinále podniku na Mallorce. Předtím navíc v Halle sebral set Alexanderu Zverevovi.

ONLINE: Vít Kopřiva vs. Jan Choinski

Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ve Wimbledonu si zahraje potřetí v kariéře, předtím vždy skončil v prvním kole. Letos by to mohl dotáhnout dál, čelit bude domácímu Janu Choinskému. Má s ním sice negativní skóre 1:2, ovšem všechny vzájemné zápasy odehráli tenisté ještě na challengerech.

Povzbuzená Nosková bude favoritkou

Jako poslední z českých zástupců bude v úterý hrát Nosková. I ona se na Wimbledon skvěle naladila, na „pětistovce“ v Berlíně posbírala titul v singlu i v deblu. Poprvé v kariéře se dostala do elitní desítky žebříčku a napravila si nepěkné skóre z finálových zápasů.

ONLINE: Linda Nosková vs. Elle Seidelová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Loni došla ze všech Čechů nejdál, zahrála si osmifinále. Letos v prvním kole při posledním duelu na kurtu číslo 18 vyzve Němku Elle Seidelovou, kterou by měla porazit. V jediném vzájemném zápase předloni v Praze jasně vyhrála.

Co dalšího nabídne druhý den Wimbledonu?

  • Návrat královny. Svůj první duel v All England Clubu po čtyřech letech odehraje Serena Williamsová, sedminásobná šampionka Wimbledonu. Los jí na úvod přidělil mladou Australanku Mayu Jointovou.
  • První kolo odehraje také obhájkyně titulu Iga Šwiateková, která na centrálním dvorci od 14:30 SELČ vyzve deblovou parťačku Kateřiny Siniakové Taylor Townsendovou.
  • Představí se také vítěz Roland Garros Zverev, který v Paříži získal svůj první grandslamový titul. Na londýnské trávě proti němu bude v prvním kole stát Belgičan Alexander Blockx.

Úterní program Wimbledonu

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Townsendová (USA) - Šwiateková (3-Pol.), Fritz (6-USA) - Draper (Brit.), S. Williamsová (USA) - Jointová (Austr.)

Kurt č. 1 (14:00): Blockx (Belg.) - Zverev (2-Něm.), Boissonová (Fr.) - Rybakinová (2-Kaz.), Wawrinka (Švýc.) - Berrettini (It.)

Kurt č. 3 (12:00): třetí zápas Menšík (15-ČR) - Samuel (Brit.)

Kurt č. 4 (12:00): první zápas Valentová - Plíšková (obě ČR)

Kurt č. 16 (12:00): čtvrtý zápas Kopřiva (ČR) - Choinski (Brit.)

Kurt č. 17 (12:00): první zápas Bouzková (21-ČR) - Gibsonová (Austr.), třetí zápas Bejlek (ČR) - Cirsteaová (17-Rum.), čtvrtý zápas Lehečka (13-ČR) - Popyrin (Austr.)

Kurt č. 18 (12:00): čtvrtý zápas Nosková (9-ČR) - Seidelová (Něm.)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Valentová vs. PlíškováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Valentová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 3:2
  • 5.00
  • -
  • 1.16
Gibsonová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Gibsonová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 2:1
  • 4.65
  • -
  • 1.18
Comesana vs. DonaldTenis - - 30. 6. 2026:Comesana vs. Donald //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 4:1
  • 1.04
  • -
  • 12.20
Menšík vs. SamuelTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Menšík vs. Samuel //www.idnes.cz/sport
30. 6. 16:00
  • 1.42
  • -
  • 2.91
Cîrsteaová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Cîrsteaová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
30. 6. 16:00
  • 1.35
  • -
  • 3.12
Lehečka vs. PopyrinTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Lehečka vs. Popyrin //www.idnes.cz/sport
30. 6. 18:00
  • 1.26
  • -
  • 4.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

Wimbledon ONLINE: Plíšková v derby s Valentovou vede, daří se také Bouzkové

Sledujeme online
Česká tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu.

Zbylých osm českých tenistů nastoupí druhý den grandslamového Wimbledonu k utkání prvního kola. Už od dvanácti SELČ hraje Marie Bouzková proti Australance Talii Gibsonové, na kurtu zápolí také...

