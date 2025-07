POHLED: Po sedmi letech bez čtvrtfinále Wimbledonu. A bídný rok pokračuje...

Osmifinále dvacetileté Lindy Noskové, jež se v All England Clubu postarala o nejlepší výsledek tuzemských zástupkyň, nejde označit za vyložený úspěch ani neúspěch, ale celkové vyznění turnaje je neuspokojivé.

Wimbledon se sice povedl o něco lépe než Australian Open, kde byla ve druhém kole pouze jediná Češka, i Roland Garros, na němž se dvě probojovaly do třetí rundy. Zároveň ale potvrdil, že aktuální sezona zatím Krejčíkové, Vondroušové, Karolíně Muchové a ostatně i Noskové nevychází zrovna růžově.

Linda Nosková se natahuje za míčkem ve druhém kole Wimbledonu.

„Česko si zvyklo, že máme tolik skvělých hráček, že se některé musí povést prakticky každý turnaj. Dost často to tak samozřejmě bylo, ale může nastat i půl rok nebo rok, kdy se to na grandslamech nikomu nesejde. Do toho zranění, každá hráčka je v jiné situaci...“ zamýšlí se pro iDNES.cz Kristýna Plíšková, bývalá tenistka a expertka stanice CANAL+ Sport.

Jediným opravdu top momentem byl triumf Vondroušové na travnatém turnaji v Berlíně, kde zdolala špičkové sokyně. V tom, aby formu ukázala i o týden později v Londýně, jí ale zamezil těžký los.

Což je také důležitý předpoklad, aby se mohla zrodit tenisová pohádka.

Opět se sluší připomenout, že hlavní problém letošního tápání tkví v tom, že aktuální české hvězdy až příliš často doplácejí na zranění. Těžko říct, jestli k nim mají vrozené dispozice, nezvládají náročný program, nebo mají prostě smůlu.

Příčina se zřejmě skládá ze všech tří faktorů, avšak opory minulých let Karolínu Plíškovou a Petru Kvitovou tělo tak často nezrazovalo...

Petra Kvitová v prvním kole Wimbledonu.

„Teď je potřeba, aby holky alespoň tři čtyři měsíce hrály turnaje, a potom si teprve můžeme říct, jestli je příčina jinde než ve zdravotních potížích,“ domnívá se jiná expertka zmíněné stanice Andrea Sestini Hlaváčková.

Zároveň je třeba si uvědomit, že základ povedeného grandslamu musí tenistky položit už na předcházejících podnicích. Ve velmi konkurenčním prostředí svého sportu potřebují nahnat sebevědomí a zápasovou praxi, stejně jako body do žebříčku.

Pokud se pak na turnajích velké čtyřky dostanou mezi 32 nasazených, mají papírově snazší cestu do závěrečných kol.

Ano, Krejčíková loni do Londýna přicestovala po několikatýdenní krizi, ale zrovna ona má tak unikátní schopnosti, že nepohodu dokáže jediným vydřeným duelem otočit.

Ale nejde to pokaždé.

Letos sice ukazovala slibné záblesky, jenže ve třetím kole proti světové desítce Emmě Navarrové jí po první sadě zcela došly síly. Hrála totiž teprve pátou akci po půlroční pauze zaviněné bolavými bedry, a tak nebyla optimálně nachystaná.

Což potvrzuje, že ke grandslamovému triumfu je obyčejně potřeba více než povedených čtrnáct dní a sedm zápasů.

Barbora Krejčíková odehrává míč ve třetím kole Wimbledonu.

Výmluvný je rovněž pohled do světového žebříčku.

Po loňském Wimbledonu figurovaly v první stovce Krejčíková (10.), Vondroušová (18.), Nosková (26.), Muchová (35.), Kateřina Siniaková (38.), Marie Bouzková (43.), Karolína Plíšková (44.) a Brenda Fruhvirtová (91.).

Příští týden v ní bude šest českých vlaječek, což je jen o dvě míň, ale v žebříčku budou o poznání níž.

Krejčíková (77.), Vondroušová (67.), Nosková (22.), Muchová (12.), Siniaková (83.) a Bouzková (46.) – tato čísla se mohou ještě drobně změnit podle konečných výsledků Wimbledonu.

A když si vezmete, že šampionky Krejčíkovou a Vondroušovou, stejně jako další hvězdu Muchovou, až příliš často sráží dlouhé pauzy, kvůli nimž postrádají hlavní předpoklad dlouhodobé příslušnosti k absolutní elitě, a že Siniaková s Bouzkovou mají limit zhruba kolem první světové třicítky...

Mladé naděje Tereza Valentová či Sára Bejlek zatím pracují teprve na tom, aby se mezi dospělými naplno zabydlely.

Jako velký příslib se tak nejen díky slibnému Wimbledonu jeví Nosková, jež může být už brzy tuzemskou žebříčkovou jedničkou.

Další pohled na aktuální situaci říká, že je vůči tenistkám, které tento sport v Česku táhly posledních deset let, kruté je po třech nevýrazných grandslamech odepisovat.

Na Roland Garros i ve Wimbledonu se více čekalo od tria Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka, kteří se zatím ukazují hlavně mimo čtyři nejprestižnější scény.

Už by měli krajankám v uvozovkách pomoct a sejmout z nich část břemene očekávání. Na tři vítězné sety sice mají ke grandslamovému prvenství objektivně těžší cestu, ale nyní v Londýně všichni tři zklamali.

Úder Jakuba Menšíka ve druhém kole Wimbledonu

Tenisová sezona má výhodu i nevýhodu v tom, že je takřka celoroční, a tak nabízí spoustu šancí, jak si náladu vylepšit.

Češky už se nyní upínají k americkým betonům, které zakončí US Open, poslední grandslam roku.

Ale když jim nevyšel ani Wimbledon, zlomí to v New Yorku?

„Určitě ještě přijdou nějaké dobré výsledky, není to tak, že by končila celá generace a že by se s Češkami odteď už nemělo počítat,“ popisuje Kristýna Plíšková. „Ale i když máme tolik grandslamových vítězek nebo členek top 10, tak to neznamená, že budou pořád něco uhrávat. Tenis je teď tak vyrovnaný, že ke grandslamovému titulu potřebujete, aby se vám sešlo strašně moc věcí.“