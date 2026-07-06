Wimbledon ONLINE: Bouzková hraje o čtvrtfinále, nastoupí i Nosková a Lehečka

Autor:
Sledujeme online   13:50

Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu. | foto: AP

Mezi osmičku nejlepších už se na grandslamovém Wimbledonu dostala Karolína Muchová, napodobí ji i další čeští tenisté? O čtvrtfinálovou účast aktuálně bojuje Marie Bouzková, její zápas proti Elise Mertensové sledujeme v podrobné reportáži. Později nastoupí i Linda Nosková proti Madison Keysové a Jiří Lehečka, který na centrálním dvorci vyzve nasazenou dvojku Alexandera Zvereva.

Bouzková může postupem mezi osm nejlepších tenistek vyrovnat své wimbledonské i grandslamové maximum z roku 2022. Do osmifinále se v All England Clubu dostala i před třemi lety, kdy nestačila na pozdější šampionku Markétu Vondroušovou.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Elise Mertensová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Teď do něj postoupila po bojovném výkonu proti Ljudmile Samsonovové, která Češce cestu turnajem znepříjemnila. Bouzková prohrávala 0:1 na sety, tři a půl hodiny dlouhou bitvu ale nakonec ovládla. „Wimbledon je pro mě největším snem, co bych jednou chtěla vyhrát. Vždycky hraju srdcem, ale tady možná ještě o trochu víc,“ líčila po vítězství.

Celkový triumf je ještě hodně vzdálený, ale pondělní utkání může být pro Bouzkovou přívětivé. Rýsoval se totiž duel se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou, jenže tu porazila právě Belgičanka Mertensová. S ní se česká tenistka utká počtvrté, dvakrát nad ní dokázala zvítězit.

Nosková může vyrovnat grandslamové maximum

Podruhé za sebou je v osmifinále travnatého majoru Nosková, loni ji v této fázi porazila Američanka Amanda Anisimovová. Letos mladá Češka vyzve její krajanku Keysovou, se kterou bude hrát úplně poprvé. Rozhodně ale není bez šance.

ONLINE: Linda Nosková vs. Madison Keysová

Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.

V žebříčku se nachází o deset míst výše než loňská šampionka Australian Open, navíc je povzbuzená výsledkem minulého zápasu. Ve třetím kole totiž odvrátila mečbol Soraně Cirsteaové, kterou nakonec zdolala po obratu ve třech setech.

„Jednoduše jsem ten zápas odmítla prohrát,“ vysvětlila svoje nastavení. „Říkala jsem si, že dokud není konec, nic není ztraceno. Věděla jsem, že ona mi nedá nic zadarmo, stejně tak já jí. Podařilo se mi restartovat hlavu a začít znovu.“ Teď má tak možnost bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je čtvrtfinále Australian Open z roku 2024.

Zaskočí Lehečka vítěze Roland Garros?

Nejtěžší úkol bude mít v pondělí Lehečka. Jediný český muž, který ve Wimbledonu letos ještě zůstal, se v posledním zápase na centrálním dvorci utká s nasazenou dvojkou a šampionem nedávného Roland Garros Zverevem. „Určitě to bude zajímavý zápas, půjdu do něj naplno,“ hlásil Lehečka po postupu.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Alexander Zverev

Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.

S německým soupeřem má vyrovnanou bilanci 1:1, navíc Zverev není na trávě tak nebezpečný jako jinde. Na všech ostatních grandslamech už si zahrál finále, v All England Clubu se nikdy nedostal ani do čtvrtfinále. I on tak zabojuje o premiérový postup mezi osm nejlepších.

Lehečka zatím na travnatém majoru ztratil jediný set, a to až ve třetím kole proti Španělovi Jaumemu Munarovi. Zažívá tak letošní nejlepší grandslam, na dvou předchozích vypadl už v prvním kole.

Co dalšího nabízí osmý den Wimbledonu?

  • Představí se také tenisový veterán Grigor Dimitrov, který ve druhém kole vyřadil Jakuba Menšíka. Jeho osmifinálovým soupeřem je domácí Arthur Fery.
  • Zajímavé souboje slibuje i střetnutí Jasmine Paoliniové s přemožitelkou Igy Šwiatekové Alexandrou Ealaovou či mužský duel Taylor Fritz versus Alexandr Bublik.
  • Do deblové soutěže zasáhne Petr Nouza, v ženské části bojuje Anastasia Detiuc.

Pondělní program Wimbledonu

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Paoliniová (13-It.) - Ealaová (29-Filip.), Dimitrov (Bulh.) - Fery (Brit.), Lehečka (13-ČR) - Zverev (2-Něm.)

Kurt č. 1 (14:00): De Minaur (5-Austr.) - Cobolli (9-It.), Nosková (9-ČR) - Keysová (26-USA), Fritz (6-USA) - Bublik (10-Kaz.).

Kurt č. 2 (12:00): druhý zápas Bouzková (21-ČR) - Mertensová (25-Belg.).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Hesseová vs. PalicováTenis - - 6. 7. 2026:Hesseová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 4:1
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Bouzková vs. MertensováTenis - Dvouhra - osmifinále - 6. 7. 2026:Bouzková vs. Mertensová //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Wernerová vs. ŠalkováTenis - - 6. 7. 2026:Wernerová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
6. 7. 15:10
  • 2.71
  • -
  • 1.39
Keysová vs. NoskováTenis - Dvouhra - osmifinále - 6. 7. 2026:Keysová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
6. 7. 16:00
  • 1.70
  • -
  • 2.29
Lehečka vs. ZverevTenis - Dvouhra - osmifinále - 6. 7. 2026:Lehečka vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
6. 7. 18:00
  • 3.51
  • -
  • 1.34
Palosi vs. KolářTenis - - 6. 7. 2026:Palosi vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
6. 7. 18:30
  • 3.34
  • -
  • 1.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexický trenér Aguirre po prohře s Anglií skončil

Sledujeme online
Trenér Mexičanů Javier Aguirre během zápasu proti Anglii

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Tour ONLINE: Závod míří do Pyrenejí. Tvoří se početný únik, Vacek se připletl do pádu

Sledujeme online
BOJ O ÚNIK V PLNÉM PROUDU. Peloton se ve velkém zrychlení natahuje v průběhu...

Španělský Grand Départ se na Tour de France chýlí ke konci. Cyklisté v pondělní etapě zamíří do Francie. A hned okusí první horskou zkoušku, která vede do Pyrenejí. Peloton nastoupá takřka čtyři...

6. července 2026  12:05,  aktualizováno  14:04

Wimbledon ONLINE: Bouzková hraje o čtvrtfinále, nastoupí i Nosková a Lehečka

Sledujeme online
Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

Mezi osmičku nejlepších už se na grandslamovém Wimbledonu dostala Karolína Muchová, napodobí ji i další čeští tenisté? O čtvrtfinálovou účast aktuálně bojuje Marie Bouzková, její zápas proti Elise...

6. července 2026  13:50

Tři rozhodčí z Jižní Ameriky? Nejsou dost dobří, kritizoval Tuchel penaltu proti Anglii

Angličan Jarell Quansah vidí v zápase proti Mexiku červenou kartu

Přestože slavili postup, neodpustili si kritický komentář směrem k sudím. Jak trenér Thomas Tuchel, tak kapitán Harry Kane. „Klasický zápas, ve kterém jde rozhodčí proti vám,“ kroutil hlavou anglický...

6. července 2026  13:50

Ty mě nemáš rád, tak se ptej! Ronaldo si rýpl do kritiků, obul se do něj i Zlatan

Cristiano Ronaldo dorazil na tiskovou konferenci před osmifinále se Španělskem...

Dorazil v dobré náladě. Smál se, pobaveně a ironicky reagoval na dotazy, mluvil o sobě ve třetí osobě. Vystoupení Cristiana Ronalda na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...

6. července 2026  13:13

Ve Spartě skončí až sedm hráčů. Na kemp nejedou Rrahmani ani Kairinen

Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu s Opavou.

Devětadvacet jmen, která si trenér sparťanských fotbalistů vybral pro nadcházející sezonu, zamířilo v pondělí na soustředění do německého Grassau. Mezi nimi chybí útočník Albion Rrahmani, záložník...

6. července 2026  11:54,  aktualizováno  12:37

Kam tohle zajde? Milost pro amerického střelce je podle UEFA nepochopitelná

Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA.

Podle Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) překročila mezinárodní federace FIFA omilostněním amerického útočníka Folarina Baloguna hranici. Její krok změnit automatický trest na jeden zápas za...

6. července 2026  11:34,  aktualizováno  12:24

USA - Belgie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Christian Pulisic se rozčiluje po neuznaném gólu v utkání s Bosnou a...

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 přináší další atraktivní osmifinálovou bitvu. Domácí Spojené státy touží po prvním postupu do čtvrtfinále po 24 letech, v cestě jim však stojí Belgie. Přečtěte si,...

6. července 2026  12:19

Portugalsko - Španělsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Mikel Oyarzabal slaví vleže třetí španělský gól proti Rakousku.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 nabízí jedno z nejočekávanějších utkání turnaje, pyrenejské derby Portugalsko - Španělsko. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i...

6. července 2026  12:12

Česko vs. Estonsko: Kde sledovat kvalifikaci MS v basketbalu 2027, sázkové kurzy

Ondřej Sehnal zklamaný z výkonu českých basketbalistů ve Švédsku

České basketbalisty čeká v kvalifikaci na mistrovství světa 2027 závěrečný duel proti Estonsku, hraje se v pondělí 6. července od 17:00. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas živě.

6. července 2026  12:03

Nosková vs. Keysová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Linda Nosková se soustředí na míček ve třetím kole Wimbledonu.

Linda Nosková se v osmifinále Wimbledonu 2026 utká s Madison Keysovou. V našem přehledu zjistíte aktuální kurzy a kde sledovat zápas živě.

6. července 2026  12:02

Tenis je byznys. Federerovi sponzoři vydělali 21 miliard, Lehečkovi peníze dluží

Premium
Jiří Lehečka se rozčiluje ve třetím kole Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Víte, co mají společného hodinky, aerolinky, energetický nápoj, hotelový řetězec a pivo? Těžká otázka s překvapivou odpovědí – jde o sponzory českých tenistů, kteří se účastní probíhajícího...

6. července 2026

Lehečka vs. Zverev: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Jiří Lehečka slaví postup do osmifinále Wimbledonu.

Jiří Lehečka má v osmifinále Wimbledonu 2026 velmi těžkého soupeře, hraje totiž s Alexanderem Zverevem. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

6. července 2026  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.