30. června 2026,  aktualizováno  12:50

Zemek končí jako majitel Slovácka, s díky i rozpaky. Většinu teď drží Solar Global

Zdeněk Zemek je od roku 2007 majitelem fotbalového klubu 1. FC Slovácko.

Před čtyřmi lety prodal poloviční podíl akcií fotbalového Slovácka společnosti Solar Global Vítězslava Skopala. Loni další čtvrtinu firmě AUTO UH Pavla Buráně. A teď už není Zdeněk Zemek ani...

30. června 2026  12:49

Bartůňková obdivuje Messiho, fotbal sama hrávala: Proti klukům jsme dostávaly 2:52

Nikola Bartůňková se hecuje v prvním kole Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Kdykoliv to jde, striktně bílé wimbledonské oblečení vymění za dres argentinské fotbalové reprezentace. „Mám moc ráda Lionela Messiho,“ vysvětluje česká tenisová naděje Nikola Bartůňková. Při...

30. června 2026  12:48

Bruslení už zase i s Ruskem a Běloruskem. Vlajky zatím budou při soutěžích chybět

Ruský krasobruslař Pjotr Gumennik v olympijském Miláně

Bruslařská unie ISU je další sportovní organizací, jež rozvolňuje svá opatření. I ona umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než čtyřech letech pod neutrálním...

30. června 2026  12:03

Kdo nevesluje, není Nor! Po úpadku chytrý plán, severská země těží i z fotbalové školy

Premium
Norští fotbalisté slaví výhru nad Senegalem.

Usadí se do imaginárního drakkaru, vikingské válečné lodě, a po vzoru předků a slavných mořeplavců do rytmu bubnů společně veslují. Každý pohyb doprovodí hromovým zvoláním: „Ró!“

30. června 2026

Mexiko - Ekvádor v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Mexický tým vyhazuje do vzduchu brankáře Guillerma Ochou, který se při zápase...

Vyřazovací fáze MS 2026 přináší také souboj Mexiko - Ekvádor. Domácí výběr prošel skupinou bez inkasovaného gólu, jihoamerický soupeř zaujal výhrou nad Německem. Přečtěte si, kde sledovat duel 1....

30. června 2026  11:41

Připravili sudí Německo o gól? Je to obří skandál, zuřil kouč. Experti souhlasí

Gól německého stopera Jonathana Taha v utkání s Paraguayí nakonec neplatíl.

Všechno mohlo být úplně jinak. Stačilo, aby sudí Džájed nevyhodnotil souboj obránce Antona s gólmanem Gillem jako útočný faul a němečtí fotbalisté by šli do vedení. Místo toho nakonec s Paraguayí...

30. června 2026  11:40

Kroměřížské fotbalisty cepuje Černohorec. Klub navázal spolupráci se Zbrojovkou

Kroměřížský trenér Darko Šuškavčevič slovně vstupuje do zápasu.

Kdo povede fotbalisty Hanácké Slavie Kroměříž po Lukáši Křížovi, který po záchraně soutěže odmítl prodloužit smlouvu? Poté, co někdejší kouč Slovácka Jan Kameník nabídku loňského nováčka odmítl a...

30. června 2026  11:35

S Duklou sestoupil, teď je Čermák zpátky v lize. Záložníka angažovaly Teplice

Marcel Čermák, posila fotbalových Teplic z Dukly.

Vytouženého kreativního záložníka našly fotbalové Teplice. Víceletou smlouvu se severočeským klubem podepsal sedmadvacetiletý Marcel Čermák z pražské Dukly. Ačkoli s ní z první ligy sestoupil, teď je...

30. června 2026  11:01

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

30. června 2026  11:01

Nosková vs. Seidelová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Linda Nosková odehrává míček v 2. kole turnaje v Berlíně.

Linda Nosková zahajuje Wimbledon 2026 proti Elle Seidelové a je velkou favoritkou. V našem přehledu najdete kurzy, aktuální formu a kde sledovat utkání živě.

30. června 2026  10:40

Porzingis zůstal v Golden State. Rodí se supertým? Warriors chtějí LeBrona i Davise

Kristaps Porzingis (7) z Golden State Warriors střílí na koš Brooklyn Nets,...

Lotyšský basketbalista Kristaps Porzingis bude v NBA i nadále hrát za Golden State. Třicetiletý hvězdný pivot podle ESPN s Warriors podepsal dvouletou smlouvu na 40 milionů dolarů (přes 850 milionů...

30. června 2026  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.