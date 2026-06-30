Tři tituly, konec wimbledonského zakletí. Ale Muchová cítí, že může být ještě líp

V letech 2019 a 2021 hrála na nejslavnějším turnaji světa čtvrtfinále, avšak od té doby sbírala pouze porážky hned v úvodních duelech.
Až letos nelichotivou sérii ukončila.
„Hned jsem klukům z týmu říkala, že jsem tady vyhrála po dlouhé době,“ popisovala na setkání s českými novináři.
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Zacharovovou porazila pouhé dva dny poté, co v německém Bad Homburgu ovládla přípravný turnaj a získala třetí titul v kariéře.
Po proměněném mečbolu si užívala hlasitý aplaus na kurtu číslo 12, skupinka fanoušků v hledišti vytáhla českou vlajku s nápisem „Havířov“.
Muchová jim oplácela máváním a úsměvy. Těšilo ji, že si po bleskovém přesunu z Německa udržela vítězné nastavení i v Londýně.
„Popravdě jsem docela unavená, protože posledních 48 hodin bylo hektických. Spousta změn, jiné počasí, přelet... Člověk si ani nestačí vyplést raketu tak, aby cítil, jakou to má tady tenzi. Proto jsem ráda, že se mi podařilo udržet soustředěnost a vyhrát ve dvou setech.“
Navíc za pouhou hodinu, takže ušetřila síly. Od minulé středy odehrála celkem pět zápasů, což je pořádná porce.
V Bad Homburgu sice také soutěžila na zelených kurtech, ale v pondělí ve Wimbledonu zjistila, že není tráva jako tráva.
„Velký rozdíl,“ srovnávala. „Tady je povrch určitě pomalejší, tráva je hustší. A taky je tu o dvacet stupňů méně než v Německu.“
Zacharovovou, momentálně 85. tenistku světa, porazila podruhé během jediného měsíce, poradila si s ní i v prvním kole nedávného Roland Garros.
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„Dost podobný zápas, ale myslím, že teď jsem to zvládla lépe. Ona do toho pořád mlátila zprava zleva a byla namotivovaná. Já jsem určitě lépe servírovala, své gamy jsem si vyhrávala rychle. Cítím se lépe než v Paříži.“
Jistě i díky tomu, že do Londýna přicestovala povzbuzena ziskem trofeje. Celkově třetí v kariéře a už druhou letošní po únorovém triumfu na „tisícovce“ v Dauhá.
„Jsem ráda, že se mi v sezoně podařilo urvat dva tituly. Předtím jsem měla několikaletou pauzu,“ připomíná, že premiérově se radovala v Soulu 2019. „Jsem ráda, že mi to ukazuje, že děláme dobrou práci a že jsem schopná nějaké turnaje vyhrát.“
Přesto na otázku, jestli se nyní cítí nejlépe v kariéře, devětadvacetiletá rodačka z Olomouce odpověděla jednoduše: „Ne.“
Pak doplnila: „Nějaký den je lepší, nějaký horší, ale celkově se poslední dobou cítím docela v pohodě.“
Takže jí pořád zbývá prostor pro zlepšování.
Druhé wimbledonské kolo ji čeká ve středu, má tedy volný den, aby zregenerovala a zase se připravila.
„Lehce potrénuju, a protože jsem na turnaji nebyla týden dopředu, tak musím ráno ještě vyřídit nějaké sponzorské věci,“ přiblížila.
Vzhledem k náročnému programu neplánuje vyrazit na koncert, což je jinak její oblíbené rozptýlení v tenisovém kolotoči. Přitom v Londýně zrovna vystupují Harry Styles a Bad Bunny.
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„Viděla jsem nějaké video s Djokovičem (který byl právě na koncertě Bad Bunnyho), to bylo jediné, co jsem chytla. Ale nedokážu si teď představit, že bych někam vyrazila. Je toho dost,“ uvědomuje si Muchová.
Soustředí se na jiné cíle. Když už si odškrtla wimbledonské prokletí prvních kol, ráda by si tento grandslam povýšila ze zatím nejméně úspěšného. Na všech ostatních už totiž postoupila minimálně do semifinále.
„Kéž by se mi podařilo zahrát lépe než v předešlých letech, ale teď jsem ráda i za to první kolo.“
Už to je pro ni zlepšením oproti loňsku. A dalším potvrzení zatím vynikající sezony.