Zazáří i ve Wimbledonu? Přehnané ambice mohou skončit katastrofálně, cítí Nosková

Nenaplnění velkých očekávání ji potkalo třeba na nedávném Roland Garros, kde po vypadnutí v prvním kole přiznala, že vzhledem k dobré formě na jinak neoblíbené antuce pomýšlela na daleké tažení.
Před třetím grandslamem sezony se ale dostala do ještě lepší pohody. Minulou neděli ovládla silně obsazenou „pětistovku“ v Berlíně, díky čemuž se poprvé v kariéře probojovala do elitní desítky světového žebříčku.
„Ale Wimbledon je úplně nový turnaj,“ předeslala 21letá naděje a loňská osmifinalistka na setkání s českými novináři přímo v All England Clubu. „Nemůžu přemýšlet nad tím, co se stalo před týdnem. Na jednu stranu si člověk chce pozitivní vlnu udržet, na druhou musí začít od nuly.“
Kolik jste toho v Londýně zatím stihla natrénovat?
Jsme tu asi čtvrtý nebo pátý den, z toho dva jsem měla volno. Hraju až v úterý (proti Němce Elle Seidelové), takže mám stále dost času.
Užila jste si aspoň trochu města?
V tomhle horku se moc užívat nedá. Byly jsme spíš zavřené doma, prokládaly jsme to jen drobnými nákupy, kávou a klasickými drobnostmi kolem.
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Wimbledon měl za posledních deset ročníků deset různých vítězek a zdá se, že i letos jsou šance pro všechny otevřené. Vnímáte to?
Tráva je nevyzpytatelná – buď vám od začátku do konce sedne, nebo ne. Nedá se moc předvídat a není tu okruh hráček, na které by se dalo stoprocentně sázet. Turnaj je otevřený, což je skvělé pro nás všechny. Uvidíme. Někdo už chytil dobrou formu, třeba Jessika (Pegulaová), která bude určitě patřit k těm nejnebezpečnějším.
Daří se i Češkám, tituly na přípravných turnajích kromě vás získaly také Karolína Muchová a Marie Bouzková.
Ano, skvěle se nám to sešlo. Doufejme, že si vítěznou vlnu přeneseme i do Wimbledonu.
Stihla jste si po náročném programu oddychnout?
Ano i ne. Času na odpočinek nebo na oslavy jsem pochopitelně neměla moc. Všechno na sebe těsně navazovalo, takže si člověk ten úspěch ani neužije tak, jak by si přál. Ale je skvělé, že mám teď pár dní volno, než vypukne hlavní turnaj.
V Berlíně jste v neděli zvládla finále dvouhry a potom jste v pondělí ještě dohrávala debl. Bylo pro vás důležité turnaj dokončit?
Říkala jsem si, že když už, tak už. Když jsem zvládla singl, chtěla jsem odehrát i ten poslední zápas, abych domů vezla obě trofeje. Bylo krásné, že se nám to povedlo, obzvlášť když jsme s Jekatěrinou (Alexandrovovou) hrály poprvé. Byl to naprosto nečekaný výsledek.
Nepřemýšlela jste o tom, že byste čtyřhru vypustila?
Ne, to se nedělá. Někdo by to možná vzdal, ale to zkrátka není můj styl.
Hned v úterý jste potom hrála jiný turnaj v Bad Homburgu, kde jste vypadla v prvním kole. Nebylo to zbytečné?
Sama vlastně nevím, proč jsem do toho šla. Jak jsem hrála singl i debl, tak jsme nad plánováním s týmem ani nestihli popřemýšlet. Teď je mi jasné, že jsem tam hrát neměla, ale tehdy už nám nezbyl čas si to pořádně rozmyslet.
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Udržela jste si vítěznou pohodu i přes tento nepovedený zápas?
Na něj jsem už úplně zapomněla, jako bych ani nic nehrála.
Co vás na vašich výkonech v Berlíně nejvíce potěšilo?
Už od prvního tréninku jsem měla skvělý pocit. Přitom předtím jsem řešila menší zdravotní trable a do poslední chvíle stoprocentně nevěděla, jestli vůbec nastoupím.
O co šlo?
Trápila mě záda. A pak se ukázalo, že často to dopadne nejlépe právě tehdy, když to člověk čeká nejméně. K návratu do ideální pohody jsem ani nepotřebovala moc času.