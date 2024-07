Nevymýšlej! Jedno slovo změnilo finále. Motl emoce zvládl, řekl jeho trenér

S Krejčíkovou slavil brněnský tenista Juřica na party přímo v All England Clubu. Místo měl nedaleko legendárního Jana Kodeše, na tričko mu padaly slzy štěstí trenéra wimbledonské šampionky Pavla Motla.

Dvojnásobný vítěz londýnského grandslamu Stefan Edberg vedle něho seděl na tak krátkou vzdálenost, že na sebe klidně mohli zavolat a uslyšeli by se.

Největší zážitky má ale Juřica, trenér a činovník Moravské Slavie Brno, úplně jiné. „Moc se mi ve Wimbledonu líbí kombinace barev. Není to takový cirkus jako na jiných turnajích. S tím souvisí i ukázněnost diváků. Respekt a úcta na vás dýchnou,“ vyzdvihne jednu část svých hlavních dojmů z wimbledonského ženského finále, které v sobotu sledoval.

Ta druhá se pak týká klíčového okamžiku velké bitvy, po níž Krejčíková zvedla nad hlavu talíř pro vítězku. Odehrál se za stavu 5:4 ve třetí sadě, když česká hráčka podávala.

„Nervozita tam byla velká, byla vidět na všech. Pavlova (Motlova) maminka si dávala hlavu do dlaní, kondiční trenér Tomáš Breicetl měl ten svůj strašně hlasitý potlesk a silný hlas. No a pak Pavel zavolal směrem k Báře: Nevymýšlej! Věřím tomu, že jí to strašně pomohlo,“ ohlíží se Juřica za událostmi, které měl tak po ruce jako jen pár dalších vyvolených kolem něho.

Tenisový tandem se zná od dětství Pavel Motl je mezi trenéry na okruhu WTA sice nováčkem, to ale neznamená, že by byl novým mužem v tenisovém světě Barbory Krejčíkové. Oba se naopak znají od dětských let. Krejčíková je z Ivančic a Motl z Prštic, vzdálených po silnici 13 kilometrů a vzdušnou čarou ještě méně.

Do lóže v rohu centrkurtu na proslulé londýnské adrese SW19 ho dostalo přátelství právě s Motlem, kterého v jeho začátcích trénoval. A tak když Motl ve čtvrtek v noci po vítězném semifinále Krejčíkové sestavoval seznam nejbližších hostů na finále, vzpomněl si i na Juřicu.

„Mně a mému kolegovi zařídil ubytování dvanáct minut chůze od tenisu. Měli jsme letenky, taxíka, vstupenky. Náš sobotní let měl zpoždění, všechno se posunovalo, na finále jsme do lóže vběhli asi pět minut před začátkem. Byl to neskutečný zážitek. S Pavlem jsme se v neděli shodli, že se to snad ani nemohlo stát. Že to byl sen,“ rekapituluje Juřica.

Jaké tedy je wimbledonské finále z míst, na něž se dostane jen pár lidí na světě?

„Wimbledon jsem v televizi viděl snad dvacet ročníků po sobě. Pak jsem vstoupil do lóže, a připadal jsem si, jako bych ho nikdy neviděl. Tak jiné to bylo. Blízkost kurtu a výhled z rohu, kde máte všechno před sebou,“ popsal základní dojem brněnský účastník sportovního svátku.

Druhé, co ho překvapilo, bylo nečekaně strohé prostředí v lóži pro blízké nejlepších tenistů a tenistek. „Sedadla jsou úzká. Silnější člověk by se na ně sice vešel, ale s obtížemi. Pití si dáte pod nohy před sebou, pokud nějaké donesete dovnitř. Pronášet nic velkého se tam nesmí, kluci (trenéři Motl s Breicetlem) měli ruksáček s termoskou a to bylo všechno. Žádné tablety pro trenéry, monitory jako ve skyboxech. Jsou to úplně stejná sedadla, jaká má Tom Cruise, a stejná, jaká mají ‚obyčejní‘ diváci,“ referoval Juřica.

Ve výsledku se domnívá, že na finále seděl lépe než zmíněný Cruise. „Největší hvězdy jsou na prostředku, kde tedy musí pořád otáčet hlavou ze strany na stranu, aby viděly míč. My z rohu jsme skoro nemuseli hnout očima,“ vypráví.

Pohled z týmové lóže na wimbledonský centrkurt, jaký mají trenéři a hosté účastníků zápasu. (červenec 2024)

Kromě chodeb s fotografiemi šampionů, jimiž chodí hráči a hráčky na zápasy, se díky Motlově pozvánce dostal všude. Třeba do hráčské lobby, kde se rovněž potkávají šampioni typu Novaka Djokoviče s ‚obyčejnými‘ sportovci, jejichž jména svět nezná.

„Mohl jsem jít, kam jsem chtěl. Na občerstvení v podobě rautu, protáhnout si nohy. Ale víte co… finále není tak dlouhé, aby ho člověk nevydržel bez vody a musel odcházet,“ míní.

Lóže finálových soupeřů jsou ve Wimbledonu vedle sebe, to se však na rivalitě podle Juřici nijak neodrazilo. I na protivníky v boxech pro hosty se projevila atmosféra „bílého sportu“ tak, že se chovali zdrženlivě. „Stoupnete si, zatleskáte. Neděláte na sebe gesta, pěstičky,“ všímal si Juřica.

Do každé z lóží se podle jeho počtů vejde šestnáct osob. Není výjimkou, když se z pověrčivosti zachovává od začátku turnaje stejný zasedací pořádek, to se však víkendu netýkalo. Nových hostů přijelo tolik, že se museli usadit nově. Dorazil i brankář hokejových mistrů světa Lukáš Dostál.

Barbora Krejčíková slaví s Lukášem Dostálem. Bývalý tenista Jan Kodeš na Wimbledonu.

Juřica dostal místo za Motlem. I toho si nesmírně cení; pracanta, jemuž se začal věnovat v dětství a debatami o tenisu s ním strávil nekonečné hodiny, rád viděl v akci.

„Pavel zápas prožíval jinak než Tomáš Breicetl, ne tak hlasitě. Tomášův hlas musel být slyšet až na kurtech dva až patnáct. Pavel držel emoce víc v sobě,“ líčí trenér Moravské Slavie. Je si jist, že Motlovo „nevymýšlej“ v posledním gamu zápasu posunulo Krejčíkovou k titulu. „Bára je technická hráčka, tvořivá, vynikající. Vždycky tvoří. Pavel jí tímto výrokem dodal klidu,“ míní Juřica.

Největší zápas, jakému kdy v životě přihlížel, strávil v obyčejném tričku. Když se v noci ze čtvrtka na pátek dozvěděl, že u finále osobně bude, trávil zrovna dovolenou v Alpách. Vrátil se domů, narychlo si zabalil dvě trička, mikinu a bundu, kdyby se ochladilo, a vyrazil.

Výjimečně si s sebou nevzal ani sošku norského trolla, kterou obvykle vozí všude s sebou. „Ani mi to nepřišlo na mysl. Ani pro Báru jsem neměl talisman nebo dárek za vítězství. Tak co, třeba jí něco dám, až se v týdnu uvidíme v Brně,“ uvažoval.

Po finále počkal na Krejčíkovou, až vyjde s talířem pro vítězku na balkon, a z davu jí zatleskal. Poručil si jahody se smetanou, což je na tenise v Londýně povinnost, a konstatoval, že v Norsku jedl lepší. Prošel se wimbledonským muzeem i kolem kurtů, na nichž zrovna vrcholily juniorské zápasy.

V euforii z triumfu Krejčíkové už v něm další tenis tolik emocí nevyvolal, všechny je nechal v lóži.

V objetí s Motlem si oba připomněli někdejší plány, které spolu na kurtech Moravské Slavie kuli. „Pavlově mamince jsem řekl, ať se nebojí, že se jednou na Wimbledon podívá. Pavel mi v slzách říkal, že takhle jsem to asi nemyslel, že zřejmě měl být v mých očích na kurtu on. Řekl jsem mu, ať vůbec nespekuluje o ničem. Že to, čeho jako trenér rok po vysoké škole dosáhl, je epochální. Že o sobě vůbec nemusí pochybovat,“ pronesl Juřica.

Se svým bývalým svěřencem se shodl, že hovory o Wimbledonu nechají až po olympiádě. Až se emoce usadí a oba si uvědomí, že to, co o víkendu prožili, je realita a ne sen.

„Navíc Bára to teď bude mít nabité. Už v týdnu jede do Prahy, musí začít trénovat na antuce, pařížská olympiáda je za rohem,“ uvědomuje si Juřica.