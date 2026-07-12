Nosková snad nemá nervy. Na tenisový svátek v Přerově dorazil i Michal David

Lukáš Jakubíček
  11:40
Velký sobotní svátek nejen pro Přerov, ale pro celý český tenis. Ve finále Wimbledonu se utkává přerovská tenistka Linda Nosková s Karolínou Muchovou, která podstatnou část své tenisové cesty spojila také s městem na břehu Bečvy. „Čeká nás neopakovatelná událost, kterou bych chtěl příští rok uvádět znovu. Ale bude to těžké,“ vítá návštěvníky moderátor.

Do parku U Majáku dorazilo několik stovek lidí. Velkou část tvoří domácí, zastavují se i cyklisté. Mimořádnou událost si nenechal ujít ani primátor města Přerov Petr Vrána, který utkání po celou dobu sleduje mezi ostatními diváky.

„Přišla spousta lidí, parčík je plný, a to je úžasné. Ještě aby ne, když máme přerovskou tenistku ve finále Wimbledonu,“ neskrývá nadšení Vrána.

V momentě, kdy Nosková trefuje vítězný úder, publikum bouří nadšením. Křik, radost a potlesk záhy vystřídá dojetí. Fanoušci oceňují hru obou hráček.
„Fandíme spíše Lindě, ale favoritem je Kája,“ shodovala se velká část diváků před utkáním.
Před zápasem dorazil mezi diváky také zpěvák Michal David.
V Přerově promítali wimbledonské finále v parku U Majáku.
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Už po příchodu do parku je zřejmé, za kterou z hráček většina návštěvníků stojí. Nápis „Držíme palce Lindě“ na velkoplošné obrazovce je jasným důkazem. „Fandíme spíše Lindě, ale favoritkou je Kája,“ shoduje se velká část diváků.

Na oficiální zahájení si z nedalekého festivalu Velká Morava odskočil i zpěvák Michal David. Po boku primátora pronáší pár slov a následně se ochotně fotí se skupinou svých fanoušků.

Největším problémem v organizaci však nebylo zajistit účast slavného zpěváka, ale něco jiného. „Nejnáročnější bylo získat vysílací licenci. Práva má Eurosport, respektive Warner Bros, a kolegové s nimi museli komunikovat. Po šestihodinovém úsilí nám licenci nakonec dali zdarma,“ vysvětluje Vrána.

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V parku se schází pestrá škála diváků. Od zarytých tenisových nadšenců až po náhodné kolemjdoucí. „Letos jsem žádný zápas neviděl, až teď finále,“ líčí jeden z nich. Jiná divačka zastupuje opačnou skupinu fanoušků: „Sledovala jsem skoro všechna utkání českých hráček v televizi, ale na veřejném promítání sportovního zápasu jsem úplně poprvé.“

Utkání začíná a atmosféra je komornější a klidná, jak to na tenisových duelech bývá zvykem. Ticho rozráží pouze zvuk hudby z festivalu, který se koná jen pár metrů za parkem. Několik jednotlivců se pokouší roztleskat ostatní, ale v úvodu se jim to příliš nedaří.

O první nával euforie se stará televizní komentátor, který ve vysílání zdraví všechny fanoušky, kteří zápas sledují na veřejné projekci v Přerově, ale i na jiných místech v Česku.

Před zápasem dorazil mezi diváky také zpěvák Michal David.

Nosková však svou hrou a přesnými údery velmi brzy rozproudí krev i v těch nejchladnějších návštěvnících. „Chvilku to trvalo, ale nakonec se přidali a atmosféra je výborná,“ prohodil jeden z aktivních fanoušků.

Favoritka Přerovanů úvod duelu zvládá výborně. První set ovládla 6:2, ve druhém jde taky rychle do vedení. „Nechápu, jaké nervy Linda má. Teď v poslední výměně ukázala, že asi žádné nemá,“ usmívá se primátor Vrána.

Hned po Noskové se druhou hvězdou odpoledne stává obrovský mrak, který po většinu času zakrývá ostré sluníčko svítící přímo zpoza obrazovky. Ačkoli se někteří diváci oblékají do mikin, počasí se vydařilo.

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Když už se zdá, že finále spěje k přesvědčivému vítězství Noskové, předvádí svou aktuální formu i Muchová. V závěru jejího obratu ve druhém setu z 2:5 na 7:5 publikum zcela ztichne a je cítit velká míra nervozity. V tu chvíli diváci oceňují potleskem i Muchovou a naplno si užívají český finálový souboj.

„Chvíli jsem se bála, že uvidíme jen dva sety. Přála jsem si napínavý třísetový zápas, což se nakonec podařilo. Karolína to zvládla prodloužit, ale celkově víc přeju Lindě, která je dnes o něco lepší,“ hodnotí divačka.

Lindě to moc přeju, ale přivítáme obě hráčky

Před třetím setem část diváků odchází. Pravděpodobně sbírat céčka a žít nonstop o pár metrů dál, protože před chvílí začalo na festivalu vystoupení Michala Davida. Spousta nových lidí ale přišla na vyvrcholení tenisu a po chvilce už mírný úbytek diváků není opticky znát.

V momentě, kdy Nosková promění celkově až šestý mečbol, publikum bouří nadšením. Křik, radost a potlesk záhy vystřídá dojetí. Fanoušci oceňují hru obou hráček a ve vzduchu je cítit hrdost.

„Moc to Lindě přeju. Je to dva roky, co jí během Wimbledonu umřela maminka, a teď ho vyhrála v necelých jednadvaceti letech! Nemám slov a nedokážu to popsat,“ říká v silných emocích manažerka tenisového klubu TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

Catherine, princezna z Walesu, předává Lindě Noskové trofej pro šampionku Wimbledonu.

Mezitím se na obrazovce chystá závěrečný ceremoniál, když v tom Huťková přeruší své povídání: „A pozor, teď přichází princezna z Walesu a víte, co si Linda nejvíc přála? Mít princeznu Kate na svém zápase. Ze všech celebrit na světě chtěla právě ji a teď se jí to splnilo.“

Část diváků opouští park ve velkém nadšení, druhá část v slzách štěstí, někteří se vrací na festival. „Moc se mi tady líbilo, užila jsem si to. Zápas byl napínavý do poslední chvíle. Organizace taky byla skvělá, hlavně v krásném prostředí,“ chválí divačka.

Obě tenistky se po návratu domů můžou těšit na vřelé přivítání. „Určitě něco musíme připravit. Tiskovku, autogramiádu, focení… A myslím si, že to vymyslíme pro obě hráčky, protože jsou obě z Olomouckého kraje,“ předpovídá Huťková.

Příjemné odpoledne pro lidi různých generací i pro celé rodiny snad ani nemohlo dopadnout špatně. Výhra Noskové, které o trochu více přála většina návštěvníků, a dobré počasí bylo jen příjemným bonusem.

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