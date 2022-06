Kanaďanka Bouchardová vynechá Wimbledon, odhlásila se i Japonka Ósakaová

Bývalá světová pětka Bouchardová se představila na okruhu WTA naposledy loni v březnu. Před rokem se podrobila operaci ramene a momentálně nefiguruje ve světovém pořadí. Díky chráněnému žebříčku může startovat na omezeném počtu turnajů.

„I když Wimbledon miluji a jsem smutná z toho, že tam nebudu, hrát tam díky chráněnému žebříčku bez možnosti získat body nedává smysl. Musím vybírat rozumně a hrát takové turnaje, které mi pomohou vrátit se tam, kde chci být,“ napsala Bouchardová na instagramu.

Na turnaje se chce vrátit koncem léta. „Dál rehabilituji a trénuji. Chráněný žebříček využiju ke startům na US Open a Australian Open,“ uvedla osmadvacetiletá Kanaďanka, která ve finále Wimbledonu v roce 2014 podlehla Petře Kvitové.

Naomi Ósakaová

Čtyřiadvacetiletá Ósakaová, jež momentálně figuruje ve světovém žebříčku až na 43. místě, startovala ve Wimbledonu naposledy v roce 2019. O rok později se kvůli pandemii koronaviru nehrálo, vloni Japonka turnaj v All England Clubu vynechala kvůli svému psychickému zdraví. Výhru na londýnské trávě naposledy slavila v roce 2018, kdy si postupem do 3. kola vyrovnala zdejší maximum.

Wimbledon se bude hrát od 27. června do 10. července. Představitelé ATP a WTA se rozhodli neudělovat za něj body do světového žebříčku poté, co pořadatelé vyloučili z turnaje ruské a běloruské tenisty kvůli válce na Ukrajině.