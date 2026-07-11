Odvrácené mečboly, senzace i dramatické finále. Jak Češky dobyly slavný Wimbledon

Markéta Plšková
  20:44
Ani jedna se do finále nemusela dostat. Linda Nosková i Karolína Muchová odvracely ve Wimbledonu mečboly, ale nakonec uspěly. A díky tomu se střetly v historicky prvním českém grandslamovém finále. V něm po dramatické bitvě zvítězila 6:2, 5:7 a 6:3 mladší Nosková, která proměnila šestý mečbol a ve 21 letech slaví grandslamový primát. Jak vypadala cesta turnajem obou českých hrdinek?
Část 1/7

1. kolo Překonání nepěkné série i umění u sítě

Karolína Muchová – Anastasija Zacharovová (6:3, 6:2)

První kolo hrála Muchová jen dva dny poté, co v Bad Homburgu získala svůj třetí titul v kariéře. Byla otázka, zda zvládne přesun a regeneraci, navíc ve Wimbledonu už čtyřikrát po sobě nepřešla přes první kolo. Ruska Zacharovová se zdála být soupeřkou, proti které by mohla tuto bilanci prolomit.

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A také, že ano. Jen pár týdnů poté, co ji porazila v úvodním duelu Roland Garros, vyzrála na tu stejnou sokyni znovu. Soupeřku z deváté desítky žebříčku přehrála v poměru vítězných míčů 22:3 a za necelou hodinu slavila jednoznačnou výhru 6:3, 6:3.

Linda Nosková – Elle Seidelová (6:4, 6:3)

Také Nosková do Londýna dorazila povzbuzena titulem z travnatého podniku a faktem, že se poprvé v kariéře dostala do elitní desítky světového žebříčku. V úvodním wimbledonském zápase potvrdila roli favoritky, Němku Seidelovou překonala jasně 6:4, 6:3.

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Blýskla se osmi esy, nastřílela celkem 26 vítězných míčů. Dařilo se jí také na síti, u které získala 82 procent výměn. V prvním setu sice přišla o jeden servis, pak ale podání uhlídala a na returnu byla lepší než soupeřka. Netrvalo dlouho, než Nosková s přehledem postoupila do druhého kola.



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