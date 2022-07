Drahý plivanec. Kyrgios za nevhodné chování zaplatí 10 000 dolarů

Kyrgios po zápase přiznal, že tak učinil úmyslně, protože se k němu divák choval neuctivě. Odmítl se omluvit. „Moc dlouho jsem se musel potýkat s nenávistí a negativitou, proto nemám pocit, že bych tomuhle člověku něco dlužil,“ řekl. Už během utkání neúspěšně apeloval na rozhodčího, aby diváka kvůli nevhodnému chování vykázal z hlediště.

Pokutu mu pořadatelé uložili den poté, co po naopak soustředěném a precizním výkonu porazil Filipa Krajinoviče ze Srbska a postoupil do třetího kola. V zápase se tentokrát vyvaroval jakéhokoliv excesu.

„Jen jsem chtěl ukázat lidem, že jsem fakt dobrý. Mám pocit, že někdy prostě nemám respekt,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci. „Dnes nebylo nic, co by mi média mohla vytknout, že bych udělal špatně. Vy se teď nemůžete na nic ptát, nic vířit. A to mám rád, protože pak nic nemůžete psát. Co řeknete? Dnes nic, všichni jste ohromeni,“ konstatoval.

Pokuty za různé prohřešky v prvním kole Wimbledonu dostalo dalších 13 hráčů a hráček, ta Kyrgiosova je ale suverénně nejvyšší. Pořád je to ale méně, než musel zaplatit za nepříčetné chování na březnových turnajích v Indian Wells a Miami. Za házení a ničení raket i vulgarity na kurtu mu američtí organizátoři vyměřili pokuty 25 a 35 tisíc dolarů.