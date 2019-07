Šikovná slečna Muchová: Volala jsem domů. Naši byli superšťastní

V pořadí WTA se její jméno schovává až u čísla 68. V All England Clubu je novickou. Na každém z grandslamů zatím nastoupila jen jednou.

A přece si proti zkušenější rivalce, která se letos protloukla do semifinále v Miami a do finále ve Stuttgartu, docela troufala. Věřila si na ni tak mocně, až z toho ztratila svůj obvyklý stoický klid. “Porazila jsem ji na Roland Garros, měla ze mě respekt. Cítila jsem, že můžu vyhrát. Opravdu hodně jsem to chtěla dokázat, takže jsem byla dost nervózní.“

Partii zavřela esem, nadšeně pumpovala pěstí a s potěšením se nechala zahrnout vřelými ovacemi obecenstva, které jako obvykle bavila exempláři ze svého bohatého úderového rejstříku. „Po mečbolu ze mě stres spadl, byla jsem fakt ráda.“

Wimbledon Vše o londýnském grandslamu

Znalci tvrdí, že tahle dívka může díky své jedinečnosti dokázat velké věci. Sama se kritizovala, že proti Kontaveitové úplně neperlila.

„Ale o to je příjemnější zjištění, že můžu porazit hráčku z Top 20, ačkoliv jsem nehrála nejlíp.“



"Když jsem byla dole, v důležitých momentech jsem si podržela servis a předvedla nejlepší balony.“



"A že je (Kontaveitová) nepříjemnější na trávě než antuce? Je. Ale to já taky!“

Jejím příznivcům nejvíc zatrnulo v závěru první sady, kdy se nechala nejprve přímo na kurtu číslo 3 a později v zákulisí ošetřovat. Momentálně ztuhlý zadní stehenní sval ovšem nepředstavoval zásadní problém.

I proto mohla po utkání sledovat, kterak jí na mobilu čile naskakují gratulace. Objevilo se jich tolik, že stihla poděkovat jen svým nejbližším. „A taky jsem volala našim. Strašně moc mi fandili. Byli úplně superšťastní.“

Jejich dvaadvacetiletá dcera si ve Wimbledonu hýčká bezvadnou bilanci 3-0. V pondělí se v derby dvou Karolín střetne se světovou trojkou Plíškovou. Leč nejprve si užije volna.¨“Na sobotu neplánuju nic a v neděli si půjdu ťuknout, abych se připravila na další zápas.“

Už v něm může potvrdit předpovědi odborníků, podle nichž ji čeká zářivá budoucnost.