Vyrůstala v Bystřičce na okraji Vsetínských vrchů, jako malá trénovala ve Valašském Meziříčí nebo v Trojanovicích, než zakotvila v Přerově.
Linda Nosková, další česká dívka, která svým uměním i milou povahou okouzlila tenisovou říši, minulý týden v Londýně znovu slyšela otřepanou otázku.
„Tolik skvělých hráček a hráčů... Jak je to možné? Máte tam u vás něco ve vodě, nebo co?“ ptal se jí legendární John McEnroe.
„Pakliže uvažujete tímhle směrem, tak spíš asi v pivu,“ opáčila Nosková pohotově.
Kdo pátrá po příčinách českého tenisového sukcesu, nechť vyrazí na zážitkovou jízdu po různých koutech ne zrovna rozlehlého státu